России есть что противопоставить. Американская военная техника не обеспечит Украине преимущество

США и НАТО с начала конфликта в Донбассе накачали Украину оружием на миллиарды долларов. Карателей вооружили ракетными комплексами Javelin и Stinger, снабдили гранатометами, ударными беспилотниками Bayraktar и не только. Но российская армия обладает вооружением с гораздо большей дальностью стрельбы, а военные отличаются профессиональной подготовкой. «360» разобрался, почему натовская помощь бесполезна для Украины.

Оружие США

США накачивали Украину оружием на протяжении восьми лет. Общий объем военной помощи с 2014 года превысил 2,7 миллиарда долларов, согласно данным Пентагона.

В 2014 году американцы поставляли минометные радары и военную форму. В 2015 году направили Киеву неударные беспилотники Raven, бронеавтомобили и внедорожники.

В 2018 году начали поставки летального оружия. Отправили 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на сумму 47 миллионов долларов, которая также покрыла технические средства, транспортировку и обучение. В том же году нацгвардия Украины получила 500 американских противотанковых гранатометов RSRL-1, условия поставок не разглашались. Осенью США передали ВМС Украины два списанных патрульных катера Island. В мае 2020 года США выделили 25 миллионов долларов на оснащения подразделений ВСУ в зоне операции в Донбассе. В июне поставили еще две ракетные установки Javelin и 150 ракет, рации и другое оборудование на 60 миллионов долларов. Тогда же Украина договорилась о закупке 16 патрульных катеров Mark VI с артиллерийскими установками MSI Seahawk A2 и автоматическими пушками Mk 44 Bushmaster II на общую сумму 600 миллионов долларов.

Осенью 2021 года в рамках договоренностей по итогам встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского американцы выделили еще 60 миллионов долларов военной помощи, Незалежная получила 30 комплексов Javelin и 180 ракет. В ноябре 2021 года США направили на Украину еще два патрульных катера Island для обеспечения безопасности в акваториях Черного и Азовского морей. СNN сообщал, что в конце 2021 года Байден тайно одобрил военную помощь еще на 200 миллионов долларов. В январе 2022 года США поставили Украине почти 250 тонн летального оружия, включая партию из 300 ракет для Javelin, писало РИА «Новости». Украина также получила ручные одноразовые гранатометы SMAW-D.

НАТО и партнеры

В 2019 году Украина закупила у Турции ударные беспилотники Bayraktar. Предположительно, шесть БПЛА обошлись украинцам в 69 миллионов долларов. Осенью 2021 года Украина получила еще шесть таких беспилотников. Позже Bloomberg со ссылкой на турецкие источники сообщил, что на самом деле Украина закупила гораздо больше БПЛА, речь шла о «десятках» дронов. Договорились о закупке еще как минимум 20 беспилотников.

В январе 2022 года поставками оружия Украине занялись еще несколько стран и партнеров НАТО. Британия заявила о начале поставок легкого противотанкового оружия. Предположительно, речь шла о комплексах NLAW шведского производства. Чехия решила передать Украине свыше четырех тысяч 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Эстония заявила, что отправит Украине комплексы Javelin. Латвия и Литва поставят комплексы Stinger. Литва в 2014 и 2019 годах уже поставляла Украине снятое с вооружения советское оружие и боеприпасы, а в октябре 2021 года одобрила поставку бронежилетов и баллистических поясов на 676 тысяч евро.

Германия в январе передала Украине пять тысяч военных касок. Франция поставила несколько вертолетов Airbus Н125.

Только за последние три месяца, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Запад поставил в страну военной помощь на 1,5 миллиарда долларов. Кулеба заявил, что оружие Украине поставляют 19 стран, некоторые из них делают это впервые.

С начала операции

Британский телеканал Sky News со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса 26 февраля сообщал, что Украине решили передать оружие по меньшей мере 27 стран, не только членов НАТО. Назвали только США и Британию.

В феврале 2022 года премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила, что страна передаст Украине американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stringer, писало РИА «Новости». А Польша, по данным издания «Коммерсант», обещала поставить ПЗРК «Гром» и боевые беспилотники.

Испания тоже пообещала передать Украине наступательное вооружение.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что страна не планирует прекращать поставки зенитных ракетных комплексов.

За прошлую неделю в рамках пакета военной помощи США поставили Украине «сотни» зенитно-ракетных комплексов Stinger. По данным американской телекомпании NBC, уже 28 февраля Украина получила не менее 200 этих комплексов. Пакет военной помощи также включает противотанковые ракеты Javelin, которые просила Украина.

Германия долгое время отказывалась поставлять Украине летальное оружие. Но после начала спецоперации РФ в конце февраля решила не ограничиваться военными касками и объявила о решении направить для поддержки ВСУ 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger. Агентство DPA сообщало, что власти ФРГ разрешили Нидерландам поставить Украине 400 базук немецкого производства и одобрили экспорт 14 бронемашин. В МИД РФ заявили, что разочарованы решением Германии, обеспокоившись тем, что оружие может попасть в руки террористов.

Власти США начали обсуждать с союзниками в Европе возможность передачи Украине средств ПВО и других вооружений. По данным The Washington Post, украинские власти просили предоставить им комплексы С-300, которыми располагает Словакия.

Польша была готова безвозмездно передать Украине все свои истребители МиГ-29, предложив перебросить их на базу США в Германии, но американцы отвергли это предложение, сославшись на слишком высокие риски из-за возможной реакции России.

В феврале 2022 года Канада поставила Украине две партии летального оружия. Канадские власти выделили на эти цели свыше шести миллионов долларов.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, не один раз призывала остановить накачку Украины оружием. Она подчеркнула, что в страну поставляют не только Javelin и Stinger, но и переносную противотанковую управляемую ракету NLAW и противотанковый гранатомет Carl Gustaf.

«Организаторы этих поставок не могут не осознавать растущую угрозу попадания этого высокоточного оружия в руки террористических элементов и бандформирований не только на Украине, но и в Европе в целом», — отметила она.

Что за оружие

Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin благодаря небольшим размерам и малому весу отличаются высокой мобильностью. Ракеты Javelin способны поражать бронетехнику и укрепленные бункеры с расстояния более двух километров, а при ударе сверху могут уничтожать танки.

Британо-шведские противотанковые ракетные комплексы NLAW имеют меньшую дальность применения. Кроме того, они одноразовые. Наиболее вероятно попадание в цель с расстояния от 20 до 600 метров. Дальность эффективной стрельбы по движущейся цели составляет до 400 метров.

Противотанковые гранатометы RSRL-1 производства США эффективны для поражения бронетехники и огневых средств с расстояния до 800 метров.

Переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger предназначен для поражения низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотников. Этот легкий и простой в использовании комплекс может атаковать воздушную цель на высоте от 180 метров до 3,8 километра, с расстояния до 4,8 километра.

Есть чем ответить

Поставки американского оружия не дадут Украине преимущество. Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов объяснил «360», что американское оружие применяют сухопутные подразделения. Оно направлено на ближний бой. В этом минус американского вооружения — из Javelin нельзя нанести удар по далекой бронированной технике, а Stinger не достанет стратегический бомбардировщик на высоте выше шести километров.

По словам Орлова, эта техника не новая, против нее у российских военных есть приемы борьбы.

Особенность Javelin заключается в попадании в верхнюю полусферу техники, которая наименее бронирована. А наши танки как раз оборудуют верхней динамической защитой Владимир Орлов.

Российские военные могут противостоять этой технике, если будут обнаруживать украинские позиции с засадой против самолетов и бронированной техники.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил «360», что Вооруженным силам России поставлено более 71% модернизированной военной техники, которая превосходит американскую.

«Javelin и NLAW нельзя назвать игрушками, но это коммерция, вооружение на продажу. В отличие от них, наш „Корнет“ уничтожает цель на расстоянии 10 километров», — рассказал он.

Кошкин отметил, что преимущество российских военных заключается не только в технике, но и в профессионализме солдат.

«Наши солдаты умеют профессионально действовать в условиях необычной специальной операции», — отметил Кошкин.

Необходимость поставок

В поставках американской военной техники на территорию Украины нет ничего удивительного. Владимир Орлов напомнил, что страны Запада всегда боролись с Россией таким образом.

«Можем вспомнить Афганскую войну и поставку Stinger, которые некоторое время мешали нашей авиации выполнять интернациональный долг в этой республике», — заявил он.

Сейчас ситуация похожая. По мнению Орлова, американцы вновь встали на протоптанную дорожку и идут по ней.

Накачка Украины вооружением связана и с интересами военно-промышленного комплекса США, отметил Кошкин. Военный политолог объяснил, что в США всегда существовала так называемая «партия войны», независимо от того, кто был у власти — демократ или республиканец.

«Сердцевина этой партии — военно-промышленный комплекс. Им главное, чтобы испытывалось оружие. Сейчас они смотрят и аплодируют», — заключил Кошкин.