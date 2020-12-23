Сегодня в Сети появилось видео летящего самолета, которое испугало пользователей. На кадрах видно, как за воздушным судном от крыла тянется темный след, похожий на дым. В соцсетях предположили, что он загорелся прямо в воздухе, и обратили внимание на якобы слишком быстрое снижение. Однако информации об экстренной посадке или крушении самолетов не было. Разобрались, что может оставлять в небе такой след, и нужно ли его бояться.

На кадрах видно, как за правым крылом самолета тянется темная полоса. При этом за счет ракурса съемки кажется, что воздушное судно быстро снижается. Из ролика не понятно, в какой день он снят и где именно летит самолет, однако издание«Москва 24» сообщило, что это могло произойти возле аэропорта Внуково.

Во Внуково сообщили «Москве 24», что 23 декабря в аэропорту не было никаких аварийных посадок.

«Это не наш аэропорт, из видео не видно, что это Внуково. Я информацию не подтверждаю, более того, я не подтверждаю ее обоснованно, я уточнила ее у нашего первого заместителя директора. Вам надо обратиться в другие аэропорты, если это все-таки Москва, а не другой город», — отметила пресс-секретарь аэропорта Оксана Соколова.

В пресс-службах аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский kр.ru уточнили, что у них штатная обстановка. Там не было ни одной аварийной посадки, а информации о скором приземлении горящего самолета не поступало.

Однако вскоре появилась информация, что на видео попал частный самолет с шестью людьми на борту. Он направлялся из Алма-Аты в Москву и штатно приземлился в аэропорту Внуково — пожара или дугих источников дыма на воздушном судне не было.

Откуда взялся черный след?

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов в беседе с «360» отметил, что с такого расстояния, с которого было снято видео, трудно сказать, что это такое. Однако он развеял предположение о том, что самолет терпит бедствие и слишком быстро снижается — он пояснил, что это кажется из-за ракурса, а на самом деле самолет летит штатно, с нормальным углом наклона.

При этом Романов отметил, что на пожар этот след не похож.

«Я не думаю, что там было какое-нибудь возгорание или выброс какого-то топлива. Сам выброс — если бы какой-то керосин тек, там бы совсем другое было. Экипаж бы заметил сразу, сработала бы сигнализация. Если экипаж никаких аварийных сигналов не подавал… Дымок какой-то есть, но то ли это просто от движения крыла, из-за большой влажности», — отметил он.

Романов предположил, что черным след кажется из-за обмана зрения — на самом деле он серый или белый, как обычно. Кроме того, цвет мог измениться из-за пыли, которая была в атмосфере.

«Скорее всего это при большой влажности, плюс в атмосфере пыль какая-нибудь или еще что-то такое. В принципе, сейчас погода хмурая и влажность большая. Бывает, просто от законцовки крыла след остается такой. Может быть, из-за подсветки получилось, что он черный такой. Это может быть обман зрения, при ясном освещении он мог быть сероватым, такие всплески. А издалека может быть подсветка другая. Очень может быть такое», — пояснил специалист.

Авиаэксперт, эксперт комитета по транспорту ГД РФ, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с «360» согласился, что из видео очень сложно понять, что произошло — есть сразу несколько объяснений. Он отметил, что детали самолета, которые могут загореться, находятся ближе к фюзеляжу, а дым обычно идет из двигателя. Что могло загореться там — не понятно, однако есть вероятность, что ветер сносил дым из другого места.

«Хотя, если что-то в крыле горит, то все равно она должна не такой тонкой полосой срываться, а как-то по-другому распыляться. Тут много вариантов может быть. Начиная с оптического эффекта, когда просто в воздухе пар конденсируется, иногда бывает, что он в воздухе приобретает такой темный цвет. Но это зависит от погоды, освещения — не всегда он идеально белый. Тем более на таком расстоянии, тем более под этим ракурсом», — отметил он.

Ну может быть эти сигнальные огни… Ну вряд ли они будут давать такой четкий такой насыщенный след. Очень серьезно дымить должно. Более того, наверное, если это такой серьезный дымок, то вряд ли бы этого не заметили пассажиры. А пассажиры, как вы знаете, они у нас тоже сразу хватают телефоны и все снимают Роман Гусаров

При этом Гусаров подчеркнул, что если бы с самолетом случилось что-то серьезное, об этом уже было бы известно. Неполадку смогли бы обнаружить либо пилоты в небе, либо специалисты после приземления.

«На самом деле, если что-то такое и было, то есть датчики, и они срабатывают. Это фиксирует экипаж. Это сразу получает классификацию инцидента, авиационного происшествия, и проводится расследование. Это не может пройти незамеченным. Если в самолете что-то горит, дымится, что-то замкнуло, какая-нибудь проводка, то обязательно сработает сигнализация. Невозможно будет не заметить. В полете или на земле все равно это обнаружится. Наверное, надо просто ждать. Все же нормально, самолет приземлился, ни о каких внештатных ситуациях в аэропорт не сообщали», — уточнил он.