История смущает британское население по нескольким причинам. С одной стороны Лебедев, который сначала отрицал наличие встречи, а потом признал. С другой — Джонсон, отказывающийся публиковать доклад о расследовании российского вмешательства в дела Соединенного королевства. Британский юрист Александр Меркурис рассказал «360», почему эта встреча действительно была незначительной, о ее влиянии на будущие выборы и настоящих опасениях Бориса Джонсона.

Вмешательство с другой стороны

Важно понимать, что история об их встрече набирает обороты на фоне отказа Бориса Джонсона публиковать доклад о России. И он совершает ошибку, поступая так. Это заставляет людей думать, что он что-то скрывает. Причина, по которой он это делает, не связана с тем, что Джонсон сотрудничает с российским правительством. Это связано с тем, что Консервативная партия получает большие суммы денег уже много лет от разных богатых людей, среди которых есть и русские.

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Здесь важно подчеркнуть, что часть этих богатых русских людей находится в розыске в России. На них висят уголовные обвинения. Например, один из таких вкладчиков — это бывший партнер Ходорковского в ЮКОС. То, что такой человек дает деньги Консервативной партии Великобритании, является худшим фактом в рамках истории о вмешательстве, чем встреча Джонсона с Лебедевым в Италии.

Доклад может выявить, что партия Джонсона получает деньги от людей с проблематичным прошлым. Разумеется, эти финансовые вложения являются признаком большого вмешательства в британскую политику. Только вмешательство происходит совершенно не со стороны российского правительства. По факту, консерваторам дают деньги русские, которые теперь живут в Лондоне и являются ярыми противниками нынешнего правительства России. Если это проанализировать, то станет ясно, почему Британия под управлением консерваторов стала такой враждебной по отношению к России. Да, это не единственная причина, но одна из важных.

И конечно, это является прямым вмешательством в политику, но сейчас по Джонсону сильнее ударит история с Лебедевым. И все это только потому, что Александра Лебедева связали с КГБ. Достаточно поговорить с британцами, которые одержимы шпионскими историями и любят Джеймса Бонда. Упомяните в одном предложении слово «премьер-министр» и «экс-агент КГБ», и они сразу скажут, что это подозрительно.

Не помешает победе, но помешает правлению

Эта история уже начала наносить ущерб Борису Джонсону. У людей появляются подозрения, но как уже упоминалось выше, премьер-министр скорее всего пытается скрыть совсем другие вещи.

Впрочем, данный скандал вряд ли лишит Джонсона победы на предстоящих выборах. Согласно опросам, он все еще хорошо держит свои позиции.

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Нужно отметить, что есть большая разница между поведением лондонской элиты и обычных избирателей. В ключе выборов людей беспокоят совершенно другие вещи. Обычным избирателям все равно на Россию. Они отложат в сторону вторичные причины и будут руководствоваться более глобальными вопросами. Люди отдадут за него голос в надежде, что случится Brexit, из-за нежелания видеть Корбина у власти, из-за доверия партии в вопросах экономики. Причин много.

Однако это не отменяет проблем у консервативной партии в долгосрочной перспективе. Говорят, что очень много важных людей в Великобритании обеспокоены связями консерваторов с вышеупомянутыми богатыми людьми. Помимо этого, разведслужбы, имеющие огромную власть в стране, в ярости от Джонсона из-за всех этих связей и его подавления доклада о российском вмешательстве. Британский истеблишмент в целом очень подозрительно относится к нему.

Мы уже видели, какие проблемы возникли у Трампа с разведслужбами в США. Если Борис Джонсон выиграет на выборах, то его и его партию вполне может ждать нечто подобное.

Политические оппоненты

Со стороны Александра Лебедева было большой ошибкой отрицать встречу с Джонсоном, но это можно объяснить. Вероятнее всего, он мог испугаться реакции общества. В Великобритании проводится глобальная анти-российская кампания. У Лебедева здесь много коммерческих интересов и при этом неплохие отношения с Россией. Скорее всего он понимал, что встречу с Борисом Джонсоном люди начнут использовать против него и его бизнеса. Вот и смолчал.

Разумеется, отрицая эту историю, Лебедев только подлил масла в огонь всеобщей истерии.

Важно добавить, что Александр Лебедев владеет британской газетой Evening Standart. Эта газета выступает против Brexit, то есть против политики Бориса Джонсона. Она также выпускала материалы враждебные по отношению к премьер-министру. Evening Standart поддерживает оппонентов Джонсона внутри консервативной партии.

Их встреча скорее похожа на попытку двух политических соперников достичь компромисса, а не на попытку сговора.

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