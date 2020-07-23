Не захотел в тюрьму и захватил заложника. Как украинец с гранатой сбежал от полицейских в лес

Судимый украинец отказался сдаваться полиции за угон автомобиля, взял в заложники правоохранителя, а потом обменял его на полковника МВД. Молодому человеку удалось скрыться в лесу, но его ищут и обещают, что ответственности он не избежит. Главное о происшествии.

Подозреваемый — житель Полтавы, 32-летний Роман Скрипник, ранее судимый по статьям о краже, мошенничестве, производстве наркотиков. В четверг утром Скрипник пытался угнать машину, но попал в поле зрения полицейского. Попытка скрутить злоумышленника не увенчалась успехом, и Скрипник взял в заложники правоохранителя и начал угрожать ему гранатой — он вытащил РГД-5, выдернул чеку и зажал рычаг, потребовав, чтобы его отпустили.

Этого не произошло, и к Скрипнику послали переговорщика. Они условились, что мужчина отпустит полицейского в обмен на другого заложника, которым стал начальник управления уголовного розыска Нацполиции в Полтавской области Виталий Шиян.

Источник фото: Facebook замминистра внутренних дел Антона Геращенко

Скрипник потребовал, чтобы ему предоставили машину и позволили скрыться. Ему действительно дали автомобиль, в который он сел сам и посадил Шияна. Единственное требование Скрипника — избежать уголовного наказания, однако губернатор Полтавской области Олег Синегубов заявил, что это невозможно. По его словам, преступника не пустят ни в столицу Украины, ни в ближайшие населенные пункты, так как все области контролирует полиция.

Проехав в сторону Киева, Скрипник покинул машину и скрылся в лесу. Соответственно, второй заложник тоже освобожден и невредим.

По информации Telegram-канала «НАШ», спецоперация по поимке угонщика уже закончена, а ее результаты огласят в ближайшее время. Но полиция опровергла эти данные, сказала представительница пресс-службы местной полиции Полина Ларина.

Сотрудница призвала украинцев избегать Скрипника в случае встречи с ним.

О личности Скрипника, помимо того, что он был судим, известно мало. Судя по реестру судебных решений, на который ссылается сайт Strаnа.uа, мужчина женат и имеет ребенка. В марте человек с таким же именем был принудительно отправлен на стационарное лечение в Полтавскую областную психбольницу с диагнозом «острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, суицидальные намерения, агрессия к окружающим». По информации сайта, мужчина также участвовал в силовой операции в Донбассе. В последнее время Скрипник работал автослесарем. По данный Strana.ua, Скрипника призвали на военную службу в феврале 2015-го, а в начале 2016 года отправили в запас.

По факту произошедшего утром 23 июля полиция возбудила уголовное дело по трем статьям: о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, захвате полицейского в заложники и о незаконном обращении с боеприпасами.