Отбиться от мошенников и вернуться домой. Застрявшие за рубежом россияне не сдаются

Оказавшиеся на чужбине во время пандемии коронавируса россияне рассказали «360», что не теряют надежды вернуться на родину. Однако все они пожаловались на отсутствие точной информации и активизировавшихся мошенников, которые шлют им смс странного содержания на личные номера телефонов.

Антон Виноградов, застрявший в ЮАР, сообщил, что вместе с подругой хотел вылететь в Россию 29 марта, но президент страны закрыл авиасообщение 26 марта.

«Мы попытались обменять билеты, но так как половина рейсов уже была отменена, свободных мест найти не удалось. Мы оперативно сообщили наши данные в консульство, и что улететь нам не удалось. Консул ответил и создал чат для россиян. В Кейптауне нас около 100 человек, в Йоханнесбурге еще 50. Консул отвечает нам на все вопросы, делится информацией», — рассказал Антон.

Но он добавил, что он и его соотечественники встревожены отсутствием достоверной информации.

«Сначала в СМИ сообщили, что будут организованы рейсы по вывозу россиян из других стран. Вроде бы российские власти договорились с местными о рейсах. Но через несколько часов стало известно, что все полеты отменены полностью. Затем сообщили, что это только на выходные, и надо заполнить еще одну форму на госуслугах. После ее заполнения нам на оставленные в заявлении номера стали приходить странные смс с предложением отправить сообщение на короткий номер. Наши друзья дозвонились на госуслуги, там сказали, что к рассылке никакого отношения не имеют. Ситуация вызывает большие опасения, так как мы указали номера наших карт для оказания материальной помощи», — сообщил мужчина.

Он признался, что ему и его подруге очень повезло с хозяевами апартаментов. Они разрешили россиянам оставаться, сколько потребуется до возвращения в Россию.

«Но я знаю, что некоторых россиян с детьми выгоняли из закрывшихся из-за локдауна отелей, а хозяева других потребовали плату за месяц вперед. Но хуже всего, конечно, неопределенность», — резюмировал Антон.

О неразберихе и противоречивой информации сообщили и Оганес и Антон, которые ждут вылета из Таиланда.

Источник фото: телеканал «360»

«Удалось дозвониться в „Аэрофлот“ и получить билеты на рейс Бангкок — Москва, но мы из Санкт-Петербурга. Потом позвонили из консульства, и предложили перенести вылет, и дождаться рейса в Питер. Но до сих пор ясности нет. Посмотрели Flightradar (веб-ресурс, отслеживающий самолеты — прим.ред.), самолеты сюда летят. Но чего ждать, не знаем. В прошлый раз ехали на рейс 1 апреля, и по дороге узнали, что он отменен. Уведомляют за несколько часов до вылета. Но многие застряли на островах Пхукет и Ко Чанг, для них добраться до аэропорта проблема. А если не приедешь, считай, отказался от эвакуации. Мошенники активизировались, шлют странные сообщения и продают билеты по телефону», — поделились россияне.