В Нижегородской области родители просят прокуратуру проверить учительницу. Она не выпустила первоклассника с урока в туалет — из-за расстройства кишечника ребенок не смог дотерпеть до перемены. В итоге в грязной одежде он просидел весь день, а семья узнала об этом только дома. Специалисты уверены, что нужно разбираться в конкретном случае, а вот школьные правила менять не стоит.

Родители возмущены поведением учительницы одной из школ города Выкса Нижегородской области. Она запретила первокласснику выйти в туалет — он не смог дотерпеть до перемены из-за расстройства кишечника. Родителям об этом решили не сообщать, так что узнали они о произошедшем только после того, как сын пришел домой в грязной одежде. Сейчас они уже обратились в прокуратуру и департамент образования. Там уже обещали проверить действия педагога на соответствие закону об образовании.

Сама учительница утверждает, что мальчик не просился выйти, а ее запрет был связан с тем, что дети плохо себя вели. Одноклассники стали насмехаться над ребенком, но то, что у него были грязные штаны, учительница якобы заметила, только когда он выходил из класса. Теперь семья собирается добиться отстранения преподавательницы от работы.

Помочь справиться

В такой ситуации ребенок подвергается колоссальному стрессу, особенно если параллельно начинаются насмешки сверстников. Директор Центра психолого-педагогической поддержки семьи «Нелишние дети», детский клинический психолог Елена Морозова объяснила «360», что прежде всего родителям нужно поддержать своего ребенка и объяснить, что он не единственный, кто попал в такую ситуацию, что в этом нет его вины.

Нужно стараться всячески поддерживающе общаться, предложить подумать, как в следующий раз можно было бы попробовать избежать этой ситуации. Если даже учительница не отпускает, а тебе очень хочется, ты имеешь право встать и уйти, сделать то, что тебе необходимо Елена Морозова.

Той же позиции придерживается и блогер, мать школьника Татьяна Зверева. «Если ребенку не удается справиться с эмоциями и с этой неприятной ситуацией самому или, может быть, одноклассники его дразнят, я бы поговорила с учителем — чтобы она перед всем классом признала свою вину и пожалела ребенка. И абсолютно точно нужно привлечь к этой ситуации как минимум школьного психолога», — заявила Зверева.

Она добавила, что, возможно, ребенку стоит заниматься и с обычным психологом — не только для того, чтобы проработать эту травму, но и чтобы в будущем понимать, когда необходимо настоять на своем и выйти, даже если учитель не разрешил.

Можно выйти?

Татьяна Зверева также сказала «360», что на месте родителя она бы обязательно поговорила с учителем, чтобы разобраться, как такая ситуация могла сложиться. То же советует и психолог. «Нужно поговорить с преподавателем, объяснить, что физиология маленьких детей не позволяет им терпеть, что правильно ребенка отпустить. Это не единственный случай», — уверена Морозова.

К тому же блогерша добавила, что учителю в такой ситуации стоит пересмотреть свое отношение к детям, потому что хороший учитель просто не может допустить подобного.

Я считаю, что нашим учителям нужно во многом быть ближе к детям и дальше от всяких журналов, оценок и наказаний. Все-таки школа — это то место, куда дети должны хотеть идти, должны хотеть учиться, а такие случаи будут их отвращать от школы Татьяна Зверева.

Но отменять школьное правило о том, что нужно сначала поднять руку и спросить разрешения и только потом покинуть класс, не стоит. В этом согласны и родители, и психолог: если каждый ребенок будет выходить тогда, когда ему вздумается, учитель просто не сможет вести урок. Но все должно регулироваться здравым смыслом. По мнению Елены Морозовой, учительница должна была заметить, что ребенку дискомфортно, и отпустить его.

«Все зависит от учителя и от школы — какие нормы вводить, насколько дети способны регулировать свое поведение, потому что все-таки классы очень большие, даже переполненные, и если каждый начнет ходить когда хочет и куда хочет, учитель тоже не будет справляться и вести уроки. Я бы более индивидуально подходила», — заключила она.