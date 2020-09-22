Миротворец без эмоций, но с добрым посылом

Политолог Наталья Елисеева в беседе с «360» отметила, что Владимир Путин выступил в качестве миротворца. Его речь была максимально взвешенной, максимально спокойной, безэмоциональной и максимально миролюбивой.

«Несмотря на то, что каких-то жестких заявлений по типу 2007 года на встрече не было, Путин обозначил основные черты, основные моменты будущего, будущей политики, которую Россия будет проводить на международной арене. А также — свое видение на то будущее взаимоотношение между странами, которое Россия хотела бы видеть», — подчеркнула Елисеева.

Она отметила, что темы, которые затрагивал российский лидер, остались те же, что и в 2007 году — но риторика стала более взвешенной и безэмоциональной. За 13 лет, которые прошли с того момента, у Путина появилось больше опыта, понимания и мудрости.

«У Путина роль миротворца и, более того, роль гаранта безопасности и той страны, которая миротворческую деятельность осуществляет во всем мире. Например, с помощью предложения по борьбе с коронавирусом и поставок вакцин от коронавируса, Путин таким образом предлагает всем помощь», — подчеркнула собеседница.

Кроме того, глава государства обозначил, что сейчас в мире есть проблемы, в том числе экономические — решать их придется сообща.

Путин пытался донести, что вне зависимости от амбиций, которые присутствуют у разных стран, нам нужно включить голову и решать вопросы сообща. Ведь мир, благополучие и здоровье превыше всех амбиций и односторонних «хотелок» в плане политики Наталья Елисеева

Политолог подчеркнула, что Владимир Путин во время своего выступления был максимально последовательным и логичным. Формулировками и содержанием сказанного он подтвердил, что справедлив в международной политике, во внешней политике России.

В лучших традициях российской политики

Заместитель заведующего кафедрой государственной политики МГУ В. И. Якунина Максим Вилисов в беседе с «360» оценил выступление российского лидера «очень позитивно».

Это было спокойное, уверенное выступление в лучших традициях российской дипломатии и России как постоянного члена Совбеза ООН Максим Вилисов.

По мнению Вилисова, еще одним положительным моментом стало то, что выступление охватило именно глобальную повестку. Очень хорошо, что президент обозначил те вызовы, с которыми человечество столкнулось во время пандемии. Он проговорил в том числе социальные вызовы, связанные с безработицей, экономической стагнацией и ухудшением жизни людей из-за того, что сейчас мир переживает не лучшие времена.

«По тональности это очень взвешенное и спокойное выступление, конечно, не без юмора. Президент подчеркнул, что Россия готова поделиться вакциной, в том числе с сотрудниками ООН. Мне кажется, здесь такая тонкая ирония, потому что много структур ООН находится в США и Нью-Йорке. Это подчеркивание, что и с американскими гражданами готовы поделиться вакциной — это очень важно на фоне „вакцинного национализма“, который расцветает во всем мире», — подчеркнул Вилисов.

Коллективный труд

Российский политолог, член научного совета при Совете безопасности РФ с 2011 по 2018 годы Андрей Манойло рассказал «360», что речь Владимира Путина состояла в основном из общих фраз о том, что мир должен стать добрее. При этом она была «спокойная, ровненькая, ничем особо не примечательная».

Манойло предположил, что речь для российского лидера составляло много разных подразделений администрации президента — именно поэтому, как и любой коллективный труд, она «получилась очень ровненькой, сглаженной, без резких заявлений, без категоричных оценок и острых углов, которые могут не понравится».

Несколько более заметно в своем выступлении Путин выделил тему с коронавирусом. Он сказал про вакцину, а также отметил, что Россия ведет войну с СОVID-19 как на глобальном, так и на региональном фронте. При этом в речи российского лидера не было каких-то серьезных оценок того, что происходит в мире — хотя ожидалось, что они будут.

«Не было оценок ситуации Белоруссии и кризиса, который там разворачивается — потому что белорусский кризис является такой картиной маслом, там совершенно беспардонное вмешательство целого ряда западных стран, включая США, которые подрывают международную безопасность тоже. Возможно, это было правильно, чтобы не обострять, никого не пугать», — заключил Манойло.