Французы сказали последнее «прощай» Жан-Полю Бельмондо. Не обошлось без скандалов

В Почетном дворе исторического Дома Инвалидов в Париже состоялась церемония прощания с актером Жан-Полем Бельмондо, который скончался 6 сентября на 89-м году жизни. Возглавил ее президент республики Эммануэль Макрон.

Участие в траурном мероприятии приняли члены французского правительства, коллеги артиста, его близкие, экс-президент страны Франсуа Олланд со спутницей, сообщил ТАСС.

Макрон назвал Бельмондо, «героем, прожившим на экране тысячи жизней» и влюбленным во Францию.

«Он <…> прошел через эпохи и разрушил все барьеры. Своим искусством постоянно завоевывал все новых зрителей. Он бессмертный, потому что передал свое искусство новому поколению актеров», — подчеркнул президент Франции.

После его речи в честь Великого офицера ордена Почетного легиона прозвучал национальный гимн. Память Бельмондо почтили минутой молчания.

Перед Домом Инвалидов установили большой портрет Бельмондо. Оркестр сыграл в его честь музыку Эннио Морриконе из фильма «Профессионал», в котором актер сыграл главную роль. В последний путь его проводили аплодисментами.

От имени семьи артиста выступил его 27-летний внук и актер Виктор Бельмондо. Он поблагодарил знаменитого деда за подаренную родным радость.

«Верю, что ты улыбаешься сейчас, как делал это всегда. Солнце не гаснет. Мы думаем о тебе, мы тебя любим», — сказал молодой человек.

На церемонию пришли генеральный делегат Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, лауреат премии «Оскар» Жан Дюжардан, актер Сами Насери и другие знавшие Белльмондо артисты. Проститься с ним по состоянию здоровья не смог Ален Делон.

«Ушла часть моей жизни в кино, которую мы начали вместе 60 лет назад», — заметил он.

В условиях пандемии COVID-19 на церемонию допустили около тысячи рядовых граждан. Для входа во двор Дворца инвалидов им требовалось предоставить так называемый санитарный пропуск.

На парижских улицах города установили большие экраны, на которых транслировали фильмы с участием актера и траурную церемонию.

Поклонники французского актера несли цветы к его дому в Париже.

Отпевание Жан-Поля Бельмондо пройдет в одной из старейших церквей Парижа — Сен-Жермен-де-Пре, уточнил «Интерфакс».

Но не обошлось без скандалов. Известный журнал карикатур Charlie Hebdo в день похорон актера выпустил номер с картинкой, на которой Бельмондо, часто исполнявший главные роли в боевиках, выпрыгивает из вертолета прямо в могилу. Многих это возмутило, в том числе потому что актер — великий офицер ордена Почетного легиона и гордость нации.