Омичка не сдала избившего детей мужа. За этим стоят бессилие, страх и неправильный взгляд на заботу

«Спортивное воспитание» вынудило омича швырять детей об пол. Именно так он объяснил свое поведение с двумя малолетними. Происходящее снимала его жена, но никаких действий не предприняла. Даже видео в Сеть выложила не она, а знакомые.

«Спортивное воспитание»

31 января задержали жителя Омска, который подозревается в истязании двух несовершеннолетних детей. В Сети появилось видео, на котором мужчина берет детей за руки, поднимает их и швыряет на пол лицом вниз. Сначала он сделал такое с пятилетним мальчиком, а потом — с восьмилетней девочкой. Родным отцом он является только для мальчика, сообщил сайт NGS55. Девочка — дочь его жены. Ролик снимала как раз супруга подозреваемого.

По данным МВД, запись сделали 23 января 2021 года. Но в Сеть ее выложила не мать детей, а ее знакомые. Супруга подозреваемого заявила, что не выложила видео и интернет самостоятельно, потому что испугалась реакции мужа.

В результате падения дети получили травмы. Какие — не сообщается. В отношении 45-летнего отчима завели уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетних. Ход расследования взял на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Сайт «МВД Медиа» отметил, что мужчина на допросе признал свою вину. Кроме того, раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Его текущая семья стояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Прокуратура Омской области организовала проверку. Ход расследования стоит на контроле ведомства. Сотрудники в том числе выяснят, как работали органы профилактики.

По информации НТВ, подозреваемого зовут Эдуард Юнусов.

На кадрах, которые сняла мать детей, видно, как они забились в угол и плачут. Перед ними стоял подозреваемый и, судя по кадрам, оторвал капюшон от куртки пятилетнего мальчика. Потом он схватил ребенка, поднял на уровень своей головы и с этой высоты швырнул его лицом об пол. Женщина за кадром спокойным голосом сказала: «Ну ты чего? Прекрати, пожалуйста». После этого мужчина взял девочку и тоже швырнул ее лицом об пол.

Когда оба ребенка лежали, подозреваемый встал над ними и начал материться, возмущаясь, что они «орут на весь дом». Потом он ударил мальчика ногой по голове, тот отлетел и стукнулся об дверной проем. Произведя эти действия, он потребовал от жены, чтобы она перестала снимать и поднялась на второй этаж. Она послушалась. Со второго этажа было слышно, что мужчина продолжил бить и швырять детей.

Во время допроса подозреваемый сказал, что делал все это, потому что «испугался за детей». Его напугало, что они начали кричать, поэтому он подумал, что «что-то произошло».

Нет оправдания или объяснения. [Так поступил с детьми,] дурак потому что. У меня все воспитание только в спортивном режиме. Это не поступок, это был ужас. <…> На этой панике я их подхватил, завел в дом и вот так поступил с детьми. Впал в состояние… не состояние. Не понял, что произошло, испугался за детей Эдуард Юнусов.

Правоохранителям он признался, что раньше никогда не бил детей, а жену любит.

«Границы уже нет»

Клинический психолог Марина Солдатенко уверена, что жена подозреваемого уже не в первый раз видела истязание детей. В беседе с «360» она сказала, что мужчина раньше бил не только детей, но и саму жену.

По мнению Солдатенко, в отношения с такими людьми попадают женщины с заниженной самооценкой. Не исключено, что у них в детстве не было отца или был, но тоже издевался над ними.

Поэтому женщина начинает эту любовь и внимание искать в любом мужчине. И [поведение] любого, кто хоть как-то проявляет такое внимание изначально, она воспринимает как особую заботу. Женщина, когда мужчина с ней знакомится и проявляет действия контроля, эти действия женщина воспринимает как заботу Марина Солдатенко.

Однако это не является заботой, заявила Солдатенко. Это именно контроль. Мужчина начинает сам выбирать для женщины друзей, давит на нее, чтобы она не общалась с родственниками. В конце концов жертва такого человека оказывается в его полной психологической власти: слушается только его, делает, что хочет он. Но если она вдруг что-то сделала не так, то происходит «разрядка» со стороны мужчины. По этой же причине она не вступилась за детей, когда муж их бил.

Она уже привыкла к этой ситуации. Ей страшно, потому что некуда идти, не на что жить, понимает, что если напишет заявление в полицию, то он вернется и что произойдет? Она в этих созависимых отношениях, она не имеет своего мнения, не имеет своих действий и понимает, что она бессильна. Она уже воспринимает это как норму Марина Солдатенко.

Солдатенко не исключила, что сейчас подозреваемому дадут мягкое наказание, после чего он якобы все осознает и вернется домой к жене. Скорее всего, начнется «новый медовый месяц», когда мужчина будет просить прощения. Женщина его в итоге простит, но потом у него появится следующее «напряжение», которое он захочет снять и на детях, и на ней.

Периоды оттепели и положительных внешне отношений становятся все короче. А насилие все большую часть занимает. Второе: страшно то, что насильственные действия носят все более ожесточенный характер. Границы уже нет — что хочу, то и делаю Марина Солдатенко.

По словам собеседницы «360», такое поведение у мужчин называется психопатичным. Такая закладка личности формируется до пятилетнего возраста. Но черты психопатии начинают проявляться уже в подростковом. Зачастую это мальчики, которые воспитываются в неполных семьях либо в полных, но с проявлением насилия со стороны отца в первую очередь. И ребенка воспитывают через унижение и боль. Это «элемент воспитания» и отсутствие рядом любви и заботы.

Опасения вызывают и дети, которые живут в такой семье. Ведь они впоследствии то же самое продуцируют в своих семьях.