Фальшивых картин русских художников на арт-рынке все больше. Но создать «качественную» подделку не так-то просто

Живопись можно назвать одним из центральных видов искусства — выставки известных художников собирают толпы поклонников, люди часами могут разглядывать работы великих мастеров, а кто-то готов отдать немалые деньги за обладание предметом искусства. Но как оказалось, больше половины произведений искусства русских художников при экспертизе оказываются фальшивыми. При этом чаще всего подделывают работы, созданные авторами шестидесятниками.

Искусная подделка

Среди фальсифакторов на сегодняшний день пользуются спросом работы Владимира Вейсберга, Дмитрия Краснопевцева, Анатолия Зверева и Евгения Рухина. К такому выводу пришли специалисты лаборатории научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова. В сообщении сказано, что среди работ так называемых «шестидесятников» насчитывается свыше 60% подделок.

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«Крупнейшая независимая лаборатория экспертизы произведений искусства НИНЭ им. П. М. Третьякова оценивает, что более 55% произведений искусства русских художников при экспертизе оказываются фальшивыми, при этом среди работ авторов шестидесятников насчитывается более 60% подделок», — говорится в сообщении НИНЭ, которое приводит РИА «Новости».

В лаборатории составили рейтинг самых подделываемых авторов 1960-х годов по результатам проведения 16 тысяч экспертиз. При этом только за 2020 год рост запросов на экспертизу предметов искусства, среди которых живопись, графики и декоративно-прикладное искусство, вырос на 14,5%.

Качественную фальшивку создать сложно

Качественную фальшивку создать всегда сложно, отметил в разговоре с «360» российский искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева, специалист в области современного искусства и архитектуры Михаил Миндлин. Там, по его словам, очень много факторов: это и материалы, которые использовались, здесь нельзя ошибиться, и нужно безупречно владеть техническими и стилистическими приемами автора, которого подделывают. Кроме всего прочего, в этом вопросе также возникает проблема с провенансом этого произведения.

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Миндлин объяснил, что на сегодняшний день часто находят произведения художественного направления, схожее по сюжету, по стилистическим, техническим, технологическим приемам, но созданное каким-то малоизвестным или неизвестным западноевропейским мастером, убирают подпись этого мастера и фальсифицируют подпись того русского художника, за авторство которого хотят выдать произведение.

Сложность в выявлении подделки зависит от качества подделки, заметил собеседник «360».

Сейчас подделывают не только произведения живописи, но и декоративно-прикладного искусства. Когда речь идет о произведениях с эмалями, то раньше по цвету, оттенкам эмалей, по типу эмалей можно было отличить, но сегодня выпускаются эмали очень высокого качества. Они очень близкие и чрезвычайно схожие с эмалями, которые использовали русские мастера.

Например, в Японии, и в других странах выпускается очень высококачественная эмаль, и порой отличить чрезвычайно сложно Михаил Миндлин Российский искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева, специалист в области современного искусства и архитектуры

Если эксперт делает экспертизу, то недостаточно одного искусствоведческого визуального анализа. Даже при нем необходимо сравнение с эталонными образцами. Если есть подписи, то желательна графологическая экспертиза, отметил Миндлин.