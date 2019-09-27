Как нас курить на балконах отучали

Россияне встретили новый запрет с негодованием — кто-то будет решать, курить тебе на собственном балконе или нет! Многим такая инициатива кажется перегибом. Что это — имитация деятельности законодателями или необходимое зло, разбирается колумнист «360».

Все, кому было куда сообщить о своем мнении, уже высказались — ложь и провокация эти ваши запреты! Конечно, жители большей части России не привыкли к тому, что государство пытается регулировать их жизнь внутри собственных квартир и домов.

Давно уже говорили — это все опасно. От не потушенных окурков загораются чужие балконы, да и в плане экологии нехорошо бросать бычки. Хотя тут, конечно, все равно, с балкона или откуда-то еще — землю в любом случае отравляет, птицы, бывает, давятся, приняв выброшенный фильтр за что-то съедобное. Ну и вообще — неаккуратненько.

Но зерно здравого смысла в грядущем законе есть. Уже с 1 октября придется хорошенько подумать, бросать ли бычок с балкона, потому что аргумент «наша хата с краю» больше не сработает.

Если твой окурок станет причиной пожара, пусть даже не очень большого, — придется заплатить. Иногда деньгами — три-пять тысяч за нарушение противопожарного режима, а иногда и чем посерьезнее: ведь если сгорит балкон или квартира, будет «уголовка».

Другое дело, что здравый смысл никого не интересует, когда речь заходит о личном пространстве. Ведь смирились люди с запретом «пропаганды гомосексуализма», ведь дома можно делать что хочешь, главное — за закрытой дверью. Это никто не запретит.

А вот курить и жарить шашлыки на балконе, оказывается, запретить могут. И забавно, что если так о нас пытаются заботиться или просто хотят снизить количество пожаров, то внутри квартиры курить-то никто не запрещает — хотя сколько людей сгорело, заснув в постели с сигаретой!

И встает закономерный вопрос: балкон ведь тоже частная собственность, как и любая другая часть квартиры. Почему кто-то решает, можно ли там курить? Пока с ответом никто выступить не готов, так что вряд ли к закону прислушаются. Всем ведь известно, что «строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения».

МЧС советует срочно фотографировать нарушителя, если он курит на балконе, жжет там костры или устраивает романтический ужин при свечах. Потому что без фотографии правонарушения не будет ни штрафов, ни дел. Могут даже дверь не открыть, потому что презумпцию невиновности никто не отменял.

Но все же возмущение людей понятно — нельзя же всех под одну гребенку. Действительно, есть те, кто бросает горящие бычки — и не важно, что внизу, открытый балкон с полной белья сушилкой, детская площадка, клумба…

Но есть ведь и аккуратные люди. Они курят на своем закрытом балконе, не стряхивают пепел на соседей снизу и оставляют потушенный окурок в пепельнице, которую потом вытряхнут в ведро. И этим людям может быть искренне обидно, что их частную жизнь на их же собственном балконе кто-то хочет ограничить. Особенно когда аргументация абстрактная — противопожарный режим.

Вот сказали бы: чтобы соседей с детьми не беспокоить запахом дыма — может, прокатило бы. Дети все-таки реальнее, чем загоревшийся балкон — их проще встретить вне сводки новостей.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.