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    02 июня 2022, 19:23

    Не забывайте о том, что за кадром. Датский историк призвал не верить слепо только фото с Украины

    Историк Карл Гамильтон: ситуация на Укриане не самый разрушительный конфликт со времен Второй мировой войны

    Ксения Дагаева

    Ситуация на Украине не самый разрушительный конфликт со времен Второй мировой войны, как пишут многие западные СМИ. В Сирии американцы уничтожили огромный пласт инфраструктуры. И не замечать этого нельзя. Об этом заявил специализирующийся на тактике войны и вооружении датский историк Карл Гамильтон. Он также призвал скептически относиться к фото и видео с Украины и других горячих точек. Ведь никогда не знаешь, насколько правдива иллюстрация и что осталось за кадром.

    Не забывайте о том, что за кадром. Датский историк призвал не верить слепо только фото с Украины

    Далее — перевод материала Карла Гамильтона, опубликованного на сайте quora.com

    Что осталось за кадром?

    Излюбленный посыл западных СМИ состоит в том, что на Украине якобы идет самый разрушительный конфликт со времен Второй мировой войны. Но это не так. Я начал свое знакомство с военными исследованиями, географией и международной политикой, когда писал о Сирии — еще 10 лет назад. Сначала я писал об этнических группах в Сирии, но по мере того, как разгорался конфликт, я начал освещать и его.

    Не забывайте о том, что за кадром. Датский историк призвал не верить слепо только фото с Украины | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»

    Мысль о том, что войны имеют значение только тогда, когда в них гибнут белые люди, ужасна для меня. Я предельно ясно высказывал свое мнение о ситуациях в Сирии, Йемене, Ливии, Афганистане и Ираке. Причем я делал это как в реальной жизни, так и здесь, на Quora. На моем веку из жизни ушли многие.

    Основываясь на общедоступных данных ООН, я сделал несколько карт, показывающих разрушение городов. Население города Эр-Ракка в Сирии составляло 300 тысяч человек. При этом, по состоянию на 6 июня 2017 года, когда США начали бомбардировку, там оставалось более 60 тысяч мирных жителей. Население Мариуполя составляло 400 тысяч человек, когда Россия начала наступление на город. И этому, кстати, не предшествовала массированная бомбардировка. Между тем порядка 12 тысяч бомб были сброшены на район города Эр-Ракка, прежде чем фактически начался штурм сирийских демократических сил при поддержке США.

    Не забывайте о том, что за кадром. Датский историк призвал не верить слепо только фото с Украины | Изображение 2Источник фото: РИА «Новости»

    Один из этих городов был полностью разрушен, другой — Мариуполь. Конечно, это данные от 14 марта, и я полностью осознаю, что разрушения в Мариуполе сейчас могут быть серьезнее. Но опять-таки Мариуполь не подвергся массированной бомбардировке. Даже самые свежие фотографии показывают, что большинство зданий все еще стоят, пусть во многих из них есть и дыры и повреждения от огня.

    Из всего, что я сейчас видел, Мариуполь — ничто по сравнению с тем, что произошло на Ближнем Востоке

    Карл Гамильтон.

    Я стараюсь не быть эмоциональным, но заявления о том, что Мариуполь — самый разрушенный город со времен Второй мировой войны, означает для меня, что нас попросту не волнуют люди другого цвета кожи. Каким-то образом смерть тех, кто находится в Сирии, не является уничтожением, потому что речь идет об арабах, алавитах, друзах, езидах, туркменах, армянах или курдах.

    «Фотографии и видео отображают реальность»

    Фотографии и видео действительно могут проиллюстрировать некоторые вещи и события. Но никогда нельзя быть уверенным в том, что именно они показали, а что осталось за кадром.

    Не забывайте о том, что за кадром. Датский историк призвал не верить слепо только фото с Украины | Изображение 3Источник фото: РИА «Новости»

    Все, что я говорю, — это лишь догадки. Надеюсь, что хорошие. Я не говорил, что Javelin не уничтожили ни одного российского танка. Я лишь заявил, что не видел доказательств этих уничтожений. Готов поверить, что это все-таки происходит. Правда, подтверждений этому все-таки нет.

    Даже если мы видим видео и фотографии некоторых вещей, например, уничтоженных российских танков, это ничего не говорит о том, как часто это происходит. Это не говорит о ситуации ровным счетом ничего. Это даже не обязательно указывает на то, что кто-то вообще умер

    Карл Гамильтон.

    Мы должны всегда быть бдительными, чтобы не переоценивать отснятый материал, не делать беспочвенных предположений, не говорить, что существует некая тенденция, основываясь при этом на единичных случаях.