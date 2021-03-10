Актера Михаила Ефремова, который осужден на 7,5 года за смертельное ДТП в центре Москвы, номинировали на премию «Ника». Находящийся в колонии артист может получить статуэтку как лучший актер второго плана за фильм «Француз». Насколько этична такая ситуация, разбирался «360».

Шорт-лист номинантов на «Нику» опубликован на сайте премии. Награды будут вручать в том числе за 2019 год, поскольку в 2020-м церемонию отложили из-за пандемии. Вместе с Ефремовым на статуэтку претендуют сыгравший во «Французе» Александр Балуев и Евгений Цыганов за роль в фильме «Одесса».

Не мешать жизнь с работой

В Российской академии кинематографических искусств пояснили, что номинантов на премию «Ника» за 2019 год объявили в марте 2020-го. Об этом сайту телеканала «Звезда» напомнила главный редактор академии Ирина Ильичева.

«Тогда это почему-то никого не взволновало. Опубликован шорт-лист премии „Ника“ за 2020 год, просто мы в прошлом году не вручали еще премию и будем вручать за два года», — сказала она. Церемония вручения премии намечена на 25 апреля.

В беседе с РИА «Новости» Ильичева заявила, что в номинации Ефремова нет ничего предосудительного: «Ника», по ее словам, не является «Страшным судом, где решается, кому в рай, кому в ад».

Номинацию Ефремова на «Нику» сочли справедливой кинокритики Антон Долин и Евгений Баженов (BadComedian), сообщил Daily Storm. По мнению последнего, работу артиста не нужно смешивать с его личной жизнью или совершенными им преступлениями.

«Если он хорошо сыграл в фильме, то почему нет? Это разные вещи — он что-то совершил ужасное и он прекрасно сыграл в фильме», — заметил BadComedian. В пример он привел Клауса Кински с его «ужасным шлейфом историй».

Эти две вселенные параллельны — есть великий актер и признание, а есть ужасные вещи, которые он творил Евгений Баженов кинокритик.

Долин назвал роль Ефремова во «Французе» замечательной — именно поэтому актера номинировали.

«Какие были у кого мотивы [не важно]. Я тоже один из киноакадемиков „Ники“. Я тоже за него голосовал, потому что роль очень хорошая», — сказал кинокритик. Других претендентов на статуэтку в этой категории — Балуева и Цыганова — он тоже счел достойными.

Не один в поле воин

В марте 2020 года номинация Михаила Ефремова на «Нику» вряд ли могла кого-то «взволновать». Ведь смертельная авария с его участием произошла позже — 8 июня этого же года. Артиста признали виновником ДТП: он сел за руль пьяным и врезался в фургон, водитель которого — Сергей Захарова — скончался в больнице.

Ефремов не единственный среди артистов, у кого были проблемы с законом. В 1994 году у советского актера Георгия Юматова, известного по фильмам «Офицеры», «Молодая гвардия», «Баллада о солдате» и другим, произошел конфликт с дворником. У мужчины Юматов сначала попросил помощи в похоронах пса, потом пригласил выпить, а дома между ними произошла ссора. За слова дворника о войне актер выстрелил в него из ружья. Два месяца Юматов пробыл в «Матросской тишине». Адвокату удалось доказать, что актер превысил предел необходимой самообороны. Сначала Юматова отпустили под подписку о невыезде, а в 1995-м дело закрыли.

За участие в убийстве в 1992 году арестовали тогда еще несовершеннолетнего Игоря Петренко, писал сайт kp.ru. Звезда «Водителя для Веры» и «Тараса Бульбы» получил восемь лет условно — благодаря юному возрасту, положительным отзывам из Щепкинского театрального училища и тому факту, что убийцей молодой артист не был.

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