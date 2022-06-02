Не забывайте о том, что за кадром. Датский историк призвал не верить слепо только фото с Украины

Ситуация на Украине не самый разрушительный конфликт со времен Второй мировой войны, как пишут многие западные СМИ. В Сирии американцы уничтожили огромный пласт инфраструктуры. И не замечать этого нельзя. Об этом заявил специализирующийся на тактике войны и вооружении датский историк Карл Гамильтон. Он также призвал скептически относиться к фото и видео с Украины и других горячих точек. Ведь никогда не знаешь, насколько правдива иллюстрация и что осталось за кадром.

Далее — перевод материала Карла Гамильтона, опубликованного на сайте quora.com

Что осталось за кадром?

Излюбленный посыл западных СМИ состоит в том, что на Украине якобы идет самый разрушительный конфликт со времен Второй мировой войны. Но это не так. Я начал свое знакомство с военными исследованиями, географией и международной политикой, когда писал о Сирии — еще 10 лет назад. Сначала я писал об этнических группах в Сирии, но по мере того, как разгорался конфликт, я начал освещать и его.

Источник фото: РИА «Новости»

Мысль о том, что войны имеют значение только тогда, когда в них гибнут белые люди, ужасна для меня. Я предельно ясно высказывал свое мнение о ситуациях в Сирии, Йемене, Ливии, Афганистане и Ираке. Причем я делал это как в реальной жизни, так и здесь, на Quora. На моем веку из жизни ушли многие.

Основываясь на общедоступных данных ООН, я сделал несколько карт, показывающих разрушение городов. Население города Эр-Ракка в Сирии составляло 300 тысяч человек. При этом, по состоянию на 6 июня 2017 года, когда США начали бомбардировку, там оставалось более 60 тысяч мирных жителей. Население Мариуполя составляло 400 тысяч человек, когда Россия начала наступление на город. И этому, кстати, не предшествовала массированная бомбардировка. Между тем порядка 12 тысяч бомб были сброшены на район города Эр-Ракка, прежде чем фактически начался штурм сирийских демократических сил при поддержке США.

Источник фото: РИА «Новости»

Один из этих городов был полностью разрушен, другой — Мариуполь. Конечно, это данные от 14 марта, и я полностью осознаю, что разрушения в Мариуполе сейчас могут быть серьезнее. Но опять-таки Мариуполь не подвергся массированной бомбардировке. Даже самые свежие фотографии показывают, что большинство зданий все еще стоят, пусть во многих из них есть и дыры и повреждения от огня.

Из всего, что я сейчас видел, Мариуполь — ничто по сравнению с тем, что произошло на Ближнем Востоке Карл Гамильтон.

Я стараюсь не быть эмоциональным, но заявления о том, что Мариуполь — самый разрушенный город со времен Второй мировой войны, означает для меня, что нас попросту не волнуют люди другого цвета кожи. Каким-то образом смерть тех, кто находится в Сирии, не является уничтожением, потому что речь идет об арабах, алавитах, друзах, езидах, туркменах, армянах или курдах.

«Фотографии и видео отображают реальность»

Фотографии и видео действительно могут проиллюстрировать некоторые вещи и события. Но никогда нельзя быть уверенным в том, что именно они показали, а что осталось за кадром.

Источник фото: РИА «Новости»

Все, что я говорю, — это лишь догадки. Надеюсь, что хорошие. Я не говорил, что Javelin не уничтожили ни одного российского танка. Я лишь заявил, что не видел доказательств этих уничтожений. Готов поверить, что это все-таки происходит. Правда, подтверждений этому все-таки нет.

Даже если мы видим видео и фотографии некоторых вещей, например, уничтоженных российских танков, это ничего не говорит о том, как часто это происходит. Это не говорит о ситуации ровным счетом ничего. Это даже не обязательно указывает на то, что кто-то вообще умер Карл Гамильтон.

Мы должны всегда быть бдительными, чтобы не переоценивать отснятый материал, не делать беспочвенных предположений, не говорить, что существует некая тенденция, основываясь при этом на единичных случаях.