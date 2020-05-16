Не все оказались готовы к самоизоляции. Несоблюдение правил приводило к укусам, дракам и даже угрозам гранатой

Режим самоизоляции стал необходимостью в период распространения коронавируса. Россиянам разрешили выходить из дома при крайней необходимости, но некоторые приняли такие правила в штыки. Простые просьбы правоохранителей соблюдать требования нередко оборачивались не только оскорблениями, но и драками.

В конце марта российские регионы начали переходить в самоизоляцию. Где-то правила установили более жесткие, но суть была одна: не допустить распространения инфекции. Жителям разрешается выходить из дома только на работу, в магазин или аптеку. Еще можно прогуляться с собакой, но не дальше 100 метров от дома. Естественно, ни о каких посиделках во дворе с друзьями и речи не идет.

Кроме того, некоторые регионы ввели масочный режим. Граждан обязали использовать средства индивидуальной защиты во всех общественных местах. Оказалось, что далеко не всех людей волнует их собственное здоровье. Нашлись жители, которые упорно игнорировали меры предосторожности. Но несоблюдение правил еще полбеды, так как после замечаний неадекватные граждане пускали в ход даже кулаки.

Крым

Введение масочного режима не устроило молодых людей из Судака. Пара пришла в начале мая в один из местных магазинов без средств защиты. В итоге продавщица отказалась обслуживать девушку, так как на ней не было маски. Позже в соцсетях появилось видео с камеры наружного наблюдения. На кадрах было видно, что молодые люди выходят из магазина вместе с продавщицей. На улице парень начинает избивать женщину, которая падает на землю.

«Он стал кричать и плюнул мне в лицо, и сразу они быстро стали выходить. Я кинула им под ноги банку с консервированными помидорами. Он начал бить меня кулаком по лицу, по голове, бил ногами, коленями», — рассказала пострадавшая Гузель Окорокова порталу ForPost.

В итоге делом занялись сотрудники полиции. Они задержали молодого человека, утверждавшего, что он является тренером по ММА. В пресс-службе МВД по региону сообщили, что начали проводить проверку и выяснять все обстоятельства конфликта.

Петербург

Это далеко не единственный случай нападения из-за нежелания надеть маску. В петербургской подземке утром 14 мая пришлось задерживать агрессивного пассажира. Контролер заметил, что мужчина был без маски, и попросил его надеть средство защиты. Сначала пассажир не обратил внимания на эти слова, а затем завязался конфликт. Петербуржец ударил кулаком в лицо сотрудника метро и бросился бежать. Далеко уйти не получилось.

«Был задержан сотрудниками метрополитена станции метро „Нарвская“, из-за чего завязалась драка, конфликт. Он (работник метро — прим. ред.) толкнул меня, в результате чего у меня выпали очки. Я потерял равновесие, можно сказать, наотмашь я его ударил», — рассказал на допросе мужчина.

Полицейские выяснили, что нападавшего зовут Марат. Он уже имеет судимость за незаконное хранение наркотиков. Теперь мужчина попал под статью о побоях. Следователи завели уголовное дело и приступили к расследованию.

Екатеринбург

Если в первых двух случаях конфликты начинались из-за масок, то в Екатеринбурге мужчина решил устроить посиделки во дворе при самоизоляции. Сотрудники полиции 10 мая заметили, что жители распивают спиртное прямо на детской площадке. Нарушителям сделали замечание, но один из них был в корне не согласен уходить.

«Вы че сюда пришли, вам че надо? <…> Давайте топайте отсюда», — нервно отвечал житель.

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«Начал агрессивно вести себя по отношению к стражам порядка: попытался применить насилие к одному из полицейских, а также в присутствии посторонних оскорбил еще одного сотрудника полиции, выразившись в его адрес грубой нецензурной бранью», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В итоге дебошира задержали. На него завели уголовное дело, а через пять дней суд отправил его под домашний арест. Мужчина свою вину в произошедшем признал.

Чебоксары

Ввязываются в разборки с полицейскими не только мужчины, но и женщины. Так, в Чебоксарах в конце апреля правоохранители увидели двух женщин, разгуливавших по парку. После замечания о необходимости соблюдать самоизоляцию одна из жительниц начала сыпать оскорблениями.

«В момент пресечения административного правонарушения горожанка ударила патрульного по лицу, а ее родственница укусила участкового», — рассказали тогда в пресс-службе МВД по Чувашии.

Но скандалисткам удалось отделаться только административными протоколами о невыполнении требований норм и правил по предупреждению и ликвидации ЧС, а также о мелком хулиганстве из-за неповиновения требованию представителя власти.

Бурятия

За время режима самоизоляции нападения происходили не только на улице или транспорте, но и в обсерваторе. В Бурятии для карантина обустроено место на базе лагеря «Байкальский Бор» в Прибайкальском районе. Там один из вахтовиков крепко выпил и начал материться. Медработник сделал ему замечание об изоляции, но мужчина не стал слушать и напал.

На место случившегося прибыли сотрудники полиции. Они поговорили с вахтовиком и начали против него административное расследование. Теперь мужчине могут предъявить обвинение по статье о побоях, когда истечет срок изоляции.

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Киев

Злостные дебоширы появились не только в России. Ограничительные меры после появления коронавируса начали принимать во многих странах. Украина не стала исключением и ввела масочный режим. Один из киевлян не стал драться или спорить, а просто взял гранату и отправился в магазин. Когда сотрудник магазина попросил его надеть средство защиты, украинец достал гранату и пригрозил ее взорвать.

«Правоохранители выяснили, что мужчина находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты, на что получил замечание от охранника. Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать», — рассказали в пресс-службе киевского управления Национальной полиции Украины.

Полицейские забрали у посетителя гранату РГД-5 и две сигнальные ракеты. Их отправили на экспертизу, а на мужчину завели дело по статье «Хулиганство». Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.