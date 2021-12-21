Не опасен для общества, но с «конкретным диагнозом». Томского поджигателя ждет экспертиза на вменяемость

Жителя Томска заподозрили в поджоге гипермаркета «Лента». Мужчину задержали, и в содеянном он признался сам. Тем не менее внятно назвать причину своего поступка 33-летний Александр не смог, зато рассказал о голосах в голове. Его мать объяснила поведение сына нервным срывом, но поможет ли это избежать ответственности — как уголовной, так и финансовой.

Торговый центр «Лента» загорелся днем 21 декабря. К моменту прибытия спасателей из здания валил густой черный дым. Пламя распространилось на пять тысяч квадратных метров, а кровля здания частично обрушилась. Из помещения вывели около 200 человек, никто не пострадал.

Руководство «Ленты» сообщило, что поджог совершил сотрудник подрядной организации. Пожар он, по версии СМИ, устроил из-за увольнения.

Замечания менеджера и нервный срыв

Сам предполагаемый поджигатель в разговоре с «360» рассказал о голосах в голове, которые доставляют ему мучения.

«Меня пытают. Не менты пытают, а кто-то другой. В голове моей разговаривают», — заметил он, добавив, что не считает абсолютной правдой информацию прессы о своей «усталости от работы».

В беседе с правоохранителями Александр, писал Telegram-канал Shot, заявил о взбесившем его менеджере. Якобы женщина сделала ему замечание из-за неправильно развешенных ценников. После ее слов мужчина взял «Уайт-спирит», облил ящик с пиротехникой, поджег и покинул гипермаркет. Когда в квартиру подозреваемого нагрянули правоохранители, он спокойно лежал на диване.

Мать мужчины считает, что у него произошел нервный срыв. В «Ленту», по ее словам, тот устроился недавно, и все складывалось хорошо. Женщина подтвердила, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Но подобных ситуаций раньше не было.

Для общества он не опасен. <…> У него стоит конкретный диагноз, который сообщается только по запросу мать подозреваемого

По словам женщины, с нее самой брать нечего: она работает обычным воспитателем в детском саду. У сына — вторая рабочая группа инвалидности и пенсия в девять тысяч рублей.

Что ждет поджигателя

СМИ оценили причиненный пожаром ущерб более чем в два миллиарда рублей. Сумма предварительная, и в нее не входит стоимость сгоревших товаров. Адвокат и юрист Сергей Черский пояснил «360», что вопрос с выплатами будет решаться довольно банально.

«Во-первых, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении чужого имущества. Я думаю, его возбудят», — предположил он.

Затем последует психиатрическая экспертиза подозреваемого. Она поможет установить, находился ли предполагаемый поджигатель на момент совершения преступления во вменяемом состоянии и осознавал ли последствия совершаемых действий.

«Если его признают вменяемым, потерпевшая сторона — руководство „Ленты“ — обращается в суд с гражданским иском по взысканию причиненного имущественного вреда. Суд присуждает сумму к взысканию. Судебные приставы начинают искать его имущество, зарплату, и с этих денежных средств будет выплачиваться ущерб», — сказал Черский.

При признании Александра невменяемым он автоматически освобождается от уголовной ответственности. Насчет назначения мужчине принудительного лечения адвокат затруднился дать однозначный ответ, заметив, что его действия все же можно отнести к общественно опасным.

Подозреваемый, как известно, не являлся на обследования в больницу. Подобное, добавил юрист, является отягчающим вину обстоятельством. Оно, возможно, усугубит уголовное наказание. При этом юрист уверен, что врачи, которые «вели» пациента не пострадают.

«Не думаю, что врачи пострадают. Человек имеет право отказаться от лечения», — заключил адвокат.