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    16 февраля 2021, 21:07

    Корову в Казахстане подняли на крышу, чтобы принести в жертву. Но этот ритуал проводят не так

    Анатолий Минкин

    Жители столицы Казахстана стали свидетелями, как рабочие на одной из строек подняли на башенном кране живую корову. Как рассказал руководитель объекта, животное планировали принести в жертву и раздать мясо малоимущим. Его словам не поверили, так как подобное практикуется только на праздник Курбан-Байрам, который проходит летом.

    Корову в Казахстане подняли на крышу, чтобы принести в жертву. Но этот ритуал проводят не так

    Летающая корова

    Видео с парящей коровой сняли жители улицы Нажимеденова в Нур-Султане.

    Животное поднимали над недостроенным домом на башенном кране, привязав за ноги. Буренка пыталась сопротивляться. За кадром слышны голоса авторов видео, которые обсуждают, будут ли рабочие разделывать корову на крыше.

    В департаменте полиции заявили, что выяснили личности тех кто стоял за издевательством над коровой.

    «По данному факту проводится проверка. Будут приняты меры, согласно действующему законодательству Казахстана», — заявили в ведомстве.

    Такое обращение с животным возмутило пользователей Сети. «Для чего?», «Нормальные вообще? Деградирует наш народ. Вот этих бы так поднять, связав руки-ноги», «Они ее походу там резать собрались. Дикари», написали пользователи в комментариях.

    Видео с объяснением опубликовал начальник стройки Олжас Есеналин. Он пояснил, что подвешенную корову хотели принести в жертву и раздать бедным.

    «Намерения были благие — құрбандық с последующей передачей мяса малоимущим. Еще раз извиняюсь за этот инцидент перед гражданами страны», — заявил он.

    Кұрбандық, в переводе с казахского означает жертвоприношение, но обычно подобная практика проводится только во время праздника Курбан-Байрам.

    Жертва на праздники

    Традиция жертвоприношений у мусульман восходит к истории пророка Ибрагима. Бог потребовал от него подтвердить свою верность и принести ему в жертву своего сына Измаила, но в последний момент Бог подменил сына ягненком. Это не религиозная история, ее нет в Коране, но она остается легендой среди мусульман.

    Верующие могут приносить в жертву овец, коз, верблюдов и коров. Мясо разделяют на три части: для семьи, для соседей и родственников, для бедных. Главным условием является острый нож, чтобы животное не мучилось и умирало с одного удара.

    Рабочих, поднявших корову на кране как раз и уличили в том, что они издевались над животным, а значит и жертву они приносить не могли.