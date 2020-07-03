Не забудь ручку и хороший настрой. Инструкция-напоминание для выпускников, сдающих ЕГЭ
В этом году ЕГЭ продлится с 29 июня по 25 июля. На сдачу экзаменов зарегистрировались почти 714 тысяч человек, из них более 620 тысяч — выпускники текущего года. Для проведения экзамена задействуют 5 728 пунктов, организованных в регионах России и за рубежом.
29 и 30 июня прошли пробные экзамены без учеников. Они были нужцы для того, чтобы эксперты и организаторы смогли проверить готовность пунктов — меры эпидемической безопасности, защищенную передачу заданий и печать материалов в аудиториях.
Как будет выглядеть безопасный экзамен
На пунктах проведения экзаменов организован ряд дополнительных мер. Перед каждый экзаменом будут проводить влажную оборку помещений с дезинфицирующими средствами. Организаторы и наблюдатели должны носить средства индивидуальной защиты (маски и перчатки).
На входе в экзаменационные участки медики будут бесконтактно проверять температуру всех участников и организаторов. Людей, с повышенной температурой и симптомами ОРВИ, пускать на территорию не будут.
В школах нанесут разметку и установят ленточные ограждения. Чтобы избежать скопления народа при входе, пунктам порекомендовали организовать несколько входов и определить график прибытия участников.
Во всех местах проведения ЕГЭ установят дозаторы с антисептиками. В некоторых помещениях будут находится обеззараживатели воздуха. В местах общего пользования предоставят достаточное количества средств для мытья рук и одноразовых салфеток.
В аудиториях выпускников рассадят зигзагообразно и с соблюдением социальной дистанции — не менее полутора метров.
Что взять с собой?
Для любого выпускника экзамен представляет собой серьезную психологическую нагрузку. В постоянных повторениях формул и правил легко забыть про самое простое. Ниже собрали чек-лист того, что надо взять с собой на экзамены.
- Паспорт. Он должен быть обязательно без обложки. Если вдруг забыли, не все потеряно — сопровождающий из школы может заполнить акт идентификации личности выпускника.
- Две гелиевые черные ручки. Обычно в аудиториях есть нужное количество ручек, но на всякий случай можно перестраховаться.
- Маски и перчатки. Каждый регион будет сам решать о необходимости защитных средств, исходя из своей эпидситуации. Но в любом случае им будут выдавать в экзаменационных пунктах бесплатно.
- Линейка. Это для тех выпускников, кто сдает географию и математику.
- Непрограммируемый калькулятор. Если вы сдаете географию, химию и физику.
- Лекарства или еду. Если это необходимо участнику экзамена, однако они должны быть упакованы в прозрачные пакеты.
- Бутылку воды. На всех пунктам проведения экзаменов будет организован питьевой режим. Но если вы захотите пить именно свою воду — никто не сможем вам запретить.