Не так страшен COVID-19, как бойцы АТО. Как в ДНР и ЛНР борются с коронавирусом

Пандемия коронавирусной инфекции не обошла стороной и мятежный юг Украины, самопровозглашенные Донецкую (ДНР) и Луганскую республики (ЛНР). Жители региона, к сожалению, уже привыкли к выживанию в экстремальных условиях. Они шутят, что после обстрелов COVID-19 их не так уж и пугает.

По данным на 7 мая, в ДНР число выявленных и подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекции достигло 147 пациентов. На лечении находятся 125 человек, выздоровели 18 человек. Зафиксировано четыре летальных случая.

На фоне пандемии в ДНР введен режим повышенной готовности. С 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Власти сократили время работы кафе и ресторанов, запретили массовые мероприятия и въезд граждан без регистрации. Для прибывших из России введен 14-дневный карантин. Границы с Украиной закрыты.

Жители республики соблюдают социальную дистанцию.

Невысокий, по сравнению с соседними странами, уровень заболеваемости глава ДНР Денис Пушилин объясняет тем, что в республике удалось сохранить систему здравоохранения. К тому же у нее нет трафика со странами, наиболее пострадавшими от пандемии — США, Испании и Италии.

Тем не менее власти ДНР решили подготовиться к разным вариантам развития ситуации и открыли в больнице Енакиево инфекционное отделение. В случае наихудшего сценария сюда будут привозить больных из близлежащих городов, чтобы разгрузить медучреждения Донецка, Макеевки и Горловки.

Не забывает о ДНР и Россия. В середине апреля в республику поступил гуманитарный груз. Медики получили средства индивидуальной защиты — очки, маски, комбинезоны и перчатки.

В соседней ЛНР зафиксировано немного больше случаев заболевания COVID-19 — 162 пациента. Вылечились 12 человек и один погиб.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при правительстве республики приостановила работу непродовольственных магазинов, закрыла предприятия общественного питания, учебные заведения были переведены на дистанционное обучение.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ввел режим повышенной готовности, приостановил личные приемы граждан и ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. До 12 мая введен режим строгой самоизоляции.

Республиканские власти полностью прекратили сообщение с Украиной, но не стали закрывать границы с Россией.

Сложившаяся ситуация не затронула пенсионеров, которые поначалу опасались, что им придется выезжать за пределы ЛНР для получения пенсии. Однако возможность получать выплаты в Луганске у них сохранилась.

В ЛНР были запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек. Однако в республике проводятся спортивные мероприятия и сборы общественников, которые раздают нуждающимся продуктовые наборы и проводят субботники.