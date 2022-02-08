Не слуги народа. Учителям не нужна защита омбудсмена, все гораздо серьезнее

Учителям предложили омбудсмена для защиты их профессиональных прав. Однако педагоги уверены, что вместо введения новой должности нужно реформировать всю школьную систему и менять отношение к учителям.

Учителям предложили омбудсмена

В России предложили ввести институт уполномоченного по правам учителей. По мнению автора инициативы вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, омбудсмен сможет защитить педагогов от необоснованных нападок. Письмо с предложением представитель фракции ЛДПР направил на имя зампредседателя правительства Татьяны Голиковой, сообщил ТАСС.

«Педагогов — и я констатирую это с огромной горечью — третируют по поводу и без повода, а ведь учитель делает все, чтобы будущее России было светлым, а дети в нашей стране получали достойное образование. Чиновники как регионального, так и федерального уровня, к сожалению, не так часто задумываются о проблемах педагогов», — написал Чернышов.

Он отметил, что система российского образования нуждается не только в конструктивной критике, но и в поддержке тех, кто работает с детьми. Депутат заявил, что учителям не к кому обратиться: директор может уволить, региональные чиновники замалчивают конфликты, а федеральные органы педагогов просто не слышат.

Учительницу пристыдили из-за TikTok

Последнее время и вправду богато на скандалы, связанные с учителями, причем истории довольно неоднозначные. Последний конфликт разразился в челябинском селе Еманжелинка. В местных пабликах читателям рассказали, что учитель английского языка Анастасия Тимошенко снимает ролики для TikTok, написал Znak.

Как оказалось, в своих видео победитель районного этапа конкурса «Учитель года» использует ненормативную лексику. Это сильно возмутило часть общества. По их мнению, такое поведение недопустимо для наставника молодежи. Однако немало людей поддержали Тимошенко, заметив, что в свободное время она имеет право делать что захочет.

Некоторые из недовольных обратились в прокуратуру и Министерство образования области с просьбой провести проверку поведения учителя. Директор школы пока никак не комментирует ситуацию, а сама Анастасия Тимошенко поблагодарила тех, кто ее поддерживает, и добавила: «Если меня обсуждают, то я впереди!»

Учителей есть кому защищать

Член комитета Госдумы по образованию и науке Михаил Берулава в разговоре с «360» отметил, что есть закон и Конституция, которые защищают граждан, в том числе учителей. Существует достаточно институтов, куда можно обраться при несправедливости или нарушении закона, в том числе Госдума и ее комитет по образованию и науке.

«Ко мне обращаются многие учителя для защиты, но бывает и наоборот, когда человек нарушает закон. Каждый человек в школе знает свою функциональную обязанность, в том числе и учитель, — чем и как он должен заниматься, обучая и воспитывая наших детей. Не нарушая утвержденную программу», — подчеркнул Михаил Берулава.

Он добавил, что в России любая профессиональная деятельность защищена законом. Поэтому создание правового института для защиты учителей будет лишним. Однако пришло время изменить статус учителей, вывести образование из сферы услуг.

Школа превратилась в сферу услуг

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург рассказал «360», что на сегодняшний день существуют управляющие советы школ, куда входят и родители, и старшеклассники. При этих советах существуют конфликтные комиссии, которые могут решать различные проблемы.

«Есть три сообщества: ученическое, учительское и родительское. И их цели, задачи и представления о прекрасном могут расходиться. Но проблема гораздо более глубокая. Она заключается в том, что сегодня школа превратилась в сферу услуг и она вынуждена действовать по траектории „чего изволите?“» — отметил Евгений Ямбург.

По его словам, формально существует договор, который школа должна подписывать с родителями. При этом его юридическая ценность стремится к нулю: фактически школа обязана всем, а родители ничем. И это при том, что очень большое количество детей имеют серьезные проблемы и ограничения по здоровью.

«По данным Союза педиатров, на первом месте сейчас психоневрология. Стоит ли удивляться, что мы почти на первом месте в Европе по суицидам, по буллингу, по травмам и так далее. А ситуация с коронавирусом и изоляцией еще больше невротизировала и взрослое население, и детей», — уточнил Евгений Ямбург.

Евгений Ямбург подчеркнул, что нужно не вводить новые должности и институты, а приводить в порядок законодательство. И это довольно серьезная работа. Есть протокольное поручение сенатора Валентины Матвиенко рассмотреть вопросы, касающиеся школьного образования. Но поручению уже четыре года, а воз и ныне там.

Важно, что у людей в головах

Что касается внешнего вида учителей и учеников, то куда важнее, что у них в голове, а не то, что у них на голове, отметил педагог. Он вспомнил, как в джинсах запрещали ходить в школы и на работу, а сегодня их носят даже пожилые люди. Обидные дразнилки про «тапки Adidas» тоже не смогли переломить желание людей носить кроссовки.

«Когда я начинал работать, женщинам запрещали носить брючные костюмы. Парторг подходил к учительнице и говорил „Ну ради меня, снимите штаны, пожалуйста!“ Это все глупые войны, это смешно. Если в годы оные прессовали детей с длинными волосами, то сегодня с длинными волосами ходит мое поколение 65-летних людей, а у молодых модно бриться наголо», — сказал Евгений Ямбург.

При этом он отметил, что эти войны не только не закончились, но и, к сожалению, будут расширяться. Например, в проекте указа Министерства культуры «О духовно-нравственных ценностях» прямо указывают, какие ценности являются патриотическими, а какие — враждебными. В этой связи педагог вспомнил ситуацию, которая произошла в гимназии Санкт-Петербурга.

«Это, конечно, глупость несусветная. Сегодня открытый мир — Америку можно открыть, но нельзя закрыть. Существует интернет, существует общение между педагогами, и у каждого учителя не поставить человека с ружьем. Но все это будет невротизировать, рождать конфликты. И никакой уполномоченный по правам учителей с этим не справится», — сказал Евгений Ямбург.

Он добавил, что если идти таким ханжеским путем, то и на полке мировой литературы ничего не останется. В «Преступлении и наказании» героиня — девушка пониженной социальной ответственности, весьма безнравственна и Анна Каренина. В 10-м классе проходят «Один день Ивана Денисовича» — там автор, заменив одну букву, передает ненормативную лексику.