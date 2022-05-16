Не просто фастфуд. Первый «Макдоналдс» стал для москвичей символом открытия СССР

Компания McDonald’s заявила, что не вернется в Россию — сеть проработала в стране 32 года. Открытие первого ресторана «Макдоналдс» в Москве было большим событием. Это был не только первый ресторан фастфуда в СССР, но и символ перемен в стране. «360» вспомнил, как это было.

Первый «Макдоналдс» в СССР открылся 31 января 1990 года на Пушкинской площади в Москве по адресу Большая Бронная, 29, в помещении бывшего ресторана «Лира», предоставленном, по данным The Guardian, всего за один рубль за год аренды. А на логотипе американской сети даже поместили советский флаг.

Многотысячная очередь

В тот день на Пушкинской площади, по разным данным, собралось от 30 до 40 тысяч человек — ресторан установил мировой рекорд по числу обслуженных за первый день посетителей. Люди начали приезжать к «Макдоналдсу» еще ночью, чтобы занять место.

Приехавший в 06:00 Константин Щербина оказался всего лишь шестым, рассказывал он РИА «Новости». К 08:00, по его словам, на площадь уже стала подъезжать милиция, чтобы расставить заграждения.

Очередь в «Макдоналдс» оказалась рекордной в истории сети — десятки тысяч желающих попробовать американский фастфуд растянулись на полтора километра и полностью обогнули Новопушкинский сквер.

«Можно было ускорить процесс при помощи вездесущих спекулянтов — они продавали места в очереди или же приносили заказ по вашему выбору к выходу из ресторана. Но весь интерес заключался именно в том, чтобы самому сделать заказ, поэтому все стояли и ждали», — рассказывала «Афише» предпринимательница Юлия Маслова.

И все же первые посетители в очереди не стояли. По данным РИА «Новости», прямо перед открытием к «Макдоналдсу» на Пушкинской площади привезли воспитанников московских детских домов — руководство предприятия организовало для них бесплатный обед.

Источник фото: РИА «Новости» / Юрий Абрамочкин

«Все хотели попробовать, от дворников до профессоров. Очереди были длинными, образуя кольца вокруг площади, как гигантский питон, пытающийся выжать жизнь из деревьев и фонтанов внутри», — вспоминала одна из первых посетительниц.

Причем очереди в московский «Макдоналдс» не закончились ни в первый день после открытия, ни через неделю, ни через месяц. К лету люди уже приезжали из других городов, чтобы попробовать знаменитый «Биг Мак», картошку и молочный коктейль.

Как вспомнил дизайнер Артемий Лебедев в своем YouTube-канале, в его школьные годы среди мальчиков была целая профессия человека, который занимает в очереди место, чтобы потом продать его бандитам.

«Приезжал какой-то человек, становился на Тверском бульваре. Подбегали мальчики, он выбирал по меню, что будет, и пацан бежал. Каждые 10 человек в этой очереди были пацанами из местных школ, которые занимали места, поэтому очередь очень быстро подходила. Ты брал заказ, нес к машине — первый „Макавто“ изобрели советские школьники», — сказал он.

Уникальный ресторан

«Макдоналдс» на Пушкинской площади на момент открытия был самым большим в мире, а до 2022 года оставался и самым большим в Европе. Причем работа над открытием началась задолго до 1990 года: глава канадского McDonald’s Джордж Кохан 14 лет добивался открытия ресторана сети в Советском Союзе. Но власти СССР дали добро только в 1987 году, еще три года заняла подготовка.

Одна из проблем оказалась в продуктах — из-за того, что помидоры не могли привозить круглогодично, в советском «Макдоналдсе» отказались от «Биг Тейсти», яблоки для пирожков везли из Болгарии, картошку — из Бельгии, а ради говяжьих котлет пришлось разводить в Подмосковье коров особой породы.

Ресторан вмещал до 700 посетителей, веранда — еще 200. На работу в первый ресторан фастфуда набрали 600 человек, причем выбирали тех, у кого не было опыта в советском общепите, так как боялись, что это может помешать дружелюбному и вежливому обслуживанию. По воспоминаниям москвичей, попасть в штат хотели более 25 тысяч человек — столько заявок присылали в ответ на рекламу вакансии в «Московском комсомольце».

Первый «Макдоналдс» в 1990 году не был бюджетным ни для его основателей, которые потратили на московский филиал более 50 миллионов долларов, ни для советских граждан. При средней зарплате в 120–150 рублей и месячной стоимости проезда на общественном транспорте в три рубля гамбургер стоил полтора рубля, а «Биг Мак» — три рубля 75 копеек.

«„Макдоналдс“ был чем-то большим, чем открытие простого ресторана. Он стал символом всего открытия СССР для Запада», — сказал изданию Vоiсе of America генеральный директор McDonald’s в России Марк Карена в 2020 году.