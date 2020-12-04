В Бразилии банда гастролирует по городам, захватывая банки и показывая в соцсетях награбленное. От полиции налетчики прикрываются местными жителями, выстраивая их в живой щит. Преступники вооружены.

В ночь на вторник, 1 декабря, злоумышленники взяли штурмом Banco do Brasil в городе Крисиума, штат Санта-Катарина. Около 30 человек в масках окружили банк и взяли местных жителей в заложники. На въездах в город были установлены заграждения.

Преступники скрылись, часть денег они разбросали по улицам, чтобы замедлить полицейскую погоню. В соцсетях злоумышленники опубликовали видео награбленного. Самые отчаянные бразильцы даже хвалят преступников в соцсетях — ведь часть денег могли собрать все желающие.

На кукурузном поле неподалеку от Крисиумы полицейские нашли 10 автомобилей грабителей. Задержаны девять подозреваемых, сообщил портал Alagoas 24 Horas. Один из задержанных принадлежит к First Comando da Capital — известной преступной группировке Сан-Паулу.

Утром следующего дня эта же или уже другая банда организовала нападение на город Камета в штате Пара. В городе со 140 тысячами жителей также перекрыли выезды. Хорошо вооруженные люди захватили заложников, окружили участок военной полиции и атаковали филиал Banco do Brasil, используя взрывчатку, сообщило издание Folha de S.Paulo.

Нападавшие стали стрелять в воздух, из-за чего в городе началась паника. Одного жителя убили при попытке побега, сообщил телеканал Globo. Другой заложник получил ранение в ногу.

Из банка в городе Камета бандиты не смогли ничего украсть, рассказал губернатор штата. Преступники, по его словам, «пропустили нужный сейф». По данным властей, группа бандитов скрылась на машинах и лодках — город находится на берегу реки Токантинс.

Полиция нашла два автомобиля бандитов. Один пикап со взрывчаткой обнаружили в 15 километрах от Каметы. На 80-м километре той же трассы нашли вторую машину.

Подобные преступления совершались в Бразилии и раньше. Они проходят по одной схеме из американского вестерна. Вооруженная банда врывается в небольшой городок, в котором мало полицейских. Преступники захватывают заложников и, прикрываясь ими, грабят банки. А после так же стремительно покидают город.