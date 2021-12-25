Не сидеть с кислыми лицами под куранты и оливье. Как встретить Новый год весело и даже подзаработать

К Новому году можно готовиться основательно, заказывая подарки, вылизывая дом и наготавливая массу блюд, но упустить самое главное — развлечения. Алкогольные вечеринки до потери пульса уже давно не в моде, а значит, надо подумать, как развлекать гостей, которые соберутся за праздничным столом. Особенно если семья большая, с детьми и стариками. Эксперты индустрии развлечений в беседе «360» дали советы, которые помогут россиянам весело встретить Новый год.

Генеральный директор компании «Праздник души» Татьяна Свитта считает, что в новогоднюю ночь следует выйти на улицу и пообщаться с другими людьми, соседями, поиграть в подвижные игры, принять участие в конкурсной программе. По ее словам, праздник поможет им лучше сойтись, так как в это время «открываются все двери».

Свитта поведала, что собирается поверх верхней одежды надеть специальное украшение вроде гирлянды на елке, которое заряжается от мобильного пауэрбанка. Это придаст особое настроение.

В том случае, если люди решат встречать Новый год в помещении, директор порекомендовала им делать это с открытыми настежь окнами. Свитта отметила, что выступает против полетов на праздник в другие страны в пандемию коронавируса, процитировав Островского: «чтобы потом не было мучительно больно».

Шоумен и ведущий Антон Новокрещенов добавил, что при выборе игр на Новый год нужно учитывать возрастную категорию собравшейся компании и родственные связи.

В кругу семье он рекомендовал играть в безобидные игры вроде крокодила. По его словам, игру можно усложнить тем, что показывать не персонажей, а мебель или словосочетания.

Все это превратится в занимательную белиберду, крокодил — самая идеальная игра Антон Новокрещенов шоумен.

С друзьями, по словам Новокрещенова, можно играть во все что угодно, хоть «камень-ножницы-бумага» на деньги. По его словам, это будет интересно, азартно и, возможно, прибыльно.

Если компания подобралась молодежная, то игры можно перенести в виртуальную сферу. Например, есть видеоигры-викторины с подключением смартфон — телевизор вроде «Знание-сила» или танцевальные батлы.

А те, кто вынужден будет встречать Новый год в одиночестве, может запастись настольными играми на одного.

Топ-3 варианта новогодних развлечений в Подмосковье

Редакция «360» не могла пройти мимо и предложила читателям свои варианты развлечений. Конечно, новогоднюю ночь лучше провести с семьей дома, но уже 1 января, когда все выспятся и по второму кругу наедятся салатов, можно все-таки оторваться от дивана и пройти сжигать калории.

Катание на коньках

Для жителей и гостей Подмосковья откроют 448 катков и хоккейных коробок. Они будут работать в 71 парке, создавая уют и праздничную атмосферу.

Впервые бесплатные катки появятся на Центральной площади в Домодедове, в парках «Питомник» Серпухова, «Наташинские пруды» в Люберцах, Малевича в Одинцове и 30-летия Победы в Орехово-Зуеве.

Новогодние ярмарки

Всей семьей можно будет сходить на новогодние ярмарки, которые заработают в каждом городском округе Московской области. Будет кататься ярмарочный поезд, а возле музея «Новый Иерусалим» можно будет купить самую вкусную и свежую продукцию любимых подмосковных фермеров.

Спектакли для детей и взрослых

В Московском Губернском театре спектакль «Щелкунчик» покажут 31 декабря, 5 и 9 января. Самых маленьких зрителей порадует представление«Морозко», которое покажут 3, 4, 6, 7 и 8 января.