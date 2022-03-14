Азовское море не спасет флот ВСУ. Названы причины бегства моряков из Бердянска

В Бердянске российские военные разминировали и полностью разоружили корабли ВСУ. Моряки бежали, бросив личные вещи, телефоны и провиант. Эксперты уверены — такое отступление доказывает, что националисты утрачивают контроль над армией Украины.

Разминировали брошенные суда

В рамках специальной операции на Украине российские войска заняли Бердянск, а также захватили брошенные в порту военные суда Украины. Корабль ВСУ «Корец», который в сентябре 2018 года без согласования с Россией пересек Керченский пролив, был заминирован, саперы также обнаружили на его борту большое количество стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, сигнальных мин и крупнокалиберные пулеметы.

По свидетельству представителей ВС РФ, все оружие будет демонтировано и передано службам безопасности России, которые, вероятно, направят его на утилизацию. Также в рубках «Корца» и артиллерийских катеров «Вышгород» и «Аккерман» нашли продукты, ручки и тетрадки, недописанные документы, личные вещи, телефоны и сим-карты. Российские военные заверили, что не собираются изымать с судов личные вещи и предметы интерьера, с них будет снято только оружие и вынесены все боеприпасы.

Украли даже лампочки

Кроме того, в порту был обнаружен и российский сейнер «Норд». В марте 2018 года судно вышло из керченского порта и было задержано украинскими пограничниками. Под конвоем его доставили в Бердянск, а против экипажа из десяти граждан России было возбуждено уголовное дело по статье об административных правонарушениях Украины.

Россиян обвинили в незаконном пересечении границы, а также в нелегальном лове рыбы. Моряков оштрафовали, но они еще более полугода не могли вернуться домой — украинская сторона настаивала, что для этого им нужны украинские паспорта.

Только в конце октября российский экипаж удалось вернуть домой, обменяв моряков крымского «Норда» на команду украинского корабля «ЯМК-0041», который задержали у берегов Крыма. Сам сейнер, который был вещественным доказательством, остался в Бердянске. Очевидцы рассказали, что судно полностью разграблено. С него сняли даже цветмет и выкрутили лампочки, сообщил телеканал «Звезда».

Бегут без указки неонацистов

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «360», что брошенные корабли в Бердянске не единичный случай, когда украинские военные бросают оружие и технику. При этом они оставляют даже ту, что находится в отличном состоянии или, как говорят военные, «в солидоле». Все это могут передать представителям Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик.

«То, что случилось с кораблями, — это не какое-то из ряда вон выходящее событие, это закономерность. Потому что так же, как они бросают специальное вооружение и военную технику, получилось и с ними. Почему суда не ушли на территорию, подконтрольную Украине? Так туда еще уйти нужно — мы контролируем всю гладь морскую до уреза воды соответствующими кораблями и уйти им было проблематично», — пояснил Кошкин.

По его мнению, украинские военные пришли к выводу, что им легче убежать сухопутными путями, хотя и это нелегко. Похоже, все моряки и командование Азовской флотилии ВМФ Украины в Бердянске были в панике, добавил эксперт. Это, по его мнению, результат ситуации, которая складывается на Украине.

«Это примеры того, как поступает украинская армия, когда ее не контролируют неофашисты и националисты, которые обычно ведут боевые действия из-за спин мирных жителей. А здесь их не оказалось: в море выйдут и один на один столкнутся с Военно-морским флотом Российской Федерации. Нет заложников, чтобы бравировать», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Закрытое море

Военный журналист Алексей Борзенко отметил, что украинским морякам некуда уходить: с потерей Мариуполя страна теряет Азовское море. Этот путь отступления для них закрыт, поэтому военные и бросают корабли, минируя их, объяснил он. По его мнению, отступающая украинская армия будет делать так со всеми объектами инфраструктуры.

По словам Борзенко, ВСУ взрывают мосты и наверняка будут минировать здания, аптеки, школы, магазины, детские сады. Отступая, украинская армия будет продолжать бросать оружие, большая часть из которого уже устарела и досталась Украине из прошлого века. При этом эксперт подчеркнул, что самое важное событие последних дней произошло накануне во Львове.

«Самое важное событие — уничтожение наемников подо Львовом. Уничтожить почти 180 человек одним ударом восьми ракет — это очень серьезно, причем наводили их с земли, так что там кто-то получит медали. Это был четкий посыл всему Западу: „Ребята, не нужно туда ехать! Не лезьте!“. И это остановит многие горячие головы», — отметил Алексей Борзенко.