Сергиев Посад — жемчужина Московской области. Здесь располагается Троице-Сергиева Лавра и множество других монастырей, удивительных с точки зрения как истории, так и архитектуры. Специально для «360» краевед и урбанист Петр Гнилорыбов рассказал о самых замечательных моментах из многовековой жизни города, а также о достопримечательностях, которые обязательно нужно увидеть.

Сейчас население Сергиева Посада — чуть больше 100 тысяч, тем не менее город имеет огромное историческое и культурное значение не только для Московской области, но и для всей России. Город входит в Золотое кольцо России, многие памятники Сергиева Посада включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Начинать знакомство с городом стоит с Блинной горы — это лучшая смотровая площадка Сергиева Посада, откуда открывается удивительный вид на главную достопримечательность — Троице-Сергиеву Лавру.

Сергий Радонежский

Главная фигура в истории Сергиева Посада — Сергий Радонежский, один из любимых святых русского народа.

«В детстве Сергия звали Варфоломеем, отсюда знаменитая картина Нестерова „Видение отроку Варфоломею“, когда мальчик увидел старца и попросил его уразуметь грамоту. Так начался его долгий и тернистый путь с чудесами и подвигами», — рассказал Гнилорыбов.

Сергий Радонежский жил в XIV веке, когда Московское княжество еще было относительно небольшим, а остальные территории только начинали объединяться вокруг него.

Разрухе и мечу Сергий Радонежский смог противопоставить слово и действие. Он мирил князей, посылал своих учеников далеко на север и на восток — там, среди тьмы зажигались новые огоньки монастырей и территория Северо-Восточной Руси становилась обжитой Петр Гнилорыбов.

Троице-Сергиева Лавра

Троице-Сергиева Лавра была основана в 1337 году и за свою историю прошла немало испытаний. Например, в 1608 году, в смутное время междоусобиц и войн, Лавра, по словам Петра Гнилорыбова, выдержала 16 месяцев осады со стороны поляков — об этом говорится в «Сказании Авраамия Палицына», документе XVII века.

Монастырь — своего рода крепость, отдельное государство. Длина стен Троице-Сергиевой Лавры — 1120 метров, высота — от семи до 15 метров.

По словам Петра Гнилорыбова, в современной России есть всего две лавры — Троице-Сергиева в Подмосковье и Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге. Такой статус давали только самым крупным монастырям, которые имели большое историческое и духовное значение.

Именно монастырь всегда играл главную роль в жизни Сергиева Посада, хотя город и был богат и на купцов, и на ремесленников, и на других талантливых людей.

Средневековый монастырь — это своеобразный технополис с духовным уклоном. У него огромное количество функций: здесь накапливают и передают знание, ведут летописи, переписывают книги, занимаются передовым хозяйством, разводят рыбу, ставят ветряные мельницы. Монастыри — это огромные маяки среди темного леса, и, конечно, Лавра — главный среди них Петр Гнилорыбов.

Еще один важный момент в истории Лавры — 1689 год, когда в монастыре прячется будущий император Петр Первый, бросивший вызов своей регентствующей сестре Царевне Софье.

«Он говорит: „Все верные стрелецкие полки, идите сюда, в Лавру“. И большинство стрелецких голов, полковников, соглашается — и Софья проигрывает. С 1689 года начинается новый вектор российской истории — медленно, но верно это все придет к созданию Российской Империи», — подчеркнул Гнилорыбов.

С XVIII века монастырь обласкан царями и императорами — здесь начинается обширное строительство и экономическое развитие. Одно из украшений Лавры — построенная в конце ХVIII века колокольня в стиле ажурного елизаветинского барокко. Ее высота — 88 метров, что гораздо выше колокольни Ивана Великого в Московском Кремле.

«На пике Лавре принадлежало около 100 тысяч крепостных крестьян. И вокруг медленно рос Сергиев Посад, который до этого был не очень значительным населенным пунктом», — рассказал Гнилорыбов.

Гефсиманский Черниговский Скит

Но Лавра — далеко не единственная достопримечательность Сергиева Посада. Всего в трех километрах, располагается еще один удивительный монастырь — Гефсиманский Черниговский Скит.

«Здесь в XIX веке селились монахи и рыли подземные пещеры, чтобы побыть в атмосфере спокойствия, когда Лавра казалась очень многолюдной из-за большого количества паломников. Над пещерами в 1880-е годы построили архитектурный комплекс по проекту знаменитого архитектора Николая Султанова», — рассказал Гнилорыбов.

Храм с горой внутри

Есть еще одна достопримечательность, до которой доезжает далеко не каждый турист — это Спасо-Вифанский мужской монастырь. Внутри находится уникальный Преображенский собор.

«Внутри, кроме привычного иконостаса и алтаря, есть самая настоящая гора — аж в два яруса. Нижний ярус символизирует пещеру, в которой некогда был погребен праведный Лазарь, а верхний — гору Фавор, очень важную для христианского мышления», — рассказал Гнилорыбов.

Гора Фавор находится Израиле, именно там, на месте Базилики Преображения Господня, согласно христианской традиции, произошло Преображение Иисуса Христа — описанное в Евангелиях явление божественной сущности сына Божьего перед тремя ближайшими учениками Христа — Петром, Иаковом и Иоанном — во время молитвы.

Абрамцево — колыбель искусства

Недалеко от Сергиева Посада в знаменитом имении Абрамцево меценат и предприниматель Савва Мамонтов собирал вокруг себя талантливейших мастеров и живописцев своего времени, чтобы развивать искусство и ремесла.

«Абрамцево — что-то вроде современного кластера креативных индустрий, только с поправкой на вторую половину ХIХ века», — подчеркнул Гнилорыбов.

Савва Мамонтов, по словам урбаниста, искренне считал, что искусство должно быть максимально демократизировано, и народ должен встречать красоту везде. Чтобы сделать это возможным, меценат приглашал в свое имение Абрамцево лучших творцов своего времени — Репина, Серова, братьев Васнецовых, Поленова.

«Они здесь и гостили, и творили — и речь не только о красках и живописи, была еще столярная и керамическая мастерская», — объяснил Гнилорыбов.

Здесь не шло особенных споров о том, что важнее, функция или эстетика — в Абрамцеве царил девиз «Красота пользы и польза красоты» Петр Гнилорыбов.

В Абрамцеве Валентин Серов написал известное любому русскому человеку полотно «Девочка с персиками». Главная его героиня — дочь Саввы Мамонтова Вера. В Абрамцеве можно побывать в комнате, где и создавался шедевр, и даже увидеть мельчайшие детали обстановки, запечатленные художником, например, тарелочку на стене за девочкой с персиками.

Русская игрушка

Здесь же, в Абрамцеве, появилась русская матрешка, которая в начале ХХ века получила медаль на Международной выставке кустарных ремесел.

«Как-то Мамонтову привезли японскую куклу, которая состояла из нескольких отдельных резных фигурок мал мала меньше. Художник Сергей Малютин, который тоже часто гостил в Абрамцеве, в 1890 году приземлил дальнюю японскую родственницу на русскую землю», — рассказал Гнилорыбов.

В конце XIХ века в Сергиевом Посаде также делали жестяные токарные игрушки. Например, в селе Богородское появилась знаменитая механическая игрушка «Кузнецы» — мужик и медведь сидят и бесконечно стучат по наковальне.

А в 1932 году в Сергиевом Посаде был создан Всесоюзный научно-экспериментальный институт игрушки, где мастера следили за тем, что нравится советским детям, а потом запускали самые популярные игрушки в производство.

«Таким образом через матрешку и богородскую игрушку, у нас есть 500-летняя традиция огромного разветвленного многогранного промысла», — подчеркнул Гнилорыбов.

Рядом, в Загорском НИИ резиновой промышленности создали другой знаменитый символ — куклу-талисман XXII Летних Олимпийских игр в Москве — Олимпийского мишку.

«Можно учить детей любить свою страну не только через героев, сражения и какие-то важные даты и события, но и через простое, тактильное и доступное — через историю игрушки, которая в Сергиевом Посаде насчитывает уже несколько столетий», — сказал Гнилорыбов.

Красюковка

Еще одно чудо Сергиева Посада — дачный район Красюковка, один из самых сохранных в Подмосковье. Здесь практически нет сайдинга, профнастила, а многие дома выглядят абсолютно так же, как они и задумывались чуть больше 100 лет назад.

«Здесь в начале ХХ века выкупил землю, раздал участки и выстроился известный местный меценат, лидер Красного Креста Михаил Красюк. Он же начертил план церкви в честь своего небесного покровителя Михаила Архангела», — рассказал Гнилорыбов.

Красюковка — это не только район буржуазно-дачной культуры, здесь работало большое количество писателей, например, Исаак Бабель и Андрей Платонов. В Красюковке после революции жил философ и публицист Василий Розанов.

«Именно в Красюковке Розанов осмысливает русскую революцию и пишет программный манифест „Апокалипсис нашего времени“», — рассказал Гнилорыбов.

Город для всех

Помимо бесценной многовековой истории Сергиев Посад славен и современной инфраструктурой. В городе нескучно как молодежи, так и старшему поколению — люди здесь не собираются уезжать, а нередко и вовсе возвращаются из больших городов.

«В районе улицы Карла Маркса сложился признанный всеми гастрономический квартал. Здесь нет клюквенных заведений под старину, здесь играют, но не переигрывают — довольно много баров, кухмистерских, кафе с лаконичным приятным современным интерьером», — рассказал Гнилорыбов.

При этом заведения располагаются в исторических краснокирпичных корпусах, где раньше работала фабрика имени Розы Люксембург.

«Сейчас здесь располагается множество маленьких магазинчиков, производств и первое в городе арт-пространство „Трикотажка place“, которое бережно сохраняет все детали, которые остались от старых интерьеров здания», — рассказал урбанист.

Это место, по словам Гнилорыбова, как нельзя лучше соответствует концепции третьего места в урбанистике — это то место, после дома и работы, где тебе хорошо.

«Такие креативные пространства малым городам очень нужны — здесь сто функций зашиты в одном — и лекции по английскому, и кинопоказы редких артхаусных режиссеров, и кофе, и редчайшие сувениры, которые сделаны художниками штучно», — заключил Гнилорыбов.