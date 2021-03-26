От осложнений после ковида умерла бывшая самая толстая женщина России. За два года она похудела на 150 килограммов с помощью диет, прогулок и операций по урезанию желудка. Коронавирус она подхватила незадолго до очередной госпитализации, узнала о нем случайно и даже выздоровела, но инфекция сильно подкосила здоровье.

Особая группа риска

Жительница Волгограда Наталья Руденко, которая еще два года назад была самой толстой женщиной России, скончалась от осложнений после ковида. Осенью 2020-го, перед очередной операцией, во время планового обследования у Руденко диагностировали коронавирус. По ее же собственным словам, сначала никаких симптомов на себе она не испытала.

«Я не знала, что больна коронавирусом, даже не подозревала. Да, я ощущала слабость, но списывала ее на нехватку витаминов», — рассказывала она изданию V1.ru.

Потом стало тяжелее. Женщина делилась тем, что иммунитет у нее слабее, чем у большинства, да и большой вес даже после похудения удерживал ее в группе риска. Наталья несколько недель лежала дома, симптомы становились все тяжелее.

«Переносила очень тяжело, хоть и оставалась дома. По правде говоря, я просто умирала, настолько было тяжело. Сейчас потихоньку начинаю выходить из дома на прогулки», — говорила она в декабре 2020 года.

С самого начала пандемии врачи предупреждали о том, что ожирение и лишний вес являются одними из главных факторов, помещающих человека в группу риска. Врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова объяснила «360», что лишний вес и ожирение особенно опасны в том числе и потому, что часто связаны с такими недугами, как диабет, гипертоническая болезнь, нарушения холестеринового обмена и другие.

«Лишний вес влияет на активность иммунной системы, и у людей, страдающих выраженным ожирением, обычно есть хроническое системное воспаление, то есть изначально повышается уровень веществ, которые отвечают за воспалительных процесс. Это ухудшает течение других хронических заболеваний, в том числе и неинфекционных», — объяснила Круглова.

Те заболевания, которые чаще всего идут рука об руку с ожирением, тот же диабет, зачастую замедляют способность организма к регенерации и восстановлению, иммунный ответ становится хуже, а потому бороться с вирусами человеку становится тяжелее.

Плюс-сайз

Впервые о Наталье Руденко написали в 2018 году. Она не выходила из дома, весила 280 килограммов и даже по собственной квартире передвигалась с трудом и большой опаской. Зеркала Наталья ненавидела.

Проблемы с аппетитом у нее были с детства, родителей предупреждали, что нужно заниматься здоровьем ребенка, чтобы он не стал инвалидом. Но Руденко воспитывали самодостаточной, старались не плодить комплексы и учили постоять за себя, так что в молодости лишние килограммы не представляли собой большой проблемы. Но когда началась работа, график сбился окончательно, и вернуться в нормальный вес оказалось очень нелегко.

«Порой выходила в три часа ночи, а заканчивала в 23:00. Могла пропустить завтрак, а на обед съесть полторы — две порции. А ужин… Приезжаешь с работы, бросаешь в кастрюлю пельмени или сардельки. Быстро перекусил — и спать», — вспоминала она.

А потом Наталья потеряла ребенка во время беременности: гормональный сбой и горе, которое женщина заедала, надолго поставили точку в борьбе с весом. Из-за этого начались серьезные проблемы со здоровьем: россиянка не могла пройти и десяти метров без одышки, а на ногах стали появляться язвы.

Семья всеми силами пыталась помочь Наталье избавиться от вредных привычек и лишнего веса, но всем было тяжело. А местные врачи, наоборот, помогать не очень-то стремились, рассказывала женщина. Однажды ее привезли в больницу после гипертонического криза, медики к виду пациентки отнеслись жестко.

«Женщина-врач посмотрела на меня и сказала: „Жрать надо меньше. А лучше вообще рот зашить“. Я восприняла это очень болезненно и послала всех лесом–полем», — делилась она с журналистами.

Чудесное преображение

Активно худеть Наталья начала после того, как оказалась на программе «Пусть говорят». Она пришла на телевидение с просьбой помочь. Тогда врачи предложили ей радикальные методы похудения — не только диету, но и урезание желудка, искусственный контроль аппетита.

Руденко согласилась: она мечтала о семье и детях. И почти сразу начался прогресс в качестве жизни женщины: бывший муж в прямом эфире предложил ей снова сойтись и пообещал помочь в борьбе с весом.

Спустя два года на весах было минус 150 килограммов, до своей цели — 90 кило — женщине оставалось сбросить всего 40. Но коронавирус спутал все карты. Руденко заболела, несколько недель не могла выходить из дома и снова начала набирать вес.

«Во время болезни я еще раз убедилась: если лежать и ничего не делать, то ты вновь наберешь вес и отдалишься от своей цели», — рассказывала она.

Сдаваться Руденко не хотела, хотя и признавалась, что было очень трудно видеть, как цифры на весах снова увеличиваются. Сразу начинало казаться, что ходить стало тяжелее, а все остальные проблемы как будто обострялись.

Все уже были уверены, что Наталья идет на поправку, она начала выходить на улицу, но в один из дней ей резко стало хуже. Тетя женщины Людмила рассказывала, что племянница лежала в трех больницах — ни в одной помочь ей так и не смогли. Во время одного из обследований врачи обнаружили «дырку в легком».

Наталья Круглова же отметила, что такое резкое похудение — на 150 килограммов за два года — выходит за пределы нормы.

«Есть определенные рекомендации по снижению веса — порядка 500–1000 граммов в неделю. То есть порядка четырех килограммов в месяц человек может снижать, и никаких негативных последствий для организма это не принесет, а только пользу, если вес был избыточный», — уверена Круглова.

Слишком же быстрый темп снижения веса, по мнению врача небезопасен, так как является довольно серьезной нагрузкой для организма. Руденко же должна была худеть в среднем на шесть килограммов вместо безопасных четырех. Диетолог Нурия Дианова добавила, что при резкой потере веса пациенту необходимо постоянно наблюдаться у врача, так как могут возникнуть проблемы со здоровьем.

«Резкая потеря жировой ткани может приводить к нарушениям некоторых функций органов, в том числе могут образовываться камни в желчном пузыре, в мочевыделительной системе, то есть мочекаменная болезнь. Состояние такое опасное», — заключила она.