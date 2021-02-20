Итальянцы оказались не рады Кокорину. Он пришел за большие деньги, но почти не играет

В конце января Александр Кокорин стал игроком итальянского футбольного клуба «Фиорентина». За это время он поучаствовал лишь в одном матче, пробыв на поле 17 минут. Его игру назвали деревянной. Фанаты не понимают, зачем команда купила Кокорина, если он постоянно сидит на лавке.

27 января Кокорин официально перешел из «Спартака» в «Фиорентину». В прессе ходили сообщения о том, футболист обошелся итальянскому клубу в 4,5-5 миллионов евро. Многие делали большие ставки на игру Кокорина и надеялись, что он покажет хороший результат. Вместо этого его выпустили на поле лишь раз — в матче с «Интером». Он сыграл всего 17 минут.

Как пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на издание Firenzepost, даже эти неполные двадцать минут игры в Италии не оценили. Кокорина назвали «деревянным, оштукатуренным и неготовым».

На следующем матче Кокорин на поле не вышел, а «Фиорентина» проиграла «Сампдории». Тренер Чезаре Пранделли объяснил на пресс-конференции, что решил оставить нападающего на скамейке запасных из-за его физической подготовки.

Как заявил тренер, с момента приезда российского футболиста он начал с ним конкретную подготовку. Он выпустил его на поле, чтобы оценить готовность. Как показал матч с «Интером», Кокорин все еще не был в своей лучшей форме. За несколько минут игры он ощутил дискомфорт в мышцах, поэтому Пранделли решил вернуть его на скамейку запасных и продолжить работать над его состоянием.

Издание Fiorentina написало, что Кокорину придется набраться терпения и сидеть на скамейке запасных в ожидании лучших времен. Оно также отметило, что медицинский персонал разработал специальную диету для него, чтобы помочь быстрее прийти в хорошую физическую форму.

Критика со всех сторон

Газета Corriere dello Sport написала, что Кокорин выглядит дезориентированным и непривыкшим к климату и конкуренции итальянского футбола. Автор статьи заявил, что футболисту необходимо ускориться с адаптацией.

В другой своей статье издание отметило, что Кокорин по-прежнему не готов к игре, а ситуация у его футбольного клуба чрезвычайная. «Фиорентина» продолжает терять свои позиции. Возможно, если бы рынок мог дать готового игрока, которого можно было бы сразу выпустить на поле, это было бы более полезно. Эдакий намек на то, что Кокорина, возможно, следует заменить кем-то более подготовленным.

Критикуют Кокорина не только профессионалы, но и обычные болельщики. Под статьей Fiorentina развернулись настоящие споры по поводу футболиста.

«Сидит на скамейке? Вы могли бы тогда купить и меня, это обошлось бы дешевле», — написал один из комментаторов.

Другой написал, что принимает ставки по поводу будущих показателей Кокорина. Он предположил, что тот сыграет максимум три-четыре тайма и не забьет ни одного решающего гола.

«Было сложно найти кого-то похуже Кутроне: Праде удалось», — написал в конце недовольный фанат, имея в виду футболиста Патрика Кутроне и спортивного директора Даниэле Праде.

Комментатор с ником Bender предположил, что в июне Кокорина, скорее всего, перепродадут. А другой болельщик написал, что больше не будет комментировать подобные новости, потому что они не имеют смысла и у него уже нет слов.

«Зачем мы его взяли, если он все еще не может играть», — задался риторическим вопросом еще один пользователь.

Многие были недовольны тем, что Кокорина купили в январе, а играть он, вероятно, не сможет минимум до марта. При этом времени на ожидание нет, потому что команда уже проигрывает в матчах, а на российского футболиста было потрачено много денег.

В других социальных сетях фанаты также спрашивали по поводу футболиста. Например, под постом в Instagram пользователь с именем Dario Misciagnа написал: «Отличное выступление! Единственное — можно было бы и Кокорина выпустить».

Еще один предложил тренеру сразу сказать, что «Кокорин будет регулярно получать травмы, а мы будем отправлять его в бессрочную аренду».

Пользователь с ником SE PÓ FA написал, что Праде заслужил гнить в серии В за покупку Кокорина. Еще несколько фанатов написали, что просто ждут, когда футболист наконец начнет играть.

«Не знаю, кто на что рассчитывал. Пока я вижу лишь 30-летнего футболиста с богатой историей травм», — написал Wolfpackallday.

Еще несколько человек заявили, что Кокорин был хорош в прошлом, но не сейчас. Другие не поняли, почему руководство в принципе потратилось на неподготовленного спортсмена.

Кокорин в Fantasy Football

Кокорину оказались не рады даже в виртуальной игре. У Fantacalcio вышла статья о том, стоит ли приобретать карточку спортсмена в Fantasy Football. Причин против покупки оказалось больше, чем за.

В плюсах указали низкую цену на карточку Кокорина, потому что его имя, скорее всего, останется незамеченным на ближайших аукционах. А если предположить, что он адаптируется к итальянскому футболу и вернет себе прежнюю результативность, то в будущем у игрока на руках может оказаться настоящая жемчужина, приобретенная за небольшие деньги.

Однако автор статьи поставил под сомнение успех такой затеи.

«Во-первых, как уже было сказано в предыдущем абзаце, российскому нападающему неизбежно понадобится период акклиматизации, ведь это его первое приключение за пределами родины», — говорилось в материале.

Далее автор отметил, что команда Кокорина переживает трудный период. Ее рейтинг оказался совершенно несопоставим с ожиданиями болельщиков. Да и показатели Кокорина зачастую бывают нестабильны. В общем, покупка его карточки — это затея сомнительная.

Fantasy Football — это игра, в которой участники создают виртуальную команду футболистов, чьи прототипы играют в настоящих матчах, и в зависимости от актуальной статистики их выступлений набирают зачетные баллы.