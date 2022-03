Россия зеркально ответила на запрет полетов над Евросоюзом, Канадой и другими странами. Авиаперевозчики из 36 государств не смогут летать над Россией без специального разрешения. Теперь им придется облетать всю нашу территорию и нести огромные убытки.

Россия закрыла небо для 36 стран

Росавиация запретила полеты над Россией самолетам из 36 стран, в том числе из ЕС и Канады. Ограничение ввели в ответ на закрытие воздушного пространства для российских самолетов после начала спецоперации России на Украине. Полеты перевозчиков из этих государств теперь возможны только после получения специального разрешения Росавиации или МИД России.

Это уже вынудило две главные авиакомпании Японии — Japan Airlines Co Ltd и ANA Holdings Inc — отменить все свои рейсы в Европу из-за санкций России. Решение может сильно ударить по и без того переживающей не лучшие времена авиации страны. Ведь из-за пандемии турпоток практически сошел на нет. Теперь же компании теряют своих состоятельных клиентов, бизнес которых требовал постоянных перелетов между Японией и Европой.

И такие убытки — только начало.

Облететь стоит дорого

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал «360», что европейским компаниям, для которых небо закрыли, приходится облетать территорию России.

«Немцы пролетали южнее, через Турцию. <…> В Токио, например. Англичане попытались облететь с севера, аж через Аляску, с посадкой на Аляске, с заправкой, в итоге летели 17 часов вместо девяти. По-моему, больше таких рейсов они не выполняли. Затраты увеличились в два раза просто», — отметил Гусаров.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов рассказал, что теперь компаниям придется искать обходные варианты.

«Мы обойдем маленькую Польшу стороной, левее, правее и так далее. А вот как они обойдут наше пространство, следуя по привычному маршруту, предположим, Париж — Токио, — это вопрос. Это обойдется им в очень немалые денежки. Ведь лететь-то надо, билеты-то проданы», — пояснил он.

По словам Смирнова, это значит, что компаниям придется выбирать пути значительно южнее или севернее российского воздушного пространства. Длительность полета вырастет на несколько часов, что сделает билет на пару тысяч долларов дороже. Он уверен, что некоторые компании будут решать вопрос с перелетами дипломатическим путем.

«FinnAir очень невыгодно. <…> Страна маленькая, а летают по всему миру. И большинство этих полетов проходит через воздушное пространство России. Представляете? Игра в политику — это дорогущее удовольствие. Поэтому стараются все это решать на дипломатической основе, путем переговоров, отдельных договоренностей. Там же не каждый день рейсы. Каждый день нужно договариваться о выполнении конкретного рейса», — отметил Смирнов.

Бесконечный Транссиб

Транссибирским рейсам закрытое небо над Россией удлинит полет примерно на шесть часов. Ведь самолетам придется лететь над непривычной для них территорией. Ветровая нагрузка там возрастет, что значительно снизит скорость. Об этом «360» рассказал бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

«Это очень невыгодно. Такие рейсы для большей части воздушных судов просто невыполнимы», — подчеркнул он.

При этом неизвестно, когда у европейских компаний появится шанс вернуться к прежним путям и ценам на полеты. Ведь все на данный момент зависит от политики.

«Сейчас идет максимальное давление, поэтому они и заявляют такие жесткие решения, но они же могут их в любой момент отменить. <…> Для нас это недополученная выгода, а для них это точно убытки, если говорить на экономическом языке. Не знаю, как долго они собираются в этом состоянии находиться, готовы ли они платить эту цену», — заключил главред Avia.ru Роман Гусаров.