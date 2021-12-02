Россияне начали планировать путешествия на новогодние праздники. Причем лидирует среди зарубежных направлений Египет. Любой отдых в условиях пандемии COVID-19 сопряжен с определенными рисками. Чтобы свести их к минимуму, необходимо тщательно спланировать поездку. К каким рекомендациям стоит прислушаться и есть ли у российских туристов возможность сэкономить, разбирался «360».

Отказ от поездок за границу в МИД, Роспотребнадзоре и Совете Федерации единогласно сочли самым оптимальным решением в сложившейся с распространением коронавируса ситуации. Причина такой позиции — в вероятном закрытии границ.

Три совета туристам

Тем, кто все же решится путешествовать, в Российском союзе туриндустрии дали несколько советов. Вице-президент РСТ Дмитрий Горин напомнил «Газете.Ru», что необходимо учитывать правила въезда в ту или иную страну. При текущем положении дел россиянам нужно позаботиться о дополнительной страховке. В числе рекомендаций первой стало путешествие через туроператоров или турагентов.

«В случае закрытия страны, как это было, например, в этом году в Турции и в начале пандемии, именно турагенты и туроператоры вывозили туристов по четкому регламенту», — подчеркнул он.

Внимание, по словам вице-президента РСТ, лучше обращать на открытые оперштабом РФ страны. Путешествовать стоит прямыми рейсами и в те места, с которыми разрешен туристический обмен. Таких стран сейчас больше 70, и порядка 20 из них могут заинтересовать россиян. Транзитные перелеты всегда сопряжены с определенным риском.

Нельзя пренебрегать и страховкой на время путешествия. Помимо медицинской в период пандемии, которая обязательна, нужно обезопасить себя и от невыезда. Цена такого страхования составляет от 1 до 5% от стоимости турпакета.

«Такими страховками в период пандемии пользуется теперь больше половины путешественников. До пандемии такую страховку приобретали не более 10% туристов», — заметил Горин.

При самостоятельных путешествиях следует позаботиться о наличии определенной «финансовой подушки». Деньги могут потребоваться для оплаты проживания в случае закрытия страны и приобретения новых авиабилетов.

Популярные направления

Больше всего россияне хотят уехать на Новый год в Египет — на него сейчас приходится в среднем 40% всех бронирований. Страна заняла лидирующие позиции среди зарубежных направлений в период праздников, рассказали «Газете.Ru» туроператоры. Причиной такой популярности участники рынка называют возобновление полноценного авиасообщения, которого не было с 2015 года.

Популярностью пользуются Турция, Россия, Доминиканская республика, Куба и ОАЭ. Повышенный спрос туроператоры отмечают на Мальдивы и Мексику, а также Шри-Ланку и Сейшелы. Ожидается рост спроса на Кубу, где недавно изменили правила посещения, открыли Гавану и междугороднее сообщение, а также сняли ограничения на авиасообщение с РФ.

Среди европейских направлений наиболее востребованными оказались Сербия и Венгрия. Заинтересованы россияне и в поездках на горнолыжные курорты Болгарии.

Сочи, Крым и Санкт-Петербург до сих пор лидируют среди вариантов путешествий по России. Запросы есть на Калининград и Шерегеш.

Дорого и сердито

Не все поездки за границу в новогодние праздники обойдутся дешево. Самым дорогим оказался перелет из Москвы в Шри-Ланку. Минимальная сумма, которую придется отдать за билет, равняется 65 тысячам рублей, уточнила «Газета.Ru» со ссылкой на данные Aviasales.

Наиболее бюджетным вариантом специалисты называют перелет в Турцию: билет можно приобрести за 19 тысяч рублей и дороже. На втором месте — Венгрия, куда полететь стоит от 22 тысяч. Стоимость билетов в ОАЭ начинается от 26 тысяч рублей, в Грузию — от 29 тысяч.

Среди внутренних рейсов дешевыми будут билеты из Москвы в Санкт-Петербург. Ценник на них стартует от пяти тысяч рублей. В Калининград из столицы можно улететь минимум за восемь тысяч. В тройку лидеров попал Сочи: самый дешевый билет в курортный город обойдется в 10 тысяч рублей.

Остаться дома и отдохнуть с душой

Тем, кто все-таки решится отдыхать дома с семьей, это не помешает провести праздники интересно. Например, в Подмосковье зимой откроют пять новых катков, которые будут работать в любую погоду, а также новую лыжню. Как заявила в интервью «360» вице-губернатор Наталья Виртуозова, лыжня появится в Люберцах, Богородском, Красногорске и Мытищах.

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