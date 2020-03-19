Узнать баллы ЕГЭ и оплатить счета. Какие услуги жители Подмосковья могут получить, не выходя из дома

Интернет уже давно и прочно вошел в нашу жизнь. Не выходя из дома можно заказать еду, одежду или купить билеты в кино. Разнообразие «онлайн услуг» растет с каждым днем, и граждане могут не только организовать досуг, но и сделать важные дела, сидя на диване. Для жителей Московской области теперь доступны больше 110 услуг на региональном портале Госуслуг. Составить заявления, оплатить счета, встать на учет и даже подать декларацию о характеристиках объекта недвижимости — это только малая часть того, что можно сделать, не выходя из дома. О том, какие важные вопросы можно решить, имея доступ к интернету — в материале «360».

С 2020 года в Московской области стало доступно еще несколько онлайн-услуг. Причем решить можно не только социально-значимые нужды россиян, как, например, прикрепление к поликлинике или оформление социальных выплат, но и вопросы бизнеса.

Уже сейчас можно оформить выплату на приобретение предметов и средств для ухода за новорожденным, получить компенсацию платы, взимаемую с родителей за присмотр и уход за детьми, обучающихся в образовательных организациях дошкольного образования Московской области.

Источник фото: портал Госуслуг Московской области

Жители Подмосковья могут подать заявления, встать на учет, зачислить детей в образовательные организации региона, получить информацию о результатах ЕГЭ, получить единые транспортные льготные карты и многое другое посредством электронных услуг.

Больше возможностей есть и у предпринимателей: подача декларации о характеристиках объекта недвижимости, осуществление выдачи выписок (информации) из реестра имущества, находящегося в собственности Московской области, выдача (продление) разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории региона, предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Бизнесмены могут также получить согласие на строительство и реконструкцию, согласовать переустройство или перепланировку жилого помещения.

С конца декабря 2019-го в режиме онлайн можно получить утверждение актов лесопатологического обследования, а начиная с 2020 года стала доступной в электронном виде государственная услуга установления платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения.

Большим спросом у жителей Подмосковья пользуются электронные услуги, связанные с записью детей в различные секции и кружки. За 2019 год этой услугой воспользовались больше полумиллиона жителей региона. Свыше 300 тысяч запросов было по поводу получения единых транспортных льготных карт. Больше 270 тысяч граждан прикреплялись онлайн к той или иной медицинской организации. Свыше 65 тысяч жителей региона получали информацию о текущей успеваемости детей.

Жители Подмосковья уже давно и активно пользуются электронными возможностями региональных ведомств. А как известно, спрос рождает предложение, поэтому все чаще появляются новые функции.