Небо Франции окрасилось в оранжевый цвет. Снежные курорты оказались под слоем песка из-за ветра из Сахары

Особенно сильно замело восток страны, Альпы и департамент Изер. Порывы ветра из Сахары отличаются настолько горячим воздухом, что температура на Корсике вскоре повысится с +10 до +25 градусов.

Сирокко подул из-за антициклона. Ветер поднялся в ночь на субботу, 6 февраля.

Этот спутниковый снимок сделан утром. На нем отчетливо видно, как сильный южный поток воздуха поднимает песок в Сахаре. Песочная пыль поднимается из алжирской части Сахары и Мали, а также из предсахарских районов (Сахеля).

Специалисты называют это обычным явлением в Пиренеях — горной системе во Франции.

Вот таким охристым было небо в Лионе:

Тоже Лион, но уже с сюрреалистическим видом:

Песка так много, словно перед нами не крыша дома, а большая песочница.

На горнолыжных курортах песочная пыль окрасила снег в желтоватый цвет. Скользить по новой поверхности трудно, а покрытие лыж быстро портится.

На видео ниже зимний спортивный горнолыжный курорт в Пиренеях — Плато-де-Бейль. Он расположен на высоте 1790 метров. При беглом взгляде даже не верится, что, вообще-то, там лежит снег.

Альп-д’Юэз — самый большой горнолыжный курорт во Французских Альпах. Он находится на высоте от 1860 дo 3330 метров над уровнем моря на территории коммуны Юэз в департаменте Изер. Солнце изо всех сил пытается пробить эту густую песчаную завесу.

По прогнозам, небо над Францией останется бежевым до воскресенья, 7 февраля. Видимо, на время все-таки придется отменить лыжи.

Города Гренобль и Шамони-Мон-Бланкоммуна, коммуна Грюиссан, город Ле-Пюи-ан-Веле:

Охристый цвет виден в центральной и восточной частях Франции, а также в городе Тулуза на юге Франции.

Водителям посоветовали не включать дворники с обмывом, а смывать песок на автозаправках сильной струей воды. Так удастся избежать множества царапин на стекле.

Сирокко часто приносит большое количество песка в небо над Францией. Однако обычно это происходит ближе к весне.

Служба мониторинга атмосферы имени Коперника прогнозирует высокие уровни загрязнения воздуха частицами PM10 в Испании, Италии и на юге Франции. Людям с заболеваниями дыхательной системы и сердца стоит опасаться за свое здоровье. Специалисты рекомендуют следить за индексом качества воздуха в городах.