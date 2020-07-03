Не забудь ручку и хороший настрой. Инструкция-напоминание для выпускников, сдающих ЕГЭ

В России начинается основной период сдачи Единого государственного экзамена. В этом году он будет организован с повышенными санитарными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции. Как будет проходить безопасный экзамен, и что нужно взять с собой российским выпускникам — в материале «360».

В этом году ЕГЭ продлится с 29 июня по 25 июля. На сдачу экзаменов зарегистрировались почти 714 тысяч человек, из них более 620 тысяч — выпускники текущего года. Для проведения экзамена задействуют 5 728 пунктов, организованных в регионах России и за рубежом.

29 и 30 июня прошли пробные экзамены без учеников. Они были нужцы для того, чтобы эксперты и организаторы смогли проверить готовность пунктов — меры эпидемической безопасности, защищенную передачу заданий и печать материалов в аудиториях.

Как будет выглядеть безопасный экзамен

На пунктах проведения экзаменов организован ряд дополнительных мер. Перед каждый экзаменом будут проводить влажную оборку помещений с дезинфицирующими средствами. Организаторы и наблюдатели должны носить средства индивидуальной защиты (маски и перчатки).

На входе в экзаменационные участки медики будут бесконтактно проверять температуру всех участников и организаторов. Людей, с повышенной температурой и симптомами ОРВИ, пускать на территорию не будут.

Источник фото: РИА «Новости»

В школах нанесут разметку и установят ленточные ограждения. Чтобы избежать скопления народа при входе, пунктам порекомендовали организовать несколько входов и определить график прибытия участников.

Во всех местах проведения ЕГЭ установят дозаторы с антисептиками. В некоторых помещениях будут находится обеззараживатели воздуха. В местах общего пользования предоставят достаточное количества средств для мытья рук и одноразовых салфеток.

В аудиториях выпускников рассадят зигзагообразно и с соблюдением социальной дистанции — не менее полутора метров.

Источник фото: РИА «Новости»

Что взять с собой?

Для любого выпускника экзамен представляет собой серьезную психологическую нагрузку. В постоянных повторениях формул и правил легко забыть про самое простое. Ниже собрали чек-лист того, что надо взять с собой на экзамены.