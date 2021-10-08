Как не выглядеть провинциалкой. Топ-3 необходимых предмета гардероба в этом сезоне

Наступила осень, и миллионы девушек по всей стране озадачены вопросом, какую одежду подобрать в текущем сезоне. Пандемия внесла в ежедневную моду свои коррективы, продиктовав популярность мягких «домашних» тонов, плавных линий и максимально комфортных вещей. Теперь же локдаун подошел к концу — и вновь становятся актуальными изощренные луки и яркие оттенки. Стилист Анна Скороходова рассказала «360», как выглядеть в топе этой осенью.

Как не попасть впросак

Девушек, которые не умеют одеваться по-настоящему стильно, выдают некоторые особенности. Стилист отметила, что в первую очередь это подделки известных брендов, которые в оригинале стоят баснословные суммы. Гораздо лучше одеться скромно, но со вкусом, чем пытаться выглядеть «дорого» и броско за минимальную цену.

Во-вторых, не понимающие в стиле девушки часто сочетают вещи, которые совершенно друг к другу не подходят. Хотя бы минимальные познания в моде должны быть у всех, кто себя уважает и хочет выглядеть достойно. Все могут выделить немного времени, чтобы почитать об этом статьи и советы экспертов.

При этом проблемы со стилем никак не зависят от того, откуда девушка приехала и где провела юность. То, что приехавшие в большие города из провинции всегда выглядят более «дешево», — не более, чем миф, считает стилист.

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Цена модного лука

Эксперт поделилась, что приобрести по-настоящему стильные вещи можно и не очень дорого. Если действительно заранее продумать стилистику одежды, задуматься, как отдельные вещи будут сочетаться между собой в разных вариациях — вполне можно уложиться в сумму до десяти тысяч рублей на осенний лук. Даже учитывая покупку куртки или пальто.

Во многих российских шоурумах бывают распродажи, на которых можно выгодно приобрести одежду. Поэтому совсем не обязательно рассчитывать только на рыночные покупки, где как раз часто встречаются подделки брендов или изделия очень сомнительного качества.

Актуальные тренды этой осени

Среди трендов осени-2021 эксперт выделила несколько. Все они берут свое начало из прошедшей европейской недели моды. Во-первых, стоит обратить на платья из ткани в рубчик — и на теплые платья, которые облегают фигуру. Они удобные и совершенно не вызывающие, подойдут под множество мероприятий.

Второй тренд — это брюки со штрипками. Штрипка — узкая полоска ткани или тесьмы для сохранения брюк в натянутой форме. Штрипку, прикрепленную к нижнему краю брюк с двух сторон, продевают под каблук обуви или внутрь под пятку. Именно в текущем сезоне такие брюки особенно актуальны, уверена эксперт.

Третье веяние моды, на который стоит обратить внимание, — это стиль preppy. Он зародился в американских колледжах еще в середине прошлого века. Такая одежда предполагает короткие теннисные юбки, рубашки или кардиганы. Их можно сочетать с высокими кожаными сапогами или длинными гольфами. Это очень узнаваемый стиль, который и на сегодняшний день не теряет своей актуальности.