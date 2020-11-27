«Победу» накажут за «небесную твердь»?

СМИ узнали, что Росавиация рекомендовала уволить руководство «Победы» из-за фаллоса, который самолет лоукостера нарисовал в небе — возможно, в поддержку Артема Дзюбы. Юристы говорят, что так нельзя. Менять директоров и сотрудников может только работодатель. А опытные пилоты хвалят профессионализм и высокое летное мастерство «художников». Да и вообще, в мире такое не редкость.

РБК узнал, что комиссия Росавиации проверила инцидент с отклонившимся от курса Boeing-737 лоукостера «Победа». Отчет появился в Telegram-канале Aviaincidents, а его подлинность изданию подтвердил источник в ведомстве. В то же время Росавиация отказалась подтверждать или опровергать «360» достоверность отчета.

«Отчеты о проверках авиакомпаний не могут быть отнесены к информации о деятельности Росавиации, являются служебными документами, которые не подлежат публичному обсуждению и размещению в интернете или социальных сетях», — объяснили в ведомстве.

Самолет 11 ноября следовал из Москвы в Екатеринбург рейсом DP407 и «нарисовал» в районе Нефтекамска похожую на пенис фигуру. Траекторию зафиксировал сайт Flightradar24.

Источник фото: Flightradar24

В время опроса комиссией командир воздушного судна и второй пилот заявили, что в полете им стали поступать «сигналы об отсутствии данных от right FMC», то есть о неисправности расположенных справа датчиков ориентации. Поэтому «при получении разрешения от диспетчера на выполнение маневра» они выполнили «две орбиты над точкой». Приборы заработали, поэтому в бортовой журнал они ничего не записали и продолжили полет в Кольцово.

Интересная фигура в небе

Выяснилось, что 10 ноября пилоты рейса DP205 из Москвы в Санкт-Петербург уже запрашивали разрешение диспетчеров на совершение незапланированного маневра. Он тоже должен был выглядеть фаллически.

Источник фото: Telegram-канал Aviaincidents

Поначалу запрещать его не планировали — возможность полетов вне воздушных трасс допускается правилами. Но когда диспетчер предложил совершить маневр по более оптимальной траектории, пилоты стали настаивать на своем плане «со ссылкой на требование авиакомпании обеспечить возможность следования» строго по предложенному ими плану. Это и привлекло внимание к «неоднозначности профиля внетрассового полета». Его запретили.

Источник фото: Telegram-канал Aviaincidents

Специалисты авиакомпании, уточняется в отчете, пояснили необходимость включения в план внетрассовой части маршрута тренировкой по сливу топлива. В отчете подчеркивается, что самолеты Boeing 737-800 не оборудованы системой слива топлива в полете. К тому же выполнять такие учения с пассажирами на борту нельзя. А для обеспечения безопасности полетов они вообще не требовались.

В поддержку Дзюбы

Если верить опубликованной в интернете копии отчета, расследование выявило факты, которые могут указывать на намеренное включение руководством лоукостера внетрассового полета в рейс DP205.

«В ходе расследования руководство ООО „Авиакомпания ‚Победа‘“ не выполнило взятых обязательств по предоставлению достоверной и объективной информации по вопросам безопасности полетов как всему авиационному персоналу авиакомпании, а также авиационным властям России о причинах включения в план полета вне воздушных трасс», — сказано в документе.

Комментируя сам полет, гендиректор «Победы» Андрей Калмыков предположил, что «таким образом летный состав авиакомпании захотел оказать поддержку капитану футбольного клуба „Зенит“ Артему Дзюбе». В те дни спортсмен стал героем скандала из-за видеоролика с онанизмом.

В копии отчета указано, что руководители «Победы» не выполнили обязательства по развитию и поддержанию «культуры безопасности, которая должна определять абсолютный приоритет вопросов безопасности полетов». В связи с этим комиссия рекомендовала учредителю лоукостера «Аэрофлоту» рассмотреть вопрос об их увольнении.

Угроза пассажирам

Поведение пилотов в полете формируется в зависимости от культуры безопасности полетов — Safety Culture, рассказал «360» вице-президент профсоюза летного состава России Олег Буленков. Ее определяет высшее руководство — гендиректор или владелец компании-перевозчика. Вот только какой культура должна быть — технологической, этической или дисциплинарной, — нигде не сказано.

Безопасным считается полет, в котором риски вреда пассажирам или имуществу приемлемые. В полете 11 ноября лайнер благополучно завершил полет и приземлился в Екатеринбурге. Никто и ничего не пострадали, а значит, маневр был безопасным. А что касается этической стороны, то «что привили, то и получили».

«Если бы меня как пилота-профессионала спросили, какую бы я оценку поставил летчику за этот рисунок, я бы поставил ему пять с плюсом. Летчик без хорошего понимания положения самолета в пространстве никогда не будет хорошим пилотом. У этих летчиков очень хорошее пространственное понимание и знания использования навигационного оборудования», — добавил Буленков.

Члены комиссии указали в отчете, что из-за отвлечения внимания диспетчеров на маневр у Нефтекамска сотрудники наземных служб могли пропустить опасную ситуацию на других самолетах, находившихся в этот момент в зоне их ответственности. Однако в отчете сказано, что диспетчер маневр разрешил, а значит, подчеркнул Буленков, он понимал, где находятся другие самолеты. Перестроения разрешают только с соблюдением безопасных дистанций и расстояний. Опасных сближений, поэтому и нарушений, не было.

Источник «360» в авиакомпании «Победа» увидел в рекомендации уволить руководство перегиб.

«Я не оправдываю их поступок, это какой-то детский сад по большому счету. Но и увольнять… Мое отношение, что это чересчур какие-то меры. В отчете написано, что маневр не требовался [для проверки датчиков]. А если у пилота сомнения? Мы не знаем ситуации, которая была на борту. А какая угроза авиации, если влево-вправо крутнули и полетели дальше — не было никакой угрозы», — считает собеседник.

Уволить нельзя

Увольнять за такие вещи неправомерно, заявил «360 адвокат Тимур Маршани. Нужно провести служебное расследование, прослушать записи переговоров с пилотами. По его словам, Росавиация этого сделать не может, равно как и требовать увольнения. Это компетенция работодателя.

Летчики всегда следуют инструкции, поэтому должны были получить четкое и конкретное задание, которое и выполнили. А решение о выговоре, возмещении убытков и других воздействиях следует принимать по результатам служебной проверки.

«Если действие, которое повлекло создание рисунка в небе с использованием авиации, было связано с прямым распоряжением руководства для поддержки Дзюбы или солидаризации с его действиями, это в любом случае должно было быть отражено в приказах, распоряжениях, конкретном устном требовании пилотам. Если этого не было и результаты проверки не покажут, что распоряжение давалось руководством, привлечь к ответственности пилотов или руководство будет невозможно», — пояснил Маршани.

Увольнение руководителя — корпоративные процедуры конкретных организаций, подтвердил «360» авиаюрист Алексей Елтунов. Нужно разбираться, на каких основаниях можно отстранить гендиректора или другое должностное лицо.

«Если в результате расследования Росавиации будет выявлено грубое нарушение, которое также зафиксировано во внутренних документах компании и противоречит трудовому законодательству, тогда да (надо увольнять — прим. ред.). Просто напрямую уволить руководителя авиакомпании Росавиация не может, если не обладает долей в этой авиакомпании», — сказал он.

Фаллические полеты

Российские пилоты не первые в мире, кто нарисовал в небе половой член. Этим делали — случайно или нарочно — немецкие и австралийские летчики, и даже американские военные.

В марте 2020 года Airbus А320 Lufthansa пролетел по неприличной траектории во время рейса из Франкфурта-на-Майне в Бремен. По сведениям Flightradar24, это произошло из-за захода самолета на второй круг после неудачной попытки приземлиться.

Согласно информации сервиса, речь идет о самолете Airbus-320, который летел из Франкфурта в Бремен. Узор в виде пениса получился в небе из-за того, что пилот был вынужден зайти на второй круг после первой неудачной попытки посадить лайнер.

В феврале 2019 года легкомоторный Diamond DA40 Diamond Star три часа выписывал в небе над австралийским Солсберри надпись «I’m bored» — «Мне скучно» с двумя фаллосами.

Источник фото: FlightAware

Пенис от военной эскадрильи Boeing B-52 ВВС США стал поводом для масштабного расследования, сообщалось на сайте Military.com. Во время развертывания 69-й армии на военно-воздушной базе Аль-Удейд в Катаре в период с сентября 2017 года по апрель 2018 года члены подразделения не раз рисовали фаллосы в воздухе. Двух пойманных пилотов перевели на наземные работы, а командира эскадрильи уволили со службы.

В 2017 году жители американского Омака тоже любовались фаллическими трудами военных летчиков.