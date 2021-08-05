Теннисистка Ястремская заразилась допингом через секс. Ее оправдали, но это не первый такой скандал

Украинскую теннисистку Даяну Ястремскую дисквалифицировали из-за найденного в анализах допинга. Но независимый трибунал признал, что запрещенное вещество попало в организм девушки во время секса. Свою невиновность спортсменка доказала, пройдя тест на полиграфе. Скандал в итоге закончился, однако он стал далеко не первым.

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала решение независимого трибунала по делу Ястремской. Зимой 2020 года теннисистку отстранили от участия в игровом сезоне из-за выявленного в допинг-пробах местеролона — анаболика андрогенного типа. Ястремская отрицала употребление запрещенного препарата. Но, несмотря на все заявления, спортсменке пришлось на время прервать свою карьеру.

Решение федерации расписано на 34 страницах. При этом отдельные слова и даже целые страницы замазаны. Например, в документе решили скрыть имя молодого человека девушки и некоторые интимные подробности.

По информации следствия, Ястремская сдала анализ мочи 24 ноября 2020 года. Проба оказалась положительной. Мать теннисистки рассказала, что накануне она была на семейном празднике, откуда ее забрал парень. Ночевала спортсменка у своего бойфренда.

В документе отметили, что вечером и утром у пары были «физические контакты». Так в решении назвали секс. Парень Ястремской принимал лекарство, содержащее местеролон, но сама девушка об этом ничего не знала. Молодой человек подтвердил эти сведения трибуналу.

Анаболик можно свободно купить на Украине. Препарат не дает никаких преимуществ теннисистам и противопоказан женщинам из-за побочных эффектов. Концентрация местеролона оказалась в моче небольшой. Еще у теннисистки взяли образец волос, в котором запрещенного вещества не нашли.

Чтобы доказать свою невиновность, девушка согласилась пройти тест на полиграфе. Детектор лжи показал, что с 99% вероятностью спортсменка не принимала допинг. Весной издание Der Spiegel выдало версию о заражении допингом через секс. Тогда отец Ястремской заявил и лживости публикации и пригрозил подать в суд на журналистов. Но уже в конце июня теннисистку оправдал независимый трибунал.

«Трибунал признал, что положительный результат допинг-пробы был вызван внешним заражением, а не моей виной или небрежностью, вследствие чего на меня не наложили никаких санкций. Поэтому я могу немедленно возобновить свою карьеру», — написала Ястремская в Instagram.

Она признавалась, что уже давно не выходила на корт и жаждет снова начать играть. При этом она подчеркнула, что все эти полгода каждый день тренировалась со своим наставником Яном Похтером.

«Я никогда не воспринимала это как должное, но следить за туром, не имея возможности выступать, — это худшее чувство. Решение трибунала стало для меня облегчением. Я была уверена, что так и будет, но все равно чувствовала большое давление», — говорила спортсменка tennis.com.

Результаты страсти

Скандал с допингом из-за секса произошел в спортивном мире уже не первый раз. В 2019 году положительный результат пробы получила многократная чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ Лоренс Венсан-Лапуант. В анализах спортсменки нашли лигандрол, из-за которого ей пришлось пропустить несколько соревнований. Этот препарат используют для лечения остеопороза и истощения мышц, но в спорте он запрещен.

Доказать невиновность Венсан-Лапуант удалось адвокату Адаму Клевинэ. Перед сдачей пробы девушка занималась со своим парнем сексом, во время которого произошел «обмен жидкостями». Адвокат предоставил анализ волос молодого человека и его письменное признание. Парень заявил, что действительно принимал лигандрол и спал с Лоренс. В начале 2020 года Международная федерация оправдала спортсменку и отменила дисквалификацию.

Еще один скандал произошел с капитаном женской сборной США по боксу Вирджинией Фукс. В начале года в ее пробе нашли летрозол и генный допинг GW1516. Во время расследования американское Антидопинговое агентство выяснило, что запрещенные препараты принимал парень спортсменки. В ее организм допинг попал при интимном контакте. После оправдания Фукс смогла вернуться в сборную и поехать на Олимпиаду.

Но бывали случаи, когда спортсменов отстраняли от соревнований не только после секса. В феврале CAS отменил дисквалификацию бразильского пловца Габриэля Да Силва Сантоса. Мужчину отстранили от выступлений из-за клостебола, обнаруженного в его анализах. Спортсмену удалось доказать, что запрещенное вещество попало к нему в организм случайно. Он рассказал, что после душа вытерся полотенцем, которым уже воспользовался другой член его семьи. Этот человек как раз принимал лекарство по рецепту врача.