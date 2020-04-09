«Не пускают в супермаркеты и убегают». Приезжие о дискриминации иностранцев в Китае

«Не пускали в торговые центры»

Рассказывает Нэнси Логан, город Яньзяо, 30 км от Пекина

Лично я сталкивалась с дискриминацией. Но надо учитывать, что люди в Китае законопослушны до глубины костей. Здесь прошла пропаганда от властей, что иностранцы — это зло. Это прокатилось волной по простому народу. На людей, которые непосредственно работают с приезжими, эта информация никак не повлияла. Они остались доброжелательными и приветливыми.

Живу в одном и том же комьюнити около трех лет, соседи меня знают и вполне нормально относятся. Только пожилые люди за территорией жилого комплекса пытались обходить стороной. Еще меня не пускали в супермаркеты и торговые центры только из-за того, что я не китаянка. Охранник сказал, что это приказ сверху Нэнси Логан

Что касается других ребят, их отказывались обслуживать в кафе, на заправках и в других сервисах. Причину не называли. Еще до вспышки вируса многие китайцы относились к приезжим не совсем доброжелательно. Они считали, что иностранцы отбирают их рабочие места и деньги. Также гости Китая — любители качать права, а в КНР это не работает. Здесь диктатура.

Я лично китайцев очень люблю. Они для меня хорошие. С теми, кто проявлял негатив, просто ограничила общение. В большинстве случаев это хорошие, честные люди Нэнси Логан

«Женился на китаянке»

Рассказывает Евгений Рыжков, остров Хайнань

Лично я никогда не сталкивался с дискриминацией в Китае. Пару раз где-то в магазинах и в такси спрашивали не из Италии ли я. И все. Может быть, мне повезло, но все мое окружение очень дружелюбно и современно. Сейчас, когда вирус прибывает в КНР из других стран, некоторые прохожие действительно поглядывают с опаской. Но у меня и моих знакомых — китайцев — это всегда вызывает смех, что смущает «опасающихся» и заставляет их ретироваться.

В провинциальных городах всегда с интересом относятся. Если где-то когда-то китаец не идет на контакт или отказывается обслуживать, это исключительно из-за смущения и незнания языка. А дураки в каждой стране есть. Китай не исключение. Националисты и прочее отребье тоже везде присутствует Евгений Рыжков

Можно добавить лишь то, что это некая ответная реакция на травлю китайцев по миру незадолго до поднятия вопроса дискриминации внутри КНР. Ибо такого рода вещей, как те же комиксы про «океанический мусор», раньше никогда не видел и не слышал об этом. Нарыв, так скажем, лопнул.

Мой опыт во всех смыслах положительный. Настолько положительный, что и женился на китаянке. Прекрасная страна, прекрасные люди, прекрасная природа. В принципе, могу тоже самое сказать про каждую из стран, ну почти. Везде хороших людей большинство. Уверен, что все зависит от твоего настроя. Если ты сам — с добром и позитивом к людям, то и к тебе отнесутся также.

«Попросту убегали»

Рассказывает Саманта Мартин, Пекин

Я живу в Китае три года и сталкивалась с дискриминацией как иностранец и, тем более, как достаточно крупный иностранец. И да, слышала о многих рисунках, унижающих или высмеивающих приезжих.

У меня был как положительный, так и негативный опыт общения с китайцами после вспышки вируса. Было несколько ситуаций, когда коренные жители попросту убегали или же обозначали значительное расстояние, физическое, которое должно быть между нами Саманта Мартин

Многие насмехались надо мной. Я слышала фразы на китайском, по типу: «Вау, как настолько толстый человек может ходить?» или «Не стой слишком близко, иначе она тебя съест!»

В то же время мои китайские друзья просто не верят, когда я рассказываю им об этом. Дело в том, что они настроены более дружелюбно ко мне. Думаю, что старшее поколение и необразованные люди всегда настороженно относились к приезжим, но теперь это не зависит от возраста или образования.

Думаю, китайцы боятся чего-то неизвестного. А сейчас — это мы. После вспышки вируса, кажется, китайцы стали больше бояться нас. Раньше это было скорее любопытство, а не страх Саманта Мартин

В КНР заговорили о риске второй волны COVID-19. В материковом Китае за прошедшие сутки зарегистрировали 63 новых случая заражения смертельным вирусом. Из них 61 — у приезжих и два — внутри страны. Об этом сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. В среду от COVID-19 в государстве скончались двое.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных коронавирусом в Китае — 82 883. Погибли 3 339 человек.