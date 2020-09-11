Природные катаклизмы, непредсказуемые и смертоносные, иногда завораживают своей мощью и первобытной красотой, которую трудно не заметить. Непередаваемые и восхитительны клубы огня, которые ежегодно терзают Калифорнию, цунами и наводнения, извержения вулканов, снятые очевидцами, периодически попадают в Сеть и вызывают ужас и восторг перед силой природы.

Из-за очередной вспышки пожаров небо над Северной Калифорнией приобрело «марсианскую» окраску. Уже выгорело около 800 тысяч гектаров земли, и в атмосфере скопилось столько дыма, что воздух перестал пропускать волны синего цвета. Заметнее всего этот эффект проявился над Сан-Франциско, поразив пользователей совершенно апокалиптическим видом.

Пять лет назад проснулся спавший с 1972 года чилийский вулкан Кальбуко. На высоту десять тысяч метров поднялось грибовидное облако из дыма и пепла. Жители были своевременно эвакуированы, и никто не пострадал. Но метеорологи утверждают, что за последнее десятилетие около 60 самолетов пострадали от встреч в воздухе с вулканическим пеплом.

Девять лет назад в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, получившее официальное название «Великое землетрясение в Восточной Японии». Такие явления происходят не чаще раза в 600 лет.

Землетрясение вызвало сильнейшее цунами, покрывшее территорию площадью 561 квадратный километр. Его максимальная высота составила 40,5 метров.

Сейчас Дальний Восток и Корейский полуостров накрыл тайфун Хайшен. Он прокатился по Японии, Южной Корее и Приморью, оставив без электричества десятки тысяч домов, лишив население связи с внешним миром.

В 2015 году в Непале произошла серия землетрясений максимальной магнитудой 7,8. Погибли более восьми тысяч человек.

Дрожь земли вызвала несколько снежных лавин на Джомолунгме, погубивших 19 альпинистов.

В 2018 году ураган «Майкл» обрушился на северо-западное побережье Флориды. Его скорость достигала 250 километров в час. Погибли шесть человек, экономический ущерб составил 30 миллиардов долларов.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) утверждает, что наибольший урон экономике наносят штормы и наводнения. Глядя на эти кадры, начинаешь верить данным о том, 90% стихийных бедствий связаны с ними.