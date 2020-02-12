Не может ходить и находится в депрессии. Сын Пеле рассказал о затворническом образе жизни отца

Легенда футбола Пеле в свои 79 лет из-за проблем со здоровьем не хочет выходить на улицу. Он стесняется того, что плохо ходит, поэтому ведет затворнический образ жизни. Об этом рассказал его сын Эдиньо.

Сын великого футболиста сообщил изданию GloboEsporte.com, что отец очень слаб из-за перенесенной операции по замене тазобедренного сустава. Пеле не стал проходить полноценный курс реабилитации, и Эдиньо даже несколько раз с ним из-за этого ссорился.

«У него есть проблемы с передвижением, которые в свою очередь вызывают у него что-то вроде депрессии. Представьте, он был королем, внушительной фигурой в мире футбола, а теперь не может нормально ходить. Он стесняется этого. Поэтому он не хочет выходить из дома, бывать на людях, не хочет делать ничего, что подразумевает под собой выход на улицу. Он стал нелюдимым и ведет затворнический образ жизни», — рассказал Эдиньо.

Источник видео: https://www.instagram.com/pele/

В последние годы трехкратный чемпион мира стал постоянным клиентом врачей. Пеле жаловался на врачебную ошибку, допущенную при операции на бедре. Но, учитывая, что адекватной реабилитации у него не было, в это трудно проверить. Сейчас он не может ходить без ходунков. Конечно, по сравнению с передвижением в инвалидной коляске, это прогресс.

Проблемы со здоровьем у Пеле начались в 2012 году. Он был вынужден лечь на операцию по замене тазобедренного сустава и установке протеза. Через два года прошел курс гемодиализа из-за проблем с почками. В 2015 году, уступая настояниям близких, Пеле обратился к врачам из-за болей в спине. Ему диагностировали защемление нерва в поясничном отделе позвоночника. Ему сделали операцию, и футболист смог избежать потери чувствительности ног и возможности передвигаться. В том же году король футбола перенес еще две операции.

На жеребьевку чемпионата мира по футболу в Москве Пеле прилетел в инвалидном кресле. Самостоятельно он мог передвигаться лишь на небольшие расстояния.

Однако футболисту пришлось пропустить ужин в его честь в Лондоне в 2018 году. Он почувствовал себя плохо накануне мероприятия, и врачи сообщили ему об истощении организма.

В прошлом году он дважды попадал в больницы. Сначала ему удалили камни в почках, затем лечили от подхваченной инфекции.

Пеле стал единственным игроком в мире трижды выигравшим Кубок мира по футболу. Большую часть своей карьеры он провел в бразильской команде Santos. За New York Cosmos он начал играть в 1970-х годах. Этим летом будут отмечать 50-ю годовщину получения Пеле звания трехкратного чемпиона мира, которого он добился на чемпионате в Мексике в 1970 году.