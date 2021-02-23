NASA показало завораживающие кадры с Марса. Но жить в этой красоте у человека не получится

NАSА показало новые кадры приземления марсохода Perseverance. Человечество ожидает, что в будущем это поможет переселиться на новую планету. Однако вероятность того, что там можно жить человеку, все равно крайне мала. Об этом «360» рассказал заведующий отделом исследований Луны и планет института имени П. К. Штернберга МГУ имени М. В. Ломоносова Владислав Шевченко.

Есть ли жизнь на Марсе?

«По виду и по звуку можно понять одно — это совершенство технологии. Выполнены операции на высоком технологическом уровне. Главной задачей было объявлено найти признаки жизни на микробном уровне. Но, скорее всего, уже следы. Для этого нужно, чтобы приборы работали. На марсоходе есть приборный комплекс», — рассказала эксперт.

Однако Владислав Шевченко сомневается, что на Марсе есть какая-то жизнь. Тем более это следует из многочисленных научных статей разных специалистов. В частности, Россия совместно с европейскими странами тщательно изучает эту тему.

«Последнее время для меня, как наблюдателя, имеющего некоторые познания в этой области, относительно вопросов жизни ответ становится не очень уверенным. Совсем недавно с помощью нашей техники Россия провела эксперимент „ЭкзоМарс“ с европейскими странами. Первая часть прошла, и готовится продолжение. На предварительном уровне были обнаружены фтористые соединения», — рассказал собеседник «360».

Он отметил, что биологи пока исключают наличие сейчас жизни на Марсе. А что было в древности, найти еще сложнее.

«Будем ожидать, что покажет комплекс исследований на марсоходе. Сейчас еще широко разрекламировано переселение значительного населения на Марс», — вспомнил Шевченко.

Пора собирать вещи на Марс?

Как отметил ученый, предыдущий марсоход NASA высаживался на Луну, но перед этим он прошел трассу с огромной радиацией. Такую люди не смогли бы пережить.

«Марсианские экспедиции и переселения на Марс в ближайшем будущем — вещь нереальная из-за сильной радиации», — подчеркнул эксперт.

Однако можно создать специальные алюминиевые кабины. Но их толщина должна достигать метра, чтобы хоть как-то защитить человека от такого облучения. Либо можно сократить время полета. Но это тоже пока сложно организовать, так как техники такой еще нет.

«Если говорить об открытии, то могут найти какие-нибудь следы. Местом посадки было выбрано некое древнее озеро, что-то типа речного русла. Это как бы указывает на то, что структуры могли быть созданы с помощью воды. Как говорится, где вода, там есть жизнь. Но нужны факты. Кроме косвенных фактов, других пока не было», — заключил ученый.

Специалисты продолжают исследовать Марс. Например, существуют аппараты, которые позволяют это делать дистанционно.

Ровер Perseverance достиг Марса 18 февраля 2021 года. Он уже показал первые кадры и видео с места. Perseverance был построен Лабораторией реактивного движения NASA в Калифорнии и является самым технологически продвинутым роботом, когда-либо отправленным на соседнюю планету.