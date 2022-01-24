Певица МакSим отсудила у бывшего гражданского мужа право дочери проживать с ней. Ребенок был зарегистрирован в квартире ответчика, а теперь звезда попросила определить место жительства 12-летней девочки с матерью. По словам адвокатов, на правах ребенка никак не сказывается, был заключен официальный брак между родителями или нет. Так что певица вполне может подать и на алименты.

МакSим отсудила у бывшего право жить с дочерью

Последние полгода певица МакSим (настоящее имя — Марина Максимова (Абросимова)) проходит восстановление после тяжело перенесенной летом болезни. Звезда все еще не вернулась на сцену. Судя по всему, перед этим она решила разобраться с семейными вопросами.

На прошлой неделе отсудила у бывшего гражданского мужа, звукорежиссера Алексея Луговцова, право на проживание с дочерью. Об этом сообщило издание Starhit. По данным СМИ, ребенок был зарегистрирован в квартире экс-супруга. Однако звезда решила определить место жительства 12-летней дочери с матерью.

«После нескольких заседаний, на которых присутствовал адвокат истца Александр Карабанов, было принято решение удовлетворить требование Максимовой Марины в полном объеме», — рассказали журналистам источники в Жуковском городском суде.

Представитель МакSими сослался на невозможность разглашения информации и отказался комментировать ситуацию. На данный момент неизвестно, планирует ли звезда подавать на алименты.

МакSим не была официально замужем за отцом девочки

Луговцова и МакSим свела вместе работа. Еще в 2006 году, когда звезда была на пике популярности, мужчина узнал, что у артистки вакантно место звукорежиссера, и устроился к ней. А спустя несколько месяцев ухаживаний молодые люди стали парой.

В октябре 2008 года МакSим и Луговцов сыграли свадьбу. Это была красивая церемония. Правда, официально брак пара так и не зарегистрировала. А в марте следующего года у них родилась дочь Александра. После этого певица поспешила вернуться в карьеру, чему ее супруг не обрадовался. Начались конфликты. Луговцов ревновал жену. В итоге в 2011 году они расстались. Дочь осталась с мамой. Мужчина же, как писали СМИ, практически не принимал участия в воспитании, да и финансово помогать не стремился.

Отношения между бывшими супругами постоянно менялись. Спустя много лет звезда неожиданно для поклонников сняла экс-мужа в своем клипе на песню «Дура». Тогда она подчеркнула, что все трудности удалось преодолеть. Но похоже ситуация после этого снова изменилась в худшую сторону.

Как решать вопрос с детьми, если брак не зарегистрирован

В ситуации, когда брак официально не был зарегистрирован, как у певицы МакSим, и у родителей есть разногласия по поводу места жительства ребенка, решения об этом принимает суд. Об этом «360» рассказал адвокат Дмитрий Малашка.

«Родитель, с которым ребенок проживает, имеет все те же права, что и родитель в зарегистрированном браке. На это ситуация никак не влияет на право родителя. <…> Соответственно, родитель, с которым ребенок проживает, имеет, естественно, право получать алименты на содержание ребенка. Если отец не оспаривает отцовство, то брак никак не влияет», — пояснил адвокат.

Был между родителями заключен официальный брак или нет, или даже если это была кратковременная связь, в результате которой родился ребенок, — все это не влияет на права ребенка. Об этом «360» рассказала адвокат, специалист по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш.

«Взаимоотношения родителей — в браке они или нет — никак не влияют на права и обязанности родителей и детей. Ребенок МакSим может жить как с мамой, так и с папой. Если спор у родителей случился, он разрешается судом — по иску любого родителя. При этом суд учитывает возраст ребенка, привязанность его к одному из родителей, кто больше проводил времени с ребенком, к лучше о нем заботился», — отметила Ярмуш.

Она также подчеркнула, что у певицы действительно есть возможность получать алименты — не на себя, а на ребенка.