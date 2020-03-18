Из-за коронавируса россиянам посоветовали отказаться от рукопожатий, поцелуев и объятий при встречах. Но что делать, если во время поездки в метро или автобусе зачесались нос или глаз? Советы уже подготовили и находчивые пользователи Сети, и психологи.

Пандемия привела к тому, что людям и целым странам приходится менять привычный ритм жизни. Например, в РПЦ прихожанам запретили целовать кресты. Да и вообще, эксперты советуют поменьше обниматься, целоваться и жать руки при встрече. В других странах дело обстоит примерно так же. Такие ограничения и советы просто не могли остаться без внимания и шутеек в соцсетях. Это ведь любимое дело — почесать нос или убрать волосы со лба. Смена привычек никогда не дается легко. В TikTok даже появился своеобразный челлендж, где пользователи показывают, как сложно не трогать свое лицо.

Этой девушке тоже приходится не сладко.

Кто-то и вовсе придумал целый сайт, чтобы научиться придерживаться советов специалистов. Сервис использует веб-камеру на компьютере и следит за вашими действиями. Если дотронулись до лица, то он начинает орать. Можете попробовать.

Оказывается, все гениальное просто. Приспособление для пандемии придумали уже давно — ветеринарный воротник. Владельцы собак могут просто позаимствовать его у своего хвостатого друга.

«Я обнаружил идеальный девайс, чтобы люди не касались своих лиц во время пандемии коронавируса».

Если сделать защитное приспособление подходящего размера не получилось, то можно просто подобрать прозрачный контейнер.

Выработать новые привычки

Шутки шутками, но защитить себя от инфекции просто необходимо. Психолог и специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров пояснил «360», что многие люди машинально, на автомате трут глаза или почесывают кончик носа. Такие действия — сила привычки, и если кто-то хочет прекратить трогать лицо, значит, нужно целенаправленно выработать другие привычки.

«Условно говоря, если у человека чешется подбородок — его можно почесать об одежду. Если слезятся глаза, нужно пойти в ванную вымыть руки и промыть глаза. То есть как только что-то произошло или даже до этого, человек должен приучать себя к новым действиям», — добавил Жавнеров.

Лучше заранее попрактиковаться в этих новых привычках. И тогда в ситуации, когда подбородок реально зачешется, у человека будет два варианта действий. И он сможет выбрать наилучшее решение. То же самое касается желания послюнявить пальцы, чтобы раскрыть пакет в супермаркете. Первое время придется пристально следить за своим поведением, останавливать себя и менять машинальные действия. Ну а потом уже они войдут в привычку.

Сложнее, если при стрессе или обдумывании чего-либо человек грызет ногти, ручку или карандаш. Эти предметы придется чем-то заменить. Например, леденцом на палочке или зубочисткой.

Минимизировать раздражители

Первое, что стоит сделать, считает клинический психолог Татьяна Павлова, это подметить, в какие именно моменты хочется потереть нос, ухо или глаза. И постараться минимизировать эти провоцирующие триггеры.

«Например, если что-то провоцирует меня чесать нос, значит, нужно всегда иметь под рукой салфетку, чтобы делать это салфеткой, а не руками. Если я с кем-то разговариваю и погружаюсь в разговор, значит, нужно взять какой-то предмет. Тогда я буду крутить его в руках и не буду трогать лицо», — пояснила Павлова.

Если зуд на лице возник на улице, то может помочь прием, которые психологи называют «осознанность». Его смысл в том, что человек наблюдает за этим дискомфортом, стараясь делать это безоценочно. И ничего с этим не делает. Но это отличается от «просто потерпеть». Когда мы терпим, у нас возникают негативная коннотация того, что происходит: «Ох, как чешется, скорее бы оно окончилось».

«А здесь ощущение приходит, проходит как волна, и оно постепенно уходит и исчезает. Такие приемы могут помочь, и можно тренировать в себе осознанность. Она и в целом [помогает] быть спокойнее и преодолевать неприятные ощущения, когда хочется потрогать лицо», — заключила она.