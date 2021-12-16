«Рынок все равно на стороне мигрантов». Запрет пометки «только славянам» на ЦИАН назвали бессмысленной

Глава ЦИАН объяснил, почему сервис запретил арендодателям использовать формулировку «только славянам». Так в сообществе решили бороться с дискриминацией. Оценили идею не все — оценки приложения резко упали, а часть людей готовы и вовсе перейти на другие площадки для поиска арендаторов. Но проблем с жильем, по мнению экспертов, у мигрантов все равно не будет. Ведь предложение квартир в Москве и Санкт-Петербурге существенно превышает спрос.

Не только славянам

В начале декабря сервис для поиска арендаторов ЦИАН объявил, что к февралю 2022 года арендодателям нужно убрать из своих объявлений высказывание «только славянам». Глава компании Максим Мельников объяснил, что это необходимо для борьбы с дискриминацией по этническому, расовому и религиозному принципу, а также чтобы сделать рынок «чуть более цивилизованным в долгосрочной перспективе».

Мельников добавил, что такое решение важно для компании еще и потому, что работают в ней в том числе люди из ближнего зарубежья и кавказских республик, а потому поддерживать дискриминационные настроения арендодателей было бы вдвойне неправильно.

В интервью РБК 16 декабря Мельников уточнил, что в феврале на платформе появится отметка о том, лоялен ли арендодатель к людям разных национальностей и вероисповеданий. Именно за счет таких людей сервис планирует продвигать идеи толерантности.

Пока же, по словам Мельникова, платформа может потерять до 10% арендодателей — в стольких объявлениях содержались фразы типа «только славянам». По оценкам руководителя сервиса по поиску недвижимости The Meters Данилы Тривайло, процент ксенофобских объявлений в Москве и Петербурге доходит до 17%. А в самом дешевом ценовом сегменте эти показатели достигают 30%, рассказал Тривайло на vc.ru.

Аргументы против

Даже те, кто придумал запретить пометку «только славянам», сейчас признают: идея далека от идеала. Многие пользователи оказались недовольны нововведением, а рейтинг ЦИАН в Google Play опустился ниже двух звезд из пяти.

Максим Мельников добавил, что теперь «не славянам» станет даже сложнее найти жилье на ЦИАН, потому что арендодатель может отказать позже — уже на стадии просмотра квартиры. Это значит, что и арендатор, и владелец квартиры будут тратить больше времени, чтобы заключить договор.

Зачастую нежелание россиян сдавать квартиры выходцам из ближнего зарубежья объясняется предыдущим негативным опытом или сложившимся мнением о том, что такие арендаторы могут не соблюдать условия проживания. Например, журналистка «Сноб» Фатима Алиева рассказала, что ее родственники сдавали квартиру гражданам Узбекистана, а после их отъезда обнаружили многочисленные поломки.

«До меня родственники сдавали жилье семье узбеков и всегда старались помогать своим, особо не вмешиваясь в быт арендодателей. Однако, узнав о поломках, они очень расстроились и, к сожалению, теперь сами придерживаются мнения, что сдавать нужно „только славянам“», — рассказала она.

Других смущает то, что приезжие могут заселяться не в том составе, который оговаривался с хозяином жилья. Также пользователи нередко говорят и об антисанитарии, которую якобы оставляли после себя арендаторы из стран СНГ.

Есть ли проблема?

Однако эксперты по вопросам миграции уверены, что, хотя дискриминация иностранцев в России существует и достаточно сильна, проблем с жильем иностранцы обычно не имеют. Председатель Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов в разговоре с «360» объяснил это тем, что для владельцев квартир предложение на рынке недвижимости сейчас значительно выше спроса.

«Сейчас рынок на стороне мигрантов — мигрантов мало, а квартиры и дома понатыкали в огромном количестве. И это жилье простые люди не купят. Его купят богатые люди для сдачи мигрантам», — уверен он.

В появление какой-либо государственной социальной программы по поиску жилья для трудовых мигрантов Каримов не верит. Он подчеркнул, что такая помощь от властей могла бы быть актуальной скорее для трудовых мигрантов из российских регионов, а не из-за рубежа.

«Социальная аренда в первую очередь нужна россиянам, а не мигрантам. Россияне могли бы и хотели бы приехать работать в столицы, в том числе и строителем, но нет комфортабельных общежитий», — заключил он.