Не ждать трагедии на почве национализма. Казахстан пытается избежать участи Украины

Коммунистическая народная партия Казахстана недавно опубликовала открытое письмо, в котором призвала Генпрокуратуру обратить внимание на рост националистических лозунгов в социальных сетях. «360» разбирается, насколько серьезна ситуация в Казахстане.

Авторы письма Генеральной прокуратуре Республики Казахстан указывают на некие группы радикальных националистов в социальных сетях, которые «принимают и обсуждают шовинистические заявления, определяют превосходство одной нации над другой, возлагают вину в современных проблемах на проживающих на территории Казахстана представителей других этносов».

Также в письме упоминаются украинские и грузинские националисты, которые, по мнению представителей партии, в своих странах стали «генератором цветных революций», что делает подобные проявления нетерпимости еще опаснее для Казахстана. В связи с этим коммунисты потребовали от прокуратуры провести «тщательный анализ» таких групп в социальных сетях.

Посткоронавирусный национализм

«360» обратился непосредственно к лидеру КНПК Айкыну Конурову, чтобы узнать, действительно ли проблема национализма в Казахстане стоит так остро. Тот объяснил, что дело не только в социальных сетях.

«Проблема заключается в совершенной безнаказанности за националистические лозунги, в том числе и от одной парламентской партии, схожей с ЛДПР. При этом у наших граждан создается впечатление, что национализм становится законным, раз такие заявления звучат с парламентской трибуны», — заявил Конуров.

Парламент Казахстана. Источник фото: Wikimedia

При этом политик отметил, что такие лозунги пользуются популярностью у граждан неслучайно. По словам Конурова, в результате эпидемии коронавируса экономика страны просядет настолько, что к концу года еще 800 тысяч человек будут жить за чертой бедности. Для 18-миллионного Казахстана это колоссальные масштабы. И конечно, это повлияет и на статистику преступлений, которые будут совершаться на почве национализма и шовинизма.

Мы не имеем права сидеть и ждать трагедий, поэтому уже сейчас требуем правоохранительные органы проявить активную позицию по работе с группами людей, не желающих жить в спокойной стране Айкын Конуров лидер Коммунистической Народной партии Казахстана, руководитель парламентской фракции «Народные коммунисты»

Подобную закономерность отметил и Булат Султанов, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. По его словам, из-за пандемии большинство людей не работают с марта и вынуждены жить на пособия, которые составляют 42 500 тенге — это, примерно 7500 российских рублей, что, конечно для взрослого человека очень мало, не говоря уж о полноценных семьях.

И конечно, когда экономическое положение в стране ухудшается, а какая-то этническая группа находится в чуть лучшем положении, или же она как-то обособляется, то это вызывает раздражение у представителей так называемой «титульной нации», вот и возникают бытовые конфликты. Если же какая-то этническая группа находится в худшем материальном положении, это всегда будет поводом для некоторых ее представителей кричать «наших бьют!».

Султанов отметил, что в последние годы случалось несколько крупных конфликтов (как раз на бытовой почве) с участием дунган, а также различных диаспор — например, армянской и чеченской.

В свою очередь, Марат Шибутов, представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в Казахстане, отмечает, что в первую очередь дискриминации подвергаются те этнические меньшинства, у которых нет своего государства — нет опасений, что они могут дать сдачи. Это дунгане, уйгуры, курды и множество других этнических групп в Казахстане. Так, например, в феврале этого года случились крупные погромы в Кордайском районе на юге Казахстана, в результате которого погибли десятки человек — большинство жителей сел, где произошли массовые драки, были дунгане.

Также Шибутов заявил, что подобное письмо — это красивый ход для Компартии, которая сейчас готовится к выборам и которой надо консолидировать свой электорат.

Национализм внутренний и внешний

Булат Султанов в беседе с «360» заявил, что национализм в Казахстане имеет как внутренние социально-экономически причины, так и внешние корни. То есть национализм, по мнению политолога, «вбрасывается» намеренно — как местной политической элитой, так и заинтересованными лицами из-за океана.

«Практически во всех постсоветских странах можно наблюдать имущественную поляризацию общества: те, кто занимает верхние позиции в обществе, направляют все силы на то, чтобы не допустить социальных протестов против власть имущих — вот они и вбрасывают семена национализма. Это стремление отвлечь от реальных проблем тех людей, которые по тем или иным причинам оказались у разбитого корыта», — заявил Султанов.

Также политолог отметил, что сейчас главными противниками США являются Россия и Китай, и в Штатах это прекрасно понимают. Поэтому в Казахстане, который находится между этими странами, всегда будут предприниматься попытки усиления русофобских и антикитайских настроений ради противостояния евразийским тенденциям.

Происходит смычка между заинтересованными лицами из-за океана и местной политической элитой. И у тех, и у других есть достаточно средств, чтобы подогревать национализм — как финансовых, так и информационных Булат Султанов политолог, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан

Как бороться с национализмом?

Политолог Марат Шибутов, хотя и одобряет заявления коммунистической партии, но при этом отмечает, что в американских социальных сетях — Facebook и Instagram, например — законодательство Казахстана не работает, поэтому контролировать высказывания там будет довольно сложно. Именно этим, по его словам, и пользуются националисты — в соцсетях все чувствуют вседозволенность.

Но не следует забывать, что национализм — это, так или иначе, следствие низкого культурного уровня населения. И с этим, по словам Айкына Конурова, в Казахстане тоже есть проблемы: распространению националистических лозунгов способствует тотальная деградация системы образования, обнищание населения, неспособность людей конкурировать на рынке труда. Образованный, работающий, довольный жизнью человек менее всего будет интересоваться популистскими лозунгами и тем более национальностью соотечественника.

Поэтому, по словам Конурова, необходимо с детского возраста проводить качественную разъяснительную работу: через СМИ, мультфильмы, книги игры, праздники. Образование должно быть инструментом пропаганды здорового патриотизма, но не национализма. При этом важно понимать, что дети — самая легкая часть решения вопроса.

Именно взрослых людей надо заново обучать элементарному уважению к обществу и согражданам. Богатство культурных традиций различных этносов в Казахстане может сделать наш народ богатым и материально Айкын Конуров лидер Коммунистической Народной партии Казахстана, руководитель парламентской фракции «Народные коммунисты»

И хотя в казахстанском законодательстве предусмотрены наказания за разжигание межнациональной розни в публичном пространстве, и наказания достаточно жесткие — вплоть до 7 лет лишения свободы. Но тем не менее, представители КНПК считают, что необходимо пересмотреть подходы к защите прав граждан.

Ведь несмотря на суровость законодательства, даже среди ведущих политиков Казахстана существует группа, которая регулярно позволяет себе резкие высказывание в адрес сограждан другой национальности, а должной реакции со стороны правоохранительных органов не следует. Поэтому партия сейчас и требует от прокуратуры, чтобы любые подобные попытки пресекались на корню — пока это не вылилось в крупные конфликты, которые уже неоднократно имели место в Казахстане.