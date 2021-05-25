Не ждать до августа. Можно ли есть ранние арбузы и где найти хорошие

С приходом весны прилавки магазинов начинают заполняться ранними арбузами, которые многие обходят стороной. Но ждать августа и выращенных в России плодов совсем не обязательно. Полакомиться арбузом можно уже сейчас, выбрав крупного поставщика и зная размер безопасной порции.

Импортные или российские?

К концу мая в российских магазинах появляются иранские арбузы. Некоторые покупатели даже не смотрят на эти плоды, предпочитая дожидаться астраханских в августе. Но арбузы из Ирана ничем не уступают российским, заявил «360» председатель организации «Садоводы России» и главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов.

Иранские мало чем отличаются от наших. Иногда даже лучшего качества. Смело их можно покупать. Какая разница, где они выращены? Главное, чтобы они правильно были выращены Андрей Туманов

По словам эксперта, для созревания арбузу необходимо 100 дней после всходов. Производители стремятся сократить это время, чтобы побыстрее продать свою продукцию. В итоге они выбирают скороспелки, которые и считаются невкусными.

«Их главная задача — быстро надуться, налиться до какой-то величины, а не созревать. Они растут ускоренным процессом. Ничего вредного в них нет, но как говорится не сложились в правильных пропорциях сахара с кислотами и прочим», — отметил Туманов.

Он добавил, что далеко не всегда астраханские арбузы на самом деле привезены из Астраханской области. Продавцы могут выдавать за российские плоды те, которые вырастили в Иране, Азербайджане, Китае или любой другой стране. При этом все слова о «напичканных» импортных арбузах — неправда.

«Когда наши проигрывают конкуренцию, они начинают распускать байки, что в китайских сплошная химия и после них остается выжженная земля, что там много лет сеять нельзя. Байки есть, а фактов реальных никто не приводил», — подчеркнул председатель организации.

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Где и какие покупать арбузы?

Встречающиеся на прилавках неспелые арбузы — брак дилетантов, которые взялись не за свое дело, считает Туманов. В качестве примера эксперт привел автомобили, собирающиеся на заводе и в гаражах.

Если выращиванием арбузов занят профессионал, то там есть четкая технологическая карта, где по каждому дню все прописано: чем поливать, чем стимулировать, если нужно. Никто не будет там использовать нитраты, нитрофоску, карбамид — зачем? Это все сейчас очень дорого стоит Андрей Туманов

Покупать арбузы лучше там, куда привозят крупные партии. Большое количество плодов означает, что выращиванием занималась какая-то крупная компания. У такого производителя арбузы могут и не быть очень сладкими, но их точно выращивали по стандарту.

Если вы видите, что арбузы примерно одинакового размера ни косые, ни кривые, ни битые. Стандартные, нормальные, вот любо-дорого посмотреть. Скорее всего, это делали профессиональны, значит, как минимум вы не отравитесь Андрей Туманов

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Сколько можно съесть?

Ранние арбузы можно покупать, если они проверены на количество нитратов и продаются в сертифицированных магазинах, рассказала «360» врач-диетолог Дарья Русакова. Опасно приобретать плоды на неофициальных развалах и в непроверенных местах. Там арбузы могут неправильно храниться и содержать вредные вещества.

«Но я сама уже ем арбузы. В них нет желтых прожилок, которые свидетельствуют о переизбытке нитратов. Если арбуз куплен в хорошем магазине, где есть сертификат соответствия продукта, то я думаю, что в разумных количествах можно уже начинать употреблять, не дожидаясь августа», — отметила медик.

Она добавила, что при выращивании арбузов зачастую используют вещества для ускорения роста и удобрения. Они могут накапливать нитраты, поэтому злоупотреблять арбузами не стоит.

Безопасной дозой, даже если в арбузе много нитратов, считается 300 граммов арбуза. <…> Если есть сомнения, то есть дозиметры, которыми можно измерить уровень нитратов Дарья Русакова

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По словам врача-диетолога, ранние арбузы не стоит есть детям и пожилым людям. Также лучше выбрать другое лакомство людям с хроническими заболеваниями, с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.