Запчасти для автомобилей не подешевеют

Подорожание запасных частей для автомобилей создаст серьезные затруднения для автолюбителей, однако им придется мириться не только с ценами, но и с возможным дефицитом деталей для иностранных машин. Переход на отечественный автопром не станет панацеей, поскольку он тоже испытывает проблемы, сообщил автоэксперт, автомобильный журналист Петр Баканов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Стоит закупиться запчастями заранее, пока они есть

Помимо подорожания ряд автовладельцев столкнулись с дефицитом запчастей. Даже при условии, что у них деньги есть, они не могут найти нужные позиции. Обычно это происходит с нишевыми моделями. Рынок застали врасплох. Определенные проблемы как есть, так и будут. Рост цен как был, так и будет, не слышал, чтобы машины дешевели.

Ситуация туманная, к этому нужно быть готовым. Я бы дал совет автовладельцам купить комплектующие хотя бы на два техосмотра. В любом случае запчасти дешевле не будут, человек не проиграет. Что касается частей для ремонта — тут ничего не поделать, придется столкнуться с проблемами. Улучшение ситуации сложно прогнозировать, стоимость ремонта тоже будет дорожать, прогноз, скорее, пессимистический.

Пока есть неясности, вводят санкции, кто-то будет, кто-то нет, все это как минимум увеличивает время доставки запчастей. Все зависит от марки и ее распространенности. На популярные машины можно найти любые аналоги. А, например, на шведские машины найти аналог очень сложно. Все будет упираться в то, насколько наш рынок интересен.

Даже китайский рынок с большой настороженностью относится к тому, что творится у нас. Не факт, что китайцы компенсируют недостаток на нашем рынке после ухода остальных, ситуация очень шаткая.

Российский автопром не удовлетворит потребности рынка

Массовый переход на отечественный автопром возможен. Может быть, в отдаленной перспективе станет неизбежностью, но пока говорить про это рано. Остаются корейские бренды машин, может быть, их хватит на год. Цена растет на все, дилеры не спешат продавать имеющиеся машины, потому что неизвестно, когда будет новая поставка.

Когда вы видите, что кроссовер стоит три-четыре миллиона рублей, а до этого стоил два миллиона, то у вас будут представления о том, что творится на рынке. Дилер, может быть, рад опустить цены, но понимает, что может столкнуться с тем, что продавать будет нечего и придется закрываться.

Отечественный автопром в том виде, в каком он сейчас есть, не может покрыть запросы рынка. Во-первых, есть ряд проблем с поставкой комплектующих. Принимаются решения о том, чтобы выпускать машины без систем ABS, без магнитол <…> Мы начинаем откатываться на состояние 20-летней давности. Те, у кого деньги есть, не сядут на автопром, а будут искать альтернативу.

Во-вторых, даже автопром в текущей ситуации начинает расти в цене. «Нива» стоит миллион рублей и не по карману аудитории, на которую она была рассчитана.