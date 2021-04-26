«Мы не работаем бесплатными пиарщиками для Зеленского». Почему встречи глав Украины и России не стоит ждать?

Владимир Зеленский заявил, что дал поручение организовать встречу с Владимиром Путиным. При этом ранее глава Украины выразил готовность встретиться с российским президентом где угодно. А вот договариваться с республиками Донбасса советник Зеленского отказался. Правда, уверены политологи, обсуждать проблемы этого региона без его представителей российская сторона с украинской не станет. А значит, и смысла во встрече Зеленского с Путиным нет.

Сам же глава Украины уверен, что все идет к личной встрече с российским коллегой. Именно поэтому он дал указание главе своего офиса Андрею Ермаку организовать ее.

«Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил — вы это слышали — встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что ему «важна суть встречи, а где именно она будет — это детали». По словам президента Украины, он готов согласовать установление режима тишины в Донбассе, а также обсудить с российским лидером темы русского языка и церкви. Тем временем пресс-секретарь Путина Песков заявил, что никаких деталей возможной встречи Путина и Зеленского пока нет.

О Донбассе поговорить не получится

Чисто технически организовать встречу можно, причем в суперкороткий срок. Однако неизвестно, получится ли у сторон за это время организовать сущностное наполнение диалога. Под предлогом разговоров о русском языке и церкви Зеленский хочет обсудить с российским коллегой ситуацию в Донбассе, а этого у него не выйдет. Об этом в разговоре с «360» заявил доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян.

То, что Зеленский хочет, ему дано не будет. Никаких официальных заявлений о согласовании режима тишины в Донбассе по итогам российско-украинской встречи быть не может в принципе. Это дешевая замануха господина Зеленского Геворг Мирзаян.

«Он хочет показать, что ведет переговоры о Донбассе с Москвой. В то время как принципиальная позиция Москвы — эти переговоры нужно вести только с республиками Донбасса. Если РФ будет вести переговоры о ситуации в Донбассе без участия ДНР и ЛНР, это даст Зеленскому основание говорить, что эти республики — марионетки», — считает эксперт.

Зеленский же не сможет встретиться с Путиным и не обсудить Донбасс — «его за это дома съедят», отметил собеседник «360». Единственный вариант организовать встречу — найти компромисс касательно официальных формулировок и позиций.

«Эта встреча, если произойдет, будет уже с заранее готовым результатом. Перед встречей стороны обсудят, чем она должна закончиться, и только после этого встреча может состояться, когда они попозируют на камеры и могут обсудить какие-то тонкости. России встреча просто с декларацией неинтересна. Мы не работаем бесплатными пиарщиками для Зеленского, мы по пятницам и по четвергам не подаем Зеленскому — ни рейтингово, ни финансово, ни политически», — пояснил Мирзаян.

По его словам, Зеленскому необходимо доказать, что он готов достигать неформальных договоренностей и соблюдать их. Пока этого не произошло, поэтому собеседник не видит оснований для организации встречи, как и возможного результата. С этим согласен и другой собеседник «360» — директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Зеленский очень хочет добиться встречи с Путиным, но никак не может. Поэтому в качестве таких аргументов и предлагает эти темы. Но главное — он хочет обсуждать Донбасс, а Путин Донбасс сейчас обсуждать не будет», — пояснил он.

Сам Путин 2 апреля, говоря о предложении Зеленского провести встречу в Донбассе, заметил, что «если речь идет об обсуждении проблем региона, то в первую очередь украинская сторона должна встречаться с руководителями ЛНР и ДНР».