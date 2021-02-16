Корову в Казахстане подняли на крышу, чтобы принести в жертву. Но этот ритуал проводят не так

Жители столицы Казахстана стали свидетелями, как рабочие на одной из строек подняли на башенном кране живую корову. Как рассказал руководитель объекта, животное планировали принести в жертву и раздать мясо малоимущим. Его словам не поверили, так как подобное практикуется только на праздник Курбан-Байрам, который проходит летом.

Летающая корова

Видео с парящей коровой сняли жители улицы Нажимеденова в Нур-Султане.

Животное поднимали над недостроенным домом на башенном кране, привязав за ноги. Буренка пыталась сопротивляться. За кадром слышны голоса авторов видео, которые обсуждают, будут ли рабочие разделывать корову на крыше.

В департаменте полиции заявили, что выяснили личности тех кто стоял за издевательством над коровой.

«По данному факту проводится проверка. Будут приняты меры, согласно действующему законодательству Казахстана», — заявили в ведомстве.

Такое обращение с животным возмутило пользователей Сети. «Для чего?», «Нормальные вообще? Деградирует наш народ. Вот этих бы так поднять, связав руки-ноги», «Они ее походу там резать собрались. Дикари», написали пользователи в комментариях.

Видео с объяснением опубликовал начальник стройки Олжас Есеналин. Он пояснил, что подвешенную корову хотели принести в жертву и раздать бедным.

«Намерения были благие — құрбандық с последующей передачей мяса малоимущим. Еще раз извиняюсь за этот инцидент перед гражданами страны», — заявил он.

Кұрбандық, в переводе с казахского означает жертвоприношение, но обычно подобная практика проводится только во время праздника Курбан-Байрам.

Жертва на праздники

Традиция жертвоприношений у мусульман восходит к истории пророка Ибрагима. Бог потребовал от него подтвердить свою верность и принести ему в жертву своего сына Измаила, но в последний момент Бог подменил сына ягненком. Это не религиозная история, ее нет в Коране, но она остается легендой среди мусульман.

Верующие могут приносить в жертву овец, коз, верблюдов и коров. Мясо разделяют на три части: для семьи, для соседей и родственников, для бедных. Главным условием является острый нож, чтобы животное не мучилось и умирало с одного удара.

Рабочих, поднявших корову на кране как раз и уличили в том, что они издевались над животным, а значит и жертву они приносить не могли.