Небо нынче дорогое. Иностранные перевозчики потратят время и колоссальные деньги на облет России

В ответ на санкции со стороны западных государств Россия закрыла небо для зарубежной авиации 36 стран. Это заметно увеличит и время, и стоимость полетов иностранных бортов, особенно на фоне роста цен на нефть и энергоносители. Однако эксперты надеются, что до конца весны стороны смогут договориться.

Зеркальное закрытие

Евросоюз, Великобритания, Канада и другие страны мира решили закрыть небо для российских самолетов. Эти санкции ощутимо ударили по отечественной авиации, ведь запрет затрагивает не только передвижение между странами, но и поставки комплектующих и оборудования, а также оказание услуг ремонта и техобслуживания воздушных судов России.

Зеркальные меры не заставили себя ждать: теперь авиаперевозчики из 36 государств не смогут летать над РФ без специального разрешения. Раньше иностранные самолеты пролетали над Россией, существенно сокращая маршрут, экономя топливо и время. Теперь территорию страны придется облетать и нести заметные убытки.

Компенсировать больший расход топлива придется ценами на билеты, а это вряд ли обрадует пассажиров. Полет в Токио из Лондона стал дольше на три часа, а из Хельсинки в Сингапур придется лететь почти 13 часов вместо прежних 10 с половиной, сообщил Telegram-канал «Пул №3» и уточнил, насколько увеличились некоторые другие мировые рейсы.

Попытки договориться

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в разговоре с «360» отметил, что увеличение авиамаршрутов ведет к большему расходу топлива. В 2019 году его экономия при пролетах над Сибирью составляла примерно 20-25 тысяч долларов для азиатских и европейских перевозчиков. Сегодня, с учетом роста цен на него, эта сумма увеличилась до 25-30 тысяч, хотя точных данных нет.

«Для самолетов с полной загрузкой такое увеличение стоимости неприятно, но не фатально. Также возможно, что аэропорт Дубая будут использовать как пересадочный узел — хаб и он сможет дать какие-то поблажки для авиакомпаний. Есть еще и вопрос сезонности. В России он достаточно ярко выражен: начинается с мая и продолжается до сентября. А в международных перевозках сезоны немного другие, особенно если совмещать рейсы. Транссибирские теперь летят через Дубай, и там можно подсадить людей, которые, например, летят отдыхать зимой», — отметил он.

Адамидов уточнил, что точную информацию могут дать только сами авиакомпании. Пока определенно можно сказать только одно: прибыль у них не увеличилась. Кроме того, он не исключил, что многие перевозчики могут закрыться из-за падения платежеспособного спроса, к которому приведет провоцирование инфляции.

«Те события, которые произошли на рынке с продовольствием и с энергией, они будут иметь значение месяцев через девять. То есть мы только в следующем году увидим, насколько авиация вообще пострадала. Хотя ей будут помогать: либо поставят на гособеспечение, либо дадут рассрочку долгов и прочее. Думаю, глубина кризиса будет ясна только следующей зимой», — сказал аналитик.

При этом добираться куда-то поездами и пароходами вряд ли будет дешевле, нежели самолетами, отметил Адамидов. Скорее всего, к началу сезона все попытаются договориться: это касается и самолетов, которые сейчас не летают и приносят убытки лизинговым компаниям, и транссибирских маршрутов, и остального.

«Переговоры, наверное, будут сложными, но я не удивлюсь, если они начнутся в апреле. Просто потому, чтобы не пропустить сезон и не приумножать проблемы», — предположил он.

Невыгодные полеты

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев подтвердил, что официальной информации от европейских перевозчиков не поступало. Закрытие воздушного пространства России — это серьезный удар для тех авиакомпаний, бизнес которых в значительной степени связан с перелетами между пунктами в Европе и в Юго-Восточной Азии.

«Кратчайшие пути проходили в воздушном пространстве России. Для кого-то стало актуальным облетать северней, для кого-то — южней, но в любом случае речь идет об увеличении продолжительности полета, как правило, на несколько часов. А это означает увеличенный расход топлива, увеличенные затраты на персонал, необходимость пересмотреть график оборота воздушных судов», — пояснил он.

По его словам, складывается ситуация, когда для перевозчиков такие рейсы становятся не особенно выгодными. Особенно если сравнивать их с альтернативами, как, например, перелеты со стыковкой в Стамбуле или Дубае. Конкурентоспособность европейских авиакомпаний на этом фронте сокращается: кто-то отказывается от полетов, кто-то продолжает летать, объяснил Пантелеев.

Кризис переживут не все

Пока рост цен на нефть на бирже не так сильно повлиял на перевозчиков, но спустя какое-то время расходы на авиационное топливо все равно увеличатся, отметил Пантелеев. Компании страхуют риски и заключают долгосрочные соглашения с поставщиками, но цены на керосин, пусть с небольшим опозданием, все равно поднимаются вслед за стоимостью нефти. И глобальная тенденция роста стоимости энергоносителей для авиакомпаний весьма болезненна.

Кроме того, вся авиатранспортная отрасль мира рассчитывала, что пандемия COVID-19 отступит и международное авиасообщение восстановится, напомнил эксперт. Несмотря на снижение количества заболевших, воспользоваться преимуществом этого события смогут далеко не все авиакомпании.

«Я бы не стал утверждать, что именно невозможность выполнения полетов в воздушном пространстве Российской Федерации приведет к банкротству европейских перевозчиков. Но в целом то, что рынок, вопреки ожиданиям и прогнозам, не стабилизируется и международное сообщение будет в каких-то явно не докризисных рамках, может привести к тому, что кто-то из перевозчиков сойдет с дистанции», — заключил Пантелеев.