Не побоялись санкций. Какие зарубежные компании остались в России

Многие зарубежные компании стали уходить из России на фоне спецоперации на Украине и санкций. Однако некоторые сети фастфудов, бренды одежды и даже автомобильные марки заявили о том, что планируют остаться на российском рынке. «360» составил список всех компаний, что продолжили свою работу в России.

Фастфуд

Сеть быстрого питания McDonald’s не делала никаких заявлений по поводу ситуации на Украине и не ответила ни на один запрос о комментарии по ситуации. Об этом сообщил The New York Times. На данный момент все ее филиалы открыты и работают в России в привычном режиме.

Starbucks и Yum Brands, в чьи сети входят KFC и Pizza Hut, тоже продолжают работу в России. Однако в отличие от McDonald’s компании прокомментировали происходящее.

Исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон опубликовал обращение ко всем сотрудникам и заявил, что осуждает «неспровоцированные, несправедливые и ужасающие атаки» на Украину со стороны России. Он добавил, что компания пожертвует любые гонорары, которые она получает от своей деятельности в России, на оказание гуманитарной помощи на Украине наряду с другими финансовыми взносами. В России сейчас открыты и работают 130 филиалов Starbucks.

Yum Brands, у которой более 1000 филиалов KFC и 50 Pizza Hut в стране, заявила, что сделает финансовые пожертвования различным организациям по оказанию гуманитарной помощи. Что касается работы в России, в заявлении компании говорится, что она «очень внимательно следит за развитием ситуации» и что еще слишком рано обсуждать последствия.

Еще один фастфуд-гигант Burger King также решил остаться в России и не закрывать свои рестораны. Об этом стало известно ТАСС от директора по коммуникациям российского подразделения компании Ивана Шестова.

«Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не планирует уходить из России и по-прежнему рассматривает ее как один из стратегических рынков. <…> Burger King продолжит работу в России и откроет новые рестораны в 2022 году», — подчеркнул он.

Продукты

Среди компаний пищевой промышленности продолжить работу в России решили Mondelez International, производитель Oreos и Ritz Crackers, Bacardi, Barilla, Ferrero, Henkel, Lavazza и Mars. Среди компаний производящих бытовые товары остались Colgate, частично Procter&Gamblе и Unilever.

Швейцарская Nestle SA, выпускающая в России продукцию брендов «Россия — щедрая душа», «Быстров», «Бон Пари» и другие, тоже не будет уходить. Все фабрики и офисы продолжат работу в привычном режиме.

Компания Danonе, производящая молочную продукцию, публично осудила действия России на Украине, но решила пока продолжить свою деятельность на территории страны.

PepsiCo не давала комментариев по ситуации, и пока никаких намеков на то, что компания планирует уйти из России, нет. Она является крупнейшим производителем продуктов питания и напитков в стране. РеpsiCo инвестировала сотни миллионов долларов в три производственных предприятия в России. В прошлом году на долю России пришлось 3,4 миллиарда долларов или более 4% от 79,4 миллиарда долларов дохода компании.

Ее конкурент The Coca-Cola Company тоже заявила о том, что работа в России продолжается и ухода из страны не будет. На данный момент компания владеет 10 заводами на территории страны — во Владивостоке, Екатеринбурге, Красноярске, Москве, Московской области, Новосибирске, Ростовской области, Самаре и Санкт-Петербурге.

Одежда

Среди брендов одежды выбор остался негустой. Пока свою работу в России продолжают Marks & Spencer, Giorgo Armani и Hugo Boss, хотя первый ритейлер уже заявил о приостановлении поставок одежды в страну.

Как передает Вloomberg, поддержку россиянам выразил японский бренд Uniqlo. Свое решение компания объяснила тем, что одежда — это жизненно необходимая вещь, и россияне имеют такое же право на жизнь, что и остальные. Именно поэтому все 50 магазинов Uniqlo останутся открытыми в России. При этом исполнительный директор Fast Retailing Co. Тадаши Янаи подчеркнул, что выступает против спецоперации на Украине.

Торговые сети

Пока многие россияне оплакивают приостановку работы IKEA, французский строительный ретейлер Leroy Merlin продолжает свою работу в стране. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, все 112 магазинов функционируют в привычном режиме.

Среди больших торговых сетей свою работу продолжили «Ашан» и «Глобус», а также ретейлер Metro Cash&Carry, открывшийся в России в 2000 году.

«Мы не планируем закрывать наши торговые центры. Все магазины METRO работают в обычном режиме. Мы предусмотрели необходимый запас товаров и отлаживаем цепочки поставок. Отгрузки компаниям ресторанного и гостиничного бизнеса продолжаются в прежнем режиме, согласно существующим договоренностям. Сейчас наша основная работа и ответственность — следить за тем, чтобы на полках было достаточно товаров, поставки были стабильными, а цены — разумными», — написал портал «Продукт Медиа» со ссылкой на пресс-службу компании.

Другое

Среди производителей автомобилей и автокомпонентов в России остались Citroen, Kia, Mitshubishi, Peugeot, Renault и Skoda. О своем желании продолжить работу в стране сообщил и итальянский производитель шин Pirelli.

В России также остались французская нефтегазовая компания TotalEnergies, известный швейцарский производитель часов SwatchGroup, еще один производитель часов Rolex, косметическая компания L’Oreal, а также химическая группа BASF.

Среди марок бытовой техники и электроники свою работу в России продолжили Bosch, Canon, Electrolux, Fujifilm, LG, Philips, Sony и Xerox.