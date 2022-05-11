Не оглядываться на санкции

Америка при помощи дополнительных поставок вооружения Украине на 40 миллиардов долларов намерена максимально долго затягивать нынешнюю ситуацию. Российским военным необходимо уничтожать иностранное вооружение в ходе спецоперации, демонстрируя общественности результаты своего труда, заявил политолог Юрий Светов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Продлить сопротивление Украины

Денег выделили больше, чем просил Байден. Он просил 33 миллиарда, они добавили еще семь. 40 миллиардов долларов — огромная сумма, она может продлить сопротивление киевского режима.

Если оно будет доставлено на территорию Украины и будет использоваться в боях, то действительно осуществится мечта той дамы, начальника национального агентства разведки Эврил Хэйнс. Она высказала мнение, что поскольку Россия и Украина хотят победы, то конфликт затянется надолго. Причем она выразила уверенность, что даже военная победа России не будет означать окончательного разрешения ситуации.

Здесь высказаны соображения администрации Вашингтона на продление конфликта как можно дольше, для этого и деньги дают. Для того и подписывают закон о ленд-лизе, развязывая руки Байдену, о предоставлении военной помощи. Тогда снимаются определенные ограничения, ему не надо будет согласовывать поставки с конгрессом. Все делается для того, чтобы как можно быстрее Украина получила более мощное оружие.

Нам ответ, как мне кажется, должен быть такой: если Министерство обороны сообщает, что на разного рода площадках уничтожено поставленное на Украину оружие, то надо кадры все эти, с бирками оружия Германии, США или Великобритании, делать достоянием общественности. Чтобы люди видели, что поставленное на Украину оружие уничтожено, а деньги налогоплательщиков идут для того, чтобы превращать это оружие в лом в ходе спецоперации.

Интенсивность может усилиться

Разговоры идут, что украинские военные за пределами страны обучаются владению новыми видами оружия. Американцы заявили о готовности поставить вертолеты Ми-17, вероятно, которые забрали из стран, бывших ранее в составе Варшавского договора. Это означает, что интенсивность военных действий может усилиться.

Это вселяет в команду Зеленского надежду, что они могут победить. Посмотрите, какие выражения были в отношении Крымского моста. Заявляли, что уничтожат его сразу, как только мост построили.

Потом говорили, что 9 мая сделают это. Потом сказали, что, мол, сейчас нас подкрепят оружием и мы это сделаем. Такие надежды присутствуют вне зависимости от количества поступающего на Украину оружия, что поднимет боевой дух военных.

Россия будет жить так, как считает нужным

Не понимаю, чего мучаются США. Сами составляют какие-то рейтинги. Как, например, со свободой слова, то на первое, как в случае с объявлением страной — террористическим государством. Есть русская поговорка: куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Сейм Литвы уже признал нас террористическим государством. Ну и?

Более 10 тысяч санкций введено, что еще можно сделать? Осталось только кислород запретить над Россией, осталось только это. Ну примут, решат. Дальше и будем жить, как считаем нужным. Прошло время, когда мы болезненно реагировали на каждый чих. Да бог с ними, рейтингами. Какое отношение они имеют к реальной жизни? Пусть американцы выстраивают всех по ранжиру, если получают удовлетворение. Есть структуры, которые зарабатывают этими делами.

Нам надо делать свои собственные дела в плане тех перспектив, которые мы для себя наметили. Это освобождение ЛНР и ДНР, дальше денацификация и демилитаризация Украины. Этого ждет общество, что намеченные президентом цели будут реализованы, а все остальное — от лукавого. Когда цели будут достигнуты, обо всех рейтингах и словах забудут.

Непунктуальный поставщик

Что касается решения Украины прекратить поставки российского газа в Европу через станцию Сохрановку. <…> Обратите внимание, что в российском обществе есть разные точки зрения на поставки газа в Европу. Нам в Европе говорят, что откажутся от нашей нефти. Может быть, не ждать, пока они это сделают, а взять и самим отключить? Позиция руководства заключается в том, что мы выполняем свои обязательства, даже если нам это не совсем выгодно.

Допустим, как мы платежи проводим по облигациям, так и с газом. На Украине идет спецоперация, а там идет газовая труба, хранилища стран Европы заполняются. Украина решила ударить и по этому направлению, чтобы представить Россию непунктуальным поставщиком.