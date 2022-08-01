Ряд СМИ сообщил, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси все же прилетит на Тайвань. В ответ власти Китая заявили, что готовы принять меры для защиты своего суверенитета. По мнению политологов, Пелоси все же не прилетит на остров, поскольку обе стороны не заинтересованы в новом конфликте.

По данным японских СМИ, США начали перемещать свои военные самолеты и авианосцы поближе к Тайваню в связи с возможным визитом на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Изначально военные США выступали против визита политика на остров, но теперь они создают буферную зону на тот случай, если она отправится на Тайвань.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявлял, что визит Пелоси на Тайвань серьезно ухудшит отношения между США и КНР. Он добавил, что Китай примет «решительные меры» для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

По данным СМИ, Нэнси Пелоси посетит в рамках своего азиатского турне Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. В СМИ проходили сообщения о том, что она может посетить и Тайвань, но сама она отказывалась давать комментарии.

Источник фото: РИА «Новости»/Михаил Метцель

В апреле на Тайвань приезжала делегация США во главе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Армия Китая в ответ собиралась провести учения в районе Тайваня. Вооруженные силы использовали для патрулирования истребители, боевые корабли и бомбардировщики. Власти страны заявили, что нынешняя риторика США в отношении Тайваня противоречит признанию принципа единого Китая.

Тайвань — административная единица Китая, но его территорию контролирует частично признанная Китайская республика.

Визит маловероятен

Вероятность визита Нэнси Пелоси на Тайвань уменьшается с каждым разом. Директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов напомнил «360», что Китай четко объяснил, к каким последствиям может привести ее поездка.

«Если США хотят развязать агрессивные действия в регионе, то тогда Пелоси прилетит на Тайвань. И не важно, что она заявит. Но Китай объяснил, что если это сделают на военном самолете, то не исключено, что он будет сбит, атакован или посажен на территорию Китая», — рассказал Маслов.

Он также отметил, что президент США Джо Байден подчеркивал неделимость Китая. Тайвань для США — не отдельный субъект права, поэтому есть вероятность, что Пелоси все же не прилетит на остров.

Источник фото: РИА «Новости»/Илья Питалев

Схожей позиции придерживается российский политолог, заместитель директора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин. По его словам, власти США не хотели бы визита Нэнси Пелоси на остров, потому что это чревато обострением отношений с Китаем. Это было бы невыгодно для обеих сторон.

«В Китае осенью пройдет очередной съезд Коммунистической партии, и председатель КНР Си Цзиньпин готовится переизбраться председателем партии на третий срок. Для него важны вопросы престижа. Если Пелоси посетит Тайвань, то это определенный удар по его позициям», — рассказал специалист.

С другой стороны, в США грядут промежуточные выборы. По словам Макаркина избиратели-демократы обвиняют Демократическую партию в том, что они идут на уступки авторитарным режимам. Американцы не хотели бы сдавать Китаю Тайвань, где есть многопартийность и конкурентные выборы, но политикам не нужен еще один конфликт.

«Это своего рода страшилка для западных политиков — участие в двух конфликтах с ядерными державами», — добавил Макаркин.

По его словам, у самого Китая пока нет потенциала для военных акций по занятию Тайваня.