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    26 марта 2021, 20:59

    Россиянка сбросила 150 кг, но ковид все же убил ее. Лишний вес — не только внешняя проблема

    Екатерина Земская, Татьяна Струкова

    От осложнений после ковида умерла бывшая самая толстая женщина России. За два года она похудела на 150 килограммов с помощью диет, прогулок и операций по урезанию желудка. Коронавирус она подхватила незадолго до очередной госпитализации, узнала о нем случайно и даже выздоровела, но инфекция сильно подкосила здоровье.

    Россиянка сбросила 150 кг, но ковид все же убил ее. Лишний вес — не только внешняя проблема

    Особая группа риска

    Жительница Волгограда Наталья Руденко, которая еще два года назад была самой толстой женщиной России, скончалась от осложнений после ковида. Осенью 2020-го, перед очередной операцией, во время планового обследования у Руденко диагностировали коронавирус. По ее же собственным словам, сначала никаких симптомов на себе она не испытала.

    «Я не знала, что больна коронавирусом, даже не подозревала. Да, я ощущала слабость, но списывала ее на нехватку витаминов», — рассказывала она изданию V1.ru.

    Потом стало тяжелее. Женщина делилась тем, что иммунитет у нее слабее, чем у большинства, да и большой вес даже после похудения удерживал ее в группе риска. Наталья несколько недель лежала дома, симптомы становились все тяжелее.

    «Переносила очень тяжело, хоть и оставалась дома. По правде говоря, я просто умирала, настолько было тяжело. Сейчас потихоньку начинаю выходить из дома на прогулки», — говорила она в декабре 2020 года.

    С самого начала пандемии врачи предупреждали о том, что ожирение и лишний вес являются одними из главных факторов, помещающих человека в группу риска. Врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова объяснила «360», что лишний вес и ожирение особенно опасны в том числе и потому, что часто связаны с такими недугами, как диабет, гипертоническая болезнь, нарушения холестеринового обмена и другие.

    «Лишний вес влияет на активность иммунной системы, и у людей, страдающих выраженным ожирением, обычно есть хроническое системное воспаление, то есть изначально повышается уровень веществ, которые отвечают за воспалительных процесс. Это ухудшает течение других хронических заболеваний, в том числе и неинфекционных», — объяснила Круглова.

    Те заболевания, которые чаще всего идут рука об руку с ожирением, тот же диабет, зачастую замедляют способность организма к регенерации и восстановлению, иммунный ответ становится хуже, а потому бороться с вирусами человеку становится тяжелее.

    Плюс-сайз

    Впервые о Наталье Руденко написали в 2018 году. Она не выходила из дома, весила 280 килограммов и даже по собственной квартире передвигалась с трудом и большой опаской. Зеркала Наталья ненавидела.

    Проблемы с аппетитом у нее были с детства, родителей предупреждали, что нужно заниматься здоровьем ребенка, чтобы он не стал инвалидом. Но Руденко воспитывали самодостаточной, старались не плодить комплексы и учили постоять за себя, так что в молодости лишние килограммы не представляли собой большой проблемы. Но когда началась работа, график сбился окончательно, и вернуться в нормальный вес оказалось очень нелегко.

    «Порой выходила в три часа ночи, а заканчивала в 23:00. Могла пропустить завтрак, а на обед съесть полторы — две порции. А ужин… Приезжаешь с работы, бросаешь в кастрюлю пельмени или сардельки. Быстро перекусил — и спать», — вспоминала она.

    А потом Наталья потеряла ребенка во время беременности: гормональный сбой и горе, которое женщина заедала, надолго поставили точку в борьбе с весом. Из-за этого начались серьезные проблемы со здоровьем: россиянка не могла пройти и десяти метров без одышки, а на ногах стали появляться язвы.

    Семья всеми силами пыталась помочь Наталье избавиться от вредных привычек и лишнего веса, но всем было тяжело. А местные врачи, наоборот, помогать не очень-то стремились, рассказывала женщина. Однажды ее привезли в больницу после гипертонического криза, медики к виду пациентки отнеслись жестко.

    «Женщина-врач посмотрела на меня и сказала: „Жрать надо меньше. А лучше вообще рот зашить“. Я восприняла это очень болезненно и послала всех лесом–полем», — делилась она с журналистами.

    Чудесное преображение

    Активно худеть Наталья начала после того, как оказалась на программе «Пусть говорят». Она пришла на телевидение с просьбой помочь. Тогда врачи предложили ей радикальные методы похудения — не только диету, но и урезание желудка, искусственный контроль аппетита.

    Руденко согласилась: она мечтала о семье и детях. И почти сразу начался прогресс в качестве жизни женщины: бывший муж в прямом эфире предложил ей снова сойтись и пообещал помочь в борьбе с весом.

    Спустя два года на весах было минус 150 килограммов, до своей цели — 90 кило — женщине оставалось сбросить всего 40. Но коронавирус спутал все карты. Руденко заболела, несколько недель не могла выходить из дома и снова начала набирать вес.

    «Во время болезни я еще раз убедилась: если лежать и ничего не делать, то ты вновь наберешь вес и отдалишься от своей цели», — рассказывала она.

    Сдаваться Руденко не хотела, хотя и признавалась, что было очень трудно видеть, как цифры на весах снова увеличиваются. Сразу начинало казаться, что ходить стало тяжелее, а все остальные проблемы как будто обострялись.

    Все уже были уверены, что Наталья идет на поправку, она начала выходить на улицу, но в один из дней ей резко стало хуже. Тетя женщины Людмила рассказывала, что племянница лежала в трех больницах — ни в одной помочь ей так и не смогли. Во время одного из обследований врачи обнаружили «дырку в легком».

    Наталья Круглова же отметила, что такое резкое похудение — на 150 килограммов за два года — выходит за пределы нормы.

    «Есть определенные рекомендации по снижению веса — порядка 500–1000 граммов в неделю. То есть порядка четырех килограммов в месяц человек может снижать, и никаких негативных последствий для организма это не принесет, а только пользу, если вес был избыточный», — уверена Круглова.

    Слишком же быстрый темп снижения веса, по мнению врача небезопасен, так как является довольно серьезной нагрузкой для организма. Руденко же должна была худеть в среднем на шесть килограммов вместо безопасных четырех. Диетолог Нурия Дианова добавила, что при резкой потере веса пациенту необходимо постоянно наблюдаться у врача, так как могут возникнуть проблемы со здоровьем.

    «Резкая потеря жировой ткани может приводить к нарушениям некоторых функций органов, в том числе могут образовываться камни в желчном пузыре, в мочевыделительной системе, то есть мочекаменная болезнь. Состояние такое опасное», — заключила она.