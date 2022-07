Бывший президент США Дональд Трамп 14 июня сообщил, что на 74-м году жизни скончалась его первая жена Ивана Трамп. Уроженка чешского городка, она покинула родину в надежде поймать «американскую мечту» — и смогла это сделать. Ивана Трамп была не просто женой миллионера, но мудрой советчицей, успешной фотомоделью, предпринимательницей, дизайнером интерьеров и писательницей. Но главное, что отмечали в ней все знакомые, — железная воля и несгибаемый характер.

Замужество в лучшую жизнь

Ивана Мари Зельничкова, будущая миссис Трамп, родилась в 1949 году на востоке Чехословакии, ныне Чешской Республики, в семье чеха и австрийки. Она с детства увлеклась лыжным спортом. Сама Трамп позже вспоминала, что она была настолько хороша в скоростном спуске и слаломе, что получила место запасной в национальной команде зимних Олимпийских игр 1972 года. Вот только в 1949 году в Чехословацком олимпийском комитете заявили, что не нашли ни единого упоминания о такой спортсменке, уточнил в книге That’s Why the Lady is a Trump Джонатан ван Метер.

В 1970 году молодая Зельничкова мелькнула в детском телесериале о пани Тау, потом начала посещать Карлов университет в Праге, подрабатывая моделью, и крутить роман с чешским поэтом Иржи Стайдлом. Завершению образования помешала эмиграция в Канаду. Этому способствовал брак с австрийским инструктором по лыжным гонкам. Уже в марте 1972 года новоиспеченная миссис Винкльмайр получила австрийское гражданство, а год спустя развелась с мужем. Позже он перебрался в Сидней и торговал воспоминаниями об экс-супруге, писал People.

За два года жизни в Монреале практичная чешка активно учила английский и совершенствовала произношение на вечерних курсах Макгиллского университета. Параллельно с занятиями она работала моделью, сотрудничая с крупной сетью местных универмагов, рекламировала меха. С такими багажом путь был только в Нью-Йорк. Его мисс Винкльмайр и отправилась покорять.

Дама ходит с козырей

Судьбоносная встреча с миллионером и будущим 45-м президентом США Дональдом Трампом произошла во время рекламной кампании летних Олимпийских игр 1976 года. В радиоинтервью Трамп признался, что его очаровал славянский акцент Иваны. Спустя год, весной 1977 года, Дональд и Ивана обвенчались в Мраморной коллегиальной реформатской церкви на Пятой авеню в Нью-Йорке. Церемонию провел знаменитый богослов, священник, создатель теории позитивного мышления Норман Винсент Пил.

Источник фото: pinterest.com

Старший сын Дональда и Иваны Трамп, Дональд Трамп — младший, родился в последний день 1977 года. Спустя четыре года на свет появилась дочь Иванка, а в 1984 году — Эрик Трамп. Поначалу семья жила в восьмикомнатной кооперативной квартире на Пятой авеню, потом на протяжении семи лет они снимали дом в Ист-Хэмптоне у Майкла Кеннеди. Он вспоминал, что супруги часто гуляли по пляжу, держась за руки, а Ивана собирала ежевику и варила джемы, притом что муж унаследовал от отца империю недвижимости стоимостью порядка 20 миллионов долларов.

Не стоит думать, что девушка из Чехословакии годилась только на то, чтобы получить богатого мужа и тихо вить семейное гнездышко, хлопоча по дому и воспитывая детей. Те, кто знал Ивану, описывали ее как «харизматичного трудоголика и карьеристку». Знакомые не сомневались, что Трамп выбрал спутницу жизни не столько для семьи, сколько для совместной работы. Он не прогадал: супруги быстро стали ведущими фигурами в нью-йоркском обществе.

Ивана не раз заявляла, что женщины, которые остаются дома с детьми, смотрят в потолок. Жену Трампа не раз называли идеальной моделью для рекламы всего, что демонстрирует силу, — от люксовых автомобилей, элитных кредитных карт до службы в армии.

Железная леди с Пятой авеню

Компании Трампа вели реконструкцию Grand Hyatt, возводили башни Трампа на Пятой авеню в Манхэттене, строили казино-курорт Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити. В год рождения младшего сына Трампы купили загородный дом в Гринвиче за 3,7 миллиона долларов. Местные жители часто видели, как семья приезжала на лимузине или красном кабриолете с номерным знаком IVANA. Здесь Трампы вели «нормальную жизнь»: вместе ходили в McDonald’s, дети с восторгом рыбачили и катались на велосипедах. Компанию семье составляли трое охранников и две няни.

Были у них и «богатые» апартаменты. Ивана Трамп трижды в неделю ездила в Атлантик-Сити, чтобы присматривать за замком мужа, который они купили за 10 миллионов долларов, — мавританский стиль, 58 спален, 33 ванные комнаты, 32 человека обслуги и порядка миллиона долларов в год на содержание. Для городской жизни семья использовала три верхних этажа Trump Tower. Там, помимо комнат и гостиной с водопадом во всю стену, был расположен шикарный тренажерный зал.

Я никогда не собираюсь выглядеть старше 28 лет, но Дональду это будет стоить кучу денег! Ивана Трамп.

С личным тренером Ивана трижды в неделю занималась аэробикой и поднимала 11-килограммовые штанги. Завтракала она исключительно травяным чаем, обедала им же и иногда супом. Она никогда не позволяла себе выходить из дома ненакрашенной. Впрочем, и по дому она ходила только во «всеоружии». Еженедельные увлажняющие процедуры, ежегодный пилинг и время от времени пластическая хирургия, которую миссис Трамп всегда публично яростно отвергала, были для нее привычным ритуалом. Но все это не помогло ей удержать мужа. По официальной версии, Дональд бросил Ивану из-за ее акцента.

Акцент Иваны долгое время был милым. Да, это было потрясающе. А потом однажды я проснулся и понял, что это было ужасно и больше я не смогу этого выносить! Дональд Трамп экс-президент США.

После развода жизнь только начинается

Во время отпуска в 1989 году в Аспене Ивана столкнулась лицом к лицу с Марлой Мейплз, будущей второй женой Трампа, и поняла, что у нее есть повод ревновать. Бульварные газеты почти две недели обсуждали расставание богатой пары, но окончательно развод был оформлен только в 1992 году. Позже, появившись в камео в сериале «Клубе первых жен», Ивана Трамп дала легендарный совет: «Дамы, вы должны быть сильными и независимыми, и помните: не злитесь — получите все!»

Вскоре после развода с Трампом Ивана разработала линию одежды, модных украшений и косметических товаров, которые бойко продавали телемагазины. Написала несколько романов, в том числе и книгу самопомощи под названием «Лучшее еще впереди: справиться с разводом и снова наслаждаться жизнью» и автобиографию «Воспитание Трампа». В ней она рассказала о детстве и педагогических аспектах, которыми пользовалась с детьми.

Ивана также вела колонку советов для Globe под названием «Спросите Ивану» о любви и жизни и колонку для журнала Divorce. Запустила собственный журнал о стиле жизни под названием Ivana’s Living in Style. Появлялась в ток-шоу Woganruen, участвовала в знаменитом британском телевизионном шоу Celebrity Big Brotherruen и вела программу о знакомствах.

Появившись в шоу Опры Уинфри, которую они раньше посещали с мужем, Ивана твердо пообещала больше не позволять мужчинам доминировать надо собой. Похоже, слово свое она сдержала: еще один брак с Россано Рубиконди продлился всего лишь год. Впрочем, после развода пара сохраняла близкие отношения вплоть до 2019 года.

Источник фото: pinterest.com

Ивана явно умела продолжать дружбу с мужчинами даже после расставаний. Когда Дональд Трамп отправился на выборы, бывшая супруга его поддержала. У них были не только трое совместных детей и 10 внуков, но и общие интересы и взгляды на жизнь. Ивана стала примером для миллионов женщин, показав им, чего можно добиться, обладая волей и настойчивостью.