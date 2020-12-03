В среду в Британии сняли общенациональный локдаун, что привело к открытию магазинов, пабов и спортзалов. Не обошлось без эксцессов. По всей стране выстроились огромные очереди в магазины. А в Marks & Spencer на двух женщин совершили нападение.

Просидев четыре недели на изоляции, британцы очень обрадовались возможности выйти за пределы своего дома. Самые отчаянные стояли в очередях в магазины с пяти утра, когда на улице была полнейшая темнота. Как пишет The Sun, они выстраивались в очереди, занимающие весь квартал, чтобы получить шанс первыми совершить рождественские покупки в магазинах.

Дикая среда

В Бирмингеме с семи утра была очередь в Primark. Как только магазин открылся, в него зашло около сорока покупателей. В Лондоне заядлые шопоголики точно так же выстроились в очередь на Оксфорд-стрит. Подобные сцены заметили и в городе Ньюкасл, где люди скопились у дверей магазинов за несколько часов до их открытия.

Такой внезапный всплеск активности назвали «Дикой средой». Дело еще в том, что правительство разрешило в этот день магазинам работать круглые сутки, чтобы они могли отбить свои убытки.

Особый наплыв клиентов ощутила сеть магазинов Debenhams. Из-за кризиса 124 магазина сети скоро закроются, а потому люди поспешили извлечь максимум из 70% скидок. Перед тем, как сотрудники открыли двери магазинов в десять утра, на улицах уже были очереди из посетителей.

Учитывая такое количество клиентов, сотрудники филиала в Ноттингеме полагают, что все товары будут распроданы за несколько недель.

Фанаты спорта

Отличились не только любители шоппинга, но и те, кому не хватало спорта. Десятки фанатов фитнеса собрались около Zone Gym на севере Лондона. Ранее этот фитнес-зал был оштрафован на 6 723 617 рублей за игнорирование запретов. Он пытался работать до снятия локдауна.

Теперь, когда спорт-залы в стране вновь могут работать, его открытие пришли поддержать десятки людей. Глава Zone Gym Андреас Мичли открыл двери для посетителей в 00:01, как только перестал действовать локдаун. Толпа из более, чем 60 человек выстроилась в очередь, чтобы посетить беговые дорожки и другие тренажеры.

Он рассказал, что был рад видеть всех этих людей и ощущал волнение перед повторным открытием.

Нападение с ножом

А для некоторых снятие локдауна обернулось не только очередями, но и вызовом полиции. Как пишет Daily Mail, две женщины получили ножевые ранения, когда делали покупки в Marks & Spencer.

Свидетели утверждали, что одна из женщин получила ранение в шею во время нападения, но это пока не подтверждено. Полиция нашла нож на месте преступления и заверила, что эта атака была единичным случаем.

Карл Стреддер, делавший в тот момент покупки с женой, услышал крик изнутри магазина Marks & Spencer, когда снимал с банкомата поблизости наличные. Он также увидел, как потом один мужчина удерживал другого до приезда полиции.

Медики и полиция приехали буквально через пару минут и арестовали мужчиу. Было около шести или семи полицейских машин.

По подозрению в покушении на убийство задержали 57-летнего жителя Британия. Мотивы его преступления все еще выясняются. Полиция также проверяет историю психических заболеваний у задержанного. Людей убедительно попросили не строить самостоятельно никаких теорий. Некоторые стали пускать в сети новости о том, что это была попытка террористической атаки.

Пострадавших женщин сразу доставили в больницу с серьезными травмами, которые «в настоящее время не считаются опасными для жизни».

Для спокойствия жителей несколько полицейских оставили патрулировать район.

Оставили без алкоголя

Миллионы людей с самого утра направились штурмовать не только магазины со спортзалами, но еще и пабы. Компания Wetherspoons, управляющая 900 барами по стране, привела в ярость пьющую часть населения. Дабы в помещениях не накапливалось слишком много людей, они установили ограничения на количество алкоголя. Каждый посетитель мог заказать только три пинты пива, а это не более 1,5 литра на человека.

Это правило не прописано законом и может различаться от бара к бару, но его довольно сильно поощряют власти. К тому же теперь алкоголь можно заказать только, если ты заказываешь к нему сытную еду. Работник супермаркета Кейт Хилл сказал The Sun, что не понимает этих правил и политики.

«Я ограничен тремя пинтами, которых не будет через час, так что потом я пойду в какой-то соседний бар, чтобы выпить еще пару пинт. И мне придется заказать еду в обоих, чего я обычно не делаю. В этом нет никакого смысла», — пожаловался парень.